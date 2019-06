Ofendime personale në debatin mbi 30 qershorin

Në një debat të ashpër janë përfishirë këtë të martë deputeti Lefter Maliqi dhe avokati Idajet Beqiri, në studion e emisionit “Dritare me Rudinën”.

Debati mes Beqirit dhe Maliqit i kishte rrënjët në pikëpamjet e ndryshme të të dyve rreth 30 qershorit, ndërsa edhe ofendimet nuk kanë munguar.

Maliqi ka mbrojtur se dhuna më 30 qershor është e pashmangshme, Beqiri ka thënë se tashmë situata është në dorën e ndërkombëtarëve qënuk pranojnë dhunën.

Maliqi iu drejtua shpesh Beqirit me fjalët “burgaxhi” dhe “kriminel”, ndërsa ata ndajnë mendime të ndryshme për 30 qershorin.

Pjesë nga debati:

Idajet Beqiri: BE nuk do precedentë të rënda. Amerika nuk do dhunë.

Lefter Maliqi: Si do të ketë proces normal? Si do të ketë proces normal, kur këtu edhe në zgjedhjet e kaluara nuk kanë qenë zgjedhjet normale. Nëse ndodh, do ketë diktaturë, por nuk ndodh. Ti je pjesë e diktaturës.

Idajet Beqiri: Ndërkombëtarët kanë folur.

Maliqi: S’do ketë zgjedhje, këtu do jemi më 1 korrik.

Beqiri: Pse nuk hyni në zgjedhje, hyni.

°°°°°

Idajet Beqiri: Je shpifës.

Maliqi: O kriminel, të coi Lali Eri, ca partie ke ti, ke qenë në burg.

Beqiri: Unë kam luftuar për Kosovën. E di pse ulërin ti.

Maliqi: Bandat e krimit kanë kapur pushtetin.

Beqiri: Më datë 1 korrik vdes ti.

Maliqi: Po mos vdes ti ore se ke qenë në burg.

Beqiri: Ti nuk të lë të flasësh.

Maliqi: Të njëjtat shantazhe që bën Rama bëjnë edhe këta. Rri ore do fitonke ti bashkinë.

Beqiri: Unë se di ku e marrin guximin të thonë do të bëhet nami. Shqiptarët të jenë të qetë, sepse Shqipëria është e shtetit të fuqishëm, është vend i NATO se situatën këtu e ke marrë BE dhe NATO.

e.ll./dita