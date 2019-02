Opozita e tashme nuk është gjë tjetër veçse qeverisja 2009-2013

Nga Bedri Islami

Befas, kur asnjë nuk e dinte, shefi de jure i opozitës, pasi kishte marrë vetëm bekimin e shefit faktik, bëri shpalljen e tij për djegien e mandateve të deputetëve opozitarë.

Megjithëse ndodh për herë të parë në praktikën pluraliste shqiptare, nuk është asgjë e jashtëzakonshme dhe asnjë që mund të shkulë një shtet.

Praktikat e bëra deri tani, nga të dyja palët, me bojkote të gjata, deri në pragun e humbjes së mandatave, kanë qenë fillesa e këtij vendimi, i cili ka lidhje me tri gjëra: mplakjen para kohe të protestës së 16 shkurtit, kur gjërat dolën nga dora e organizatorëve dhe qëllimi për të patur një 21 janar dështoi; drojën se me këtë ritëm do i duhej të hynte në zgjedhjet vendore dhe përfundimi i tyre mund të ishte edhe fundi i tij në politikë e jo vetëm në politikë dhe, së treti, pasiguria e verdiktit që do të kishin dhënë bashkë opozitarët e tjerë, të cilët, edhe e kanë qejf parlamentin, ku janë futur vjedhurazi, në listat e dhuruara, edhe duan një pjesë të pushtetit.

Tashmë është dhënë vendimi i opozitës për djegien e mandateve, nëse nuk pendohen rrugës dhe e bëjnë këtë vetëm me deklarim partiak dhe jo sipas ligjit. Por, le ta marrim të mirëqenë. Në parlament do të mungojë opozita dhe ajo nuk do të mbushet me opozitarë të skalionit të dytë.

Le ta marrim të mirëqenë se edhe shefi i qeverisë do të bindet dhe do të largohet nga posti i tij për t’u hapur rrugën zgjedhjeve të reja të parakohshme. Le të mendojmë se do të kemi edhe një qeveri teknike, e cila, e përbërë apo jo nga socialistët, do të realizojë këto zgjedhje.

Pra, le të bëhen të gjitha ato që kërkon opozita… deri edhe kalimin e Edi Ramës në skalionin e heshtur të socialistëve. Ja, u bënë të gjitha këto: si do të vazhdojë më tej?

Do të ketë zgjedhje politike me këtë sistem zgjedhor, me këtë kod, ku shefat janë gjithçka dhe ata do të vendosein mbi të gjithë?

Do të ketë vazhdim të plotësimit të mëtejshëm të reformës në Drejtësi apo do të pritet deri sa të përfundojnë zgjedhjet politike e vendore?

Kush do e miratojë këtë qeveri dhe kush do i votojë ligjet e saj? Nëse opozita ikën dhe qeveria bie atëherë nuk ka më parlament, ose, si edhe më parë, parlamenti do të jetë i njëanshëm dhe përsëri opozita do të jetë kundër ligjeve dhe gjithçkaje tjetër të servirur prej tij?

A do të mund të bëhet precedent i vazhdueshëm rënia e një qeverie sa herë i do qejfi opozitës dhe braktis parlamentin?

Çfarë do të kishte bërë, ta zëmë, ish shefi i qeverisë, Berisha, nëse do të kishte pushtetin, me një opozitë që largohet?

A do të ketë opozita të njëjtin mendim politik e qytetar me Berishën, për drejtuesin e një force politike, i cili duhet vrarë me plumb në ballë?

Të gjitha këto janë enigmat e para, por, mbi të gjitha, a mundet që largimi i Edi Ramës të jetë alibia juaj?

Opozita e tashme nuk është asgjë tjetër veçse qeverisja e viteve 2009 – 2013. Është qeverisja më fatale që ka pasur vendi në rënien e pandalshme të financave dhe krijimit të skandaleve. Humnera financiare e krijuar nga qeveria Berisha dhe kryefinancieri Bode ishte aq e thellë dhe shterruese, e përgatitur me kujdes dhe qëllimisht, sa që, menjëherë pas ndërrimit qeveritar, vetë ish kryeministri deklaroi me mburrje se Shqipëria shumë shpejt do të kishte të njëjtin fat si edhe shteti grek.

A i duhet ribesuar qeverisja e vendit, po të njëjtëve, krejtësisht të njëjtëve, me ndonjë ndryshim kozmetik, që është edhe më i turbullt se sa origjinali, dhe, të cilët, në krejt pak vite skandalizuan gjithçka që mund të ishte e arsyeshme?

Qeveria që mund të ofrojë opozita është e njëjta në njerëz, mendim, ide apo vizion si ajo e ikura e vitit 2013. Sido që ta marrësh do të kemi të njëjtët emra qeveritarë, vetëm nëse aty nuk do të jetë edhe çuni i Fahriut, si kulmi i mediokritetit politik e mendor.

Do të kemi të njëjtët që janë pjesë e vrasjeve të 21 janarit, që e kthyen Ministrinë e Brendshme në një fraksion të “bandës së çiftelisë” të rikthyer së fundmi në kupolën e policisë nga Rilindja e Ramës, që rivendosën veten mbi institucionet e pavarura të shtetit, që shpallën kreun e shtetit, prokurorin e përgjithshëm dhe kryetarin e shërbimit informativ si puçistë dhe zonjat e nderuara i shpallën si lavire; do të kemi autorët e krijimit të një drejtësie mizerje, të kapur nga politika dhe krimi, të cilët i shërbyen qeverisjes deri në marrëzi dhe qeverisja i la të lirë të bëhen oligarkët e drejtësisë.

Largimi i Ramës, nëse ndodh, nuk do të thotë se tashmë ju jeni të larë nga fajet e mëkatet, e disa edhe nga krimet që realizuat.

Rama, për fat të keq, nuk iu përmbajt kontratës me votuesit e tij, kryesisht për dënimin e krimit tuaj politik, financiar e njerëzor, dhe, për këtë, ai duhet të ndëshkohet nga partia e tij, por edhe nga njerëzit, të cilët, edhe pse kanë rezerva të mëdha ndaj tij, kur e krahasojnë me ju, u duket se të paktën e kanë një sy.

Rama, sido që është, nuk është alibia juaj dhe as falja e mëkateve tuaja.

Të djegësh mandatet, sepse ke drojën e dështimit të rradhës, se kërkon të kesh nën komandë të komanduarit lehtësisht, se fshesa e drejtësisë po vjen drejt trajtimit të gjithë asaj që ka ndodhur në këto 30 vite, sepse më i rehatshëm është pushteti se sa sakrifica… kjo nuk ka lidhje me qeverisjen e Ramës.

Ende, sot e gjithë ditën, liderët e opozitës nuk dhanë një koncept ndryshe, një shenjë se diçka ka ndryshuar tek ata dhe, nëse kësaj here nuk do të ketë një Pazar në sipërfaqe, askush të mos habitet nëse rrënjët e pazarit të nesërm të kenë një ditë zbulimin e tyre.

Nusja nuk nusëron dot dy herë… vetëm nëse ndërrohet dhëndrri. Por, qoftë nusja, qoftë dhëndrri, qoftë krushqit, janë të njëjtë.

Botuar sot në Dita