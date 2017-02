ONM zbret në terren. Zyrtarja që do “shkundë” drejtësinë takon Ramën e Metën

Ka mbërritur në Tiranë Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, drejtoresha e zgjerimit ne Komisionin Europian Genoveva Ruiz Calavera, e cila është shefja e Operacionit Ndërkombëtar te Monitorimit dhe 3 anëtare te këtij misioni, të cilët janë nga Gjermania, Italia dhe Austria ne mbrëmje arrijnë ne Shqipëri.

Sot ajo në një takim informal me gazetarët ka njoftuar se Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, sa i takon çështjes së vetingut, do të ketë rol vetëm këshillues dhe jo vendimmarrës.

“Do jemi të rreptë në zbatimin e kritereve të ligjit, nëse do ketë rrjedhje informacioni nga punonjësit tanë, ata do largohen menjëherë. Me të mbaruar afati i dorëzimit të aplikimeve te Avokati i Popullit, do fillojmë nga puna për të parë dosjet e secilit kandidat.

Pak javë më vonë pritet të vijë edhe pjesa tjetër e stafit që do kompletojë gjithë OMN”, tha Genoveva Ruiz Calavera.

Më herët ajo ka pasur edhe një takim me kryeministrin Edi Rama dhe kreun e Kuvendit Ilir Meta, por edhe me ambasadorët e SHBA dhe BE në Tiranë, Donald Lu dhe Romana Vlahutin.