OBSH zbulon “të dhëna të rralla” rreth koronavirusit në Kinë: Askush nuk i ka parë më parë

Ekipi i Specialistëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë që po hetojnë origjinën e COVID-19 në Wuhan thanë se po marrin të dhëna “që askush nuk i ka parë më parë” dhe se “ata po shkojnë me të vërtetë diku”.

Për më tepër, ata nuk e kanë përjashtuar mundësinë që virusi të ketë dalë nga një laborator.

“Ne po shohim informacion të ri dhe është i mirë, është diçka shumë e vlefshme që ka filluar të na ndihmojë të gjejmë adresat e duhura për këtë virus”, i tha Sky News Dr. Peter Daszak, një anëtar i misionit të OBSH-së.

Pas dy javësh në karantinë, ekipi i OBSH, i përbërë nga mjekë veterinarë dhe ekspertë të epidemiologjisë nga 10 kombe kaloi gjashtë ditët e fundit duke vizituar spitale, qendra kërkimore dhe një treg tradicional të lidhur me shumë për këtë virus.

Ekspertët filluan hetimin, të kontrolluar në mënyrë rigoroze nga Kina, më shumë se një vit pas rasteve të para, duke e bërë të pamundur që ata të gjenin shumë gjurmë të transmetimeve të para virale. Vizita është gjithashtu e ndjeshme politikisht për regjimin kinez, i cili po përpiqet të shkëputet nga çdo përgjegjësi në origjinën e pandemisë që ka shkaktuar tashmë më shumë se 2.2 milionë vdekje në planet.

Sipas Daszak, vendet e inspektuara deri më tani ofruan informacion të vlefshëm, veçanërisht tregu i lagësht i Wuhanit, ku rastet e para të COVID-19 u regjistruan në dhjetor 2019.

Studiuesi theksoi se Kina, pasi vonoi hyrjen e ekipit të OBSH-së, “është e hapur dhe e gatshme të punojë me ne”.

“Ata po ndajnë të dhëna me ne që nuk i kemi parë më parë, që askush nuk i ka parë më parë. Ata po flasin me ne hapur për të gjitha rrugët e mundshme. Ne me të vërtetë po shkojmë diku dhe mendoj se të gjithë anëtarët e ekipit do ta thoshin këtë”, tha ai.

“Ne jemi në treg duke kërkuar përreth nesh dhe duke bërë pyetje, ne takohemi me menaxherë të tregut, me furnitorë që kanë punuar atje dhe njerëz nga komuniteti dhe ne u bëjmë atyre pyetje”, shpjegoi ai .

Këtë të mërkurë, shkencëtarët vizituan gjithashtu Institutin e Virologjisë Wuhan, një qendër kërkimore në qytetin kinez të Wuhan që ka qenë subjekt i spekulimeve rreth origjinës së shpërthimit të COVID.

Instituti i Virologjisë Wuhan, një nga laboratorët kryesorë të kërkimit në vend, krijoi një arkiv të informacionit gjenetik mbi coronaviruset e lakuriqëve të natës pas shpërthimit të sindromës së rëndë të frymëmarrjes akute (SARS) në vitin 2003. Kjo shkaktoi akuza se mund të kishte lidhje me origjinalin e COVID-19.

Në lidhje me këtë, Daszak i tha Sky News se mundësia nuk ishte përjashtuar.

“Nëse ka të dhëna që tregojnë për disa hipoteza, ne do të ndjekim të dhënat, ne do të ndjekim provat kudo që të çojnë. Nëse na çon në një treg të prodhimeve të detit dhe në një zinxhir të ftohtë, ne do ta ndjekim atë atje”, tha ai.

Nga ana e tij, Hung Nguyen-Viet, një tjetër ekspert i OBSH-së, tha në një intervistë se në institut ai kishte “një takim interesant” me virologen Shi Zhengli, e mbiquajtur nga shtypi “Batwoman” për hulumtimin e saj mbi coronavirusët që vijnë nga lakuriqët.

Konfirmimi i origjinës së virusit mund të zgjasë me vite. Sidoqoftë, Daszak ishte optimist për mundësinë e gjetjes së origjinës së koronavirusit të ri.

j.l./ dita