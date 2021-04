Opozita në Kolegj: Përveç fletës së votimit, të ndryshohet edhe logoja e Patozit, e ngjashme me tonën

Përfaqësuesi i PD, Ivi Kaso ka kërkuar që Bindja Demokratike të ndryshojë logon e saj pasi sipas tij është e ngjashme me logon e Partisë Demokratike që e mban prej 30 vitesh.

Ivi Kaso u shpreh para trupës gjykuese të Kolegjit Zgjedhor se kjo logo e vendosur në shkallë të zvogëluar në fletën e votimit mund të ngatërrohet lehtësisht.

Gjithashtu Kaso foli edhe për fletën e votimit, ku tha se PD e kërkon me emra dhe se e vetmja gjë që dëshiron si ndryshim është ajo ku partitë dhe kandidatë të jenë të vendosura në formë vertikale dhe jo horizontale si vendosi Celibashi.

“Formati me emra i orientuar vertikalisht përmbush më mirë parimin e qartësisë, sondazhi i KQZ nxori fitues pikërisht këtë model, me kriteret e tjera të fletës jemi dakord. Duke konsideruar që ligji flet për kandidatë, pra nënkupton referimin e kandidatit me emër dhe mbiemër. Së dyti, logoja e Bindjes Demokratike. Ishte akti i Kryekomisionerit që na njohu vetëm me datë 31 mars me logon e Bindjes Demokratike që ishte shumë e ngjashme me atë që mban PD prej 30 vitesh, po atë ditë i dërguam një kërkesë që sipas ligjit, KQZ ta zgjidhte këtë çështje. I kërkuam BD ta ndryshonte”, tha Kaso.

Ndërkohë, ankimimit të PD për fletën e votimit i është bashkuar edhe LSI.

Ishte Partia Demokratike e cila ankimoi vendimin në Kolegjin Zgjedhor, pasi KAS rrëzoi kërkesën e PD-së që fleta e votimit të jetë me numra dhe emra, por të renditura në mënyra vertikale dhe jo horizontale.

