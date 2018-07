Oligarkët, opinioni dhe fakti (Replikë miqësore me Koloreton)

Nga Bedri Islami*

Nuk njoh asnjë nga “oligarkët” që kolegu ynë, Koloreto Cukali, solli si shembull në shkrimin e tij të djeshëm në DITA, “OLIGARKËT”.

Shqetësimi i kolegut Cukali është në të vërtetë i shumë nga ne, sepse, të dalë nga një regjim ku ishim të barabartë në varfëri dhe rrënim, befas, disa, të paktë, të panjohur, shpesh herë jo me ndonjë shkallë të lartë kualifikuese dhe aftësi të veçanta, u bënë të pasurit tanë, njerëzit, të cilët qëndrojnë pas punëve të shumta, por edhe që me emrin e tyre janë lidhur afera të ndryshme, enigma që nuk do të zbardhen kurrë, të fshehta që mund të jenë përvëluese.

E vërteta është se ëndrra e dhjetorit të vitit 1990 u shkri shumë shpejt dhe se tashmë atë nuk e beson askush. As më fanatikët e politikës, qofshin të majtë apo të djathtë, pa folur për ata që qëndrojnë në mes dhe këpusin “mollët” herë nga e majta dhe herë nga e djathta.

Shqipëria që duam në fakt u bë Shqipëria që milet. Nga shumë vetë; nga ata që janë në politikë, që janë në pushtet, që ëndërrojnë pushtetin, që janë hijet e të fuqishmëve, që u bënë pjesë e krimit, të fortët… Dhe, duam apo nuk duam, tani është lehtësisht e pranueshme që, pushteti mund të ndërrohet në secilin 8 vjeçar, por klasa e të fuqishmëve mbetet po aty.

Deri këtu, por edhe më tej se kaq, unë jam dakord me kolegun tonë. Jam i një mendjeje me të, aq më tepër, pasi e di se në rrugën e ëndrrës pasurore janë shkelur shumë gjëra, shumë vlera dhe janë rrënuar shumë jetë. Duke thënë “deri këtu”, nuk e përjashtoj bashkësinë e mendimit për ato gjëra që janë më themeloret: oligarkia politike dhe financiare po i zë frymën vendit, dhe tani, nuk dihen më se ku fillojnë kufijtë e njërës palë dhe ku mbarojnë kufijtë e tjetrës.

Por, dhe kjo “por”, më ka rënduar edhe para shkrimit të kolegut Cukali: A ka Shqipëria biznesmenë të zotë, të ndershëm, që e kanë bërë pasurinë e tyre sepse e kuptuan shoqërinë e kapitalit më mirë se ne që ishim mësuar me shkollën e vjetër të përfitimit të barabartë? A ka njerëz të tillë, të cilët, pasi e filluan me gjëra të zakonshme, qoftë edhe me shitje në rrugë, me një tregti të vogël, filluan të ndërtojnë një gjë të re, shenjën e parë të ekonomisë kapitaliste, të cilën shumë e kishin mallkuar; të gjithë, më pas, e kishin ëndërruar dhe pak vetë e kishin arritur.

Shembujt që sjell kolegu ynë, të cilët, e përsëris, kurrë në jetë nuk i kam takuar dhe asnjëfarë pune nuk kam pasur e nuk kam me ta, a janë oligarkët që kanë pushtuar shtetin dhe e kanë kapur ekonominë në grykë, duke i zënë , jo vetëm frymën, por edhe britmën? Mund të jenë, por që të njësohen me njerëzit ëndërrshkelës të shqiptarëve duhet të ketë një gjë më shumë: faktin.

Është një kohë që duhet saktësuar: cilin tender, fushë ndërtimi, projekt, minierë, qendër tregtare… e bënë si oligarkë financiarë? Cili ministër, shef qeverie, president apo ish-kryeministër u hapi rrugën, për çka, në cilën fushë, cilët ishin marrëdhëniet mes partisë, financës dhe pushtetit?

Drama e Oligarkëve nuk është vetëm dramë e së sotmes, por edhe e së nesërmes, dhe një dramë e tillë duhet saktësuar deri në fund, që saktësia të ndihmojë zgjidhjen. Kjo vlen si për ata që përmend Koloreto, Samir Mane, Vilma Nushi, Klodi (nuk ia di mbiemrin), Kastrati, apo Dulaku, si për të tjerë që sot janë në majën e njerëzve të pasur.

Diheshin më parë lidhjet direkte, nepotike e financiare të Taçit me familjen Berisha dhe se çfarë fitoi ai prej kësaj lidhjeje. Tani, ashtu si në një investigim të BIRN, botuar dje lidhur me kompaninë Fusha, ka ardhur koha që veç opinionit t’i japim publikut informacionin e sigurtë se kush qëndron pas një afere dhe këtë ta shpallim me të gjithë forcën e medias, e cila, pikërisht nga humbja e konkretes, po bëhet gjithnjë e më shumë pak e besueshme.

Ne kemi një grup biznesmenësh të pasuruar më shpejt se të tjerët dhe më të fuqishëm se ata, që në një mënyrë diktojnë edhe ligjin e tregut, krijojnë vorbullën rreth së cilës sillen edhe të tjerët dhe mbi këtë vorbull qëndron politika. E së djathtës, që hapi këtë rrugë oligarkie pas vitit 1992 dhe, e së majtës, që e vazhdoi sipas oreksit dhe marrëveshjes, të jap – më jep. Por, askush nuk mund t’i paragjykojë ata, vetëm se janë të pasur apo se kanë miqësi me njerëzit e politikës. Edi Rama mund të jetë mik ose jo me Samir Manen, ish-ministri i Shëndetësisë mund të jetë mik me Vilmën apo dikë tjetër, por kjo ndodh në të gjithë botën. Helmut Kohl, për shembull, kishte miqtë e fuqishëm në botën e politikës, por edhe miqtë e tij financiarë, të cilët e ndihmuan dhe që kurrë nuk i zbuloi. Pikërisht, si një Kod të Etikës politike, zonja Merkel e largoi atë nga partia e tij, por miqtë financiarë të partisë i mbajti.

Theksoj që ka biznesmenë, të cilët janë të kamur sot sepse ishin më të zotë dhe më të guximshëm se të tjerët. Ne kishim frikë dështimin, ata nuk e patën këtë frikë. Ata provuan dhe jo për të gjithë ishte një provë e suksesshme, kur ne kishim droje nga prova, që mund të ishte fatale. Në strukturat e tyre punojnë sot qindra apo mijëra shqiptarë që me këtë punë mbajnë familjet.

Ata prej këtyre që e ngritën perandorinë e tyre mbi mundin, vuajtjen e të tjerëve dhe shpërfytyrimin e politikës janë në fakt rënia e shtetit në duart e xhambazëve, dhe jam i një mendjeje me kolegun Cukali, por, nëse duam të bëjmë të vërtetën të vërtetë dhe të mos e lëmë në mjegullën e dyshimit, nuk duhet harruar saktësia. Fakti. Ai që flet, edhe kur ne heshtim.

