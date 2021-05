Opinionisti: Basha dhe Meta s’flasin më prej ditësh, as me mesazhe e telefonata, është ftohje ndërpersonale

Humbja e opozitës në zgjedhje ka hapur një debat në opinionin publik, nëse ka një përplasje të fortë mes kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Presidentit të Republikës, Ilir Meta.

Por zërat në media kanë shkuar edhe më tej.

Opinionisti Arjan Curri tha dje në “Open” se nga burimet e tij ka një ftohje mes Bashës dhe Metës dhe mes tyre nuk ka komunikim që prej humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit 2021.

“Unë me burimet e mia si gazetar kam marrë informacione që nuk ka prej ditësh komunikim mes Bashës dhe Metës. As me telefon, as me mesazhe e jo më takime. Kjo ftohje e një niveli ndërpersonal ka dalë në skenë politike. Do të ketë përplasje të partive të opozitës me njëra-tjetrën, mes PD, LSI, kanë filluar fërkimet mes tyre. Aleatët e vegjël po njohin zgjedhjet. Do të fillojë një përplasje që ushqehet nga Rama. po të ishin në listë të përbashkët do kishin shumë më tepër deputetë, dhe që atëherë ka filluar krisja. Kush është dilema? Këta të LSI më thonë nuk donte PD-ja. kur pyes këta të PD-së më thonë nuk donte LSI-ja. kjo është republikë kollovarësh dhe elitë fshatareske ku të gjithë përpiqen të thonë atë që nuk duan të thonë. Të dyja partitë u treguan egoiste”, tha ai.

j.l./ dita