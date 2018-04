Opozita protestë tek shtëpia e Ramës në Surrel

Të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Rinore për Integrim kanë ndërmarrë një tjetër aksion sot kundër kryeministrit Edi Rama.

Ata kanë shkuar në Surrel, ku në shenjë simbolike kundër vendimit të qeverisë për të bërë me pagesë Rrugën e Kombit, vendosën një tra.

“Ta paguajë edhe ai rrugën se duhet të mirëmbahet”, janë shprehur të rinjtë. Ky veprim, i pari i këtij lloji pranë shtëpisë së një kryeministri, vjen në shenjë proteste kundër tarifës së “Rrugës së Kombit”. Në aksion nuk kanë munguar as thirrjet “Rama ik!”

Deputetja e LSI-së, Floida Kërpaçi tha se janë mbledhur për t’i treguar kryeministrit Rama se çfarë do të thotë të vendosësh një tra në derën e shtëpisë, dhe të vuash ashtu siç po bën ai të vuaj qytetarët kuksianë .

“Ne besojmë se Shqipëria është e të rinjve dhe njëherë e përgjithmonë gjithësecili prej nesh që është këtu,duhet të luftojë për të larguar Edi Ramën dhe grupimin e tij të njerëzve që bëjnë pazare me të në dëm dhe në kurriz të qytetarëve shqiptarë. Prandaj jemi sot këtu me këtë dhuratë simbolike e cila në qoftë se Edi Rama nuk merr masa për të liruar në mënyrë të menjëhershme qytetarët kuksian dhe për të hequr taksën e rrugës së kombit ne do ta kthejmë këtë dhuratë simbolike në një simbol të qëndresës dhe të revoltës rinore për të luftuar për qytetarët shqiptar, kuksian sepse nuk mundet Edi Rama ti vendosi kufij qytetarëve shqiptarë por qytetarët shqiptarë do ti vendosin kufijtë Edi Ramës.

Sot po na vendos traun te shtëpia, po na vendos taksa dhe TVSH pa fund. Sot po vjen dhe po na merr frymën çdo ditë e më shumë, po nesër çfarë do të na bëjë. Do na vrasi të gjithëve ne ashtu siç na ka vrarë dhe na ka larguar nga Shqipëria. Prandaj jemi sot të gjithë këtu të vendosur për këtë qëndresë por edhe për ta vazhduar në ditët në vazhdim për të luftuar sepse ne besojmë fort te vlerat e familjes, te vlerat për një Shqipëri më të mirë dhe për një Shqipëri Europiane dhe nuk do të lejojmë Edi Ramën dhe oligarkët që ai ju shërben të pushtojnë Shqipërinë.”

l.h/dita