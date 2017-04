Opozitë ndaj qeverisë e jo opozitë ndaj shtetit

Nga Gjergj Nika

Pardje veqili i çadrës së ngritur në bulevardin kryesor të Tiranës shpalli me bujë se këtë të hënë do të niste “armatën popullore”, që ekziston vetëm në ëndrrën e tij për karrige pushteti, për të bllokuar rrugët kombëtare nga ora 11 deri në orën 12 të drekës. Një lajmërim se ky komandant pa armatë do të shkelë ligjin mbi të drejtën e qarkullimit të lirë të qytetarëve të këtij vendi. Dhe do ta shkelë atë ligj me ata që mbledh me honorare, sadoqë është na është ngujuar në çadër për më shumë se dy muaj për të penguar blerjen e shitjen e votës së lirë. Se honoraret që jep për të bërë mjegull në dobi të një karrigeje pushteti për atë vetë, nuk ka si të quhen blerje mbështetjeje apo më shkurt mercenarizim i politikës.

Dhe protesta me bllokim rrugësh u bë dje ashtu siç dëgjuam dhe e pamë të gjithë. Pavarësisht se e jashtëligjshme. Pavarësisht se e jashtëlogjikshme. Ajo tregoi thelbin e kësaj opozite dhe të protestat mjerane që ajo po bën në bulevard gjoja për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme më 18 qershor. Gjithsesi, ajo e vlen të analizohet dhe të denoncohet si një sjellje antishtet, si një mënyrë proteste që nuk duhet lejuar dhe mbase duhet ndaluar me ligj të posaçëm.

Që thelbi i demokracisë përbëhet nga ekzistenca e opozitës dhe garantimi i të drejtave të opozitës për të protestuar paqësisht me të gjitha mënyrat demokratike kundër qeverisë së radhës, këtë e dinë edhe qytetarët më të pakënduar të vendit tonë të varfër e aq keq të rjepur nga pushtetarët tanë të tranzicionit lëngues. Por që të shpallësh si veprim opozitar, madje dhe paqësor e demokratik bashkë, bllokimin e trafikut në rrugët kryesore të mbarë vendit, ky nuk është më një veprim opozitar në një shtet të së drejtës dhe aq më pak është një veprim paqësor e demokratik. Si të mos mjaftonte bllokimi i lëvizjes së lirë të qytetarëve në bulevardin kryesor për më tepër se dy muaj , tani veqilharxhi i çadrës së drejtuesve të opozitës sonë duket se paska harruar fare të drejtat e qytetarëve të këtij vendi për të lëvizur lirisht edhe nëpër rrugët kombëtare! Kësaj i thonë shqip të bësh opozitë jo ndaj qeverisë aktuale , por ndaj të drejtës themelore të qytetarëve për të lëvizur lirisht në vendin e tyre, të bësh opozitë jo më ndaj qeverisë dhe ceneve të saj, por të bësh opozitë ndaj ligjit e ndaj shtetit vetë.

Që drejtuesit e opozitës sonë aktuale nuk e kanë ngritur çadrën në mes të bulevardit të kryeqytetit për të kundërshtuar ashtu cenet e qeverisë në fuqi, kjo ka dalë në shesh me kohë, por që drejtuesit e kësaj opozite të tremben aq keq nga një drejtësi e reformuar sa të shpërdorojnë në kundërshtim me ligjet e këtij vendi edhe ato pakë fuqi që i kanë mbetur këtij grupimi gjysmëpolitik e të hedhin kundër shtetit edhe ato pakë fuqi që mezi po i mbledhin në çadër me radhë e me honorare, këtë nuk e beson dot asnjë mendje e shëndoshë. Sepse paligjshmëria e kërkesave e ca më keq paligjshmëria e veprimeve të një opozite politike, e kthen atë lloj opozite në një bandë të rrezikshme për liritë e qytetarëve e për rendin publik . E kthen atë lloj opozite, apo më saktë atë lloj drejtuesish të opozitës, në një bandë të rrezikshme ordinere kundër shtetit e kundër interesave kombëtarë.

Se ky lloj drejtuesish gjysmëpolitikë të opozitës aktuale kanë mbi dy muaj që dëgjojnë, nga shqiptarë e nga miq dhe aleatë strategjikë ndërkombëtarë të Shqipërisë, që të bëjnë detyrën duke u kthyer në Parlament e në institucione dhe ta zhvillojnë aty luftën politike për ta bindur popullin në prag të zgjedhjeve të 18 qershorit që alternativa e tyre na qenka më e mirë e më e dobishme për zhvillimin më të mbarë të vendit e të demokracisë, por përsëri nuk heqin dorë nga ajo loja tekanjoze: “O më jepni tani petullat e pushtetit , ose u hodha me kokë nga dardha e tharë e opozitës!” Mirë dardhën e opozitës që, në vend të kujdeseshin t’i prashitnin kurorën e rrënjëve e ta spërkatnin me pesticidet e nevojshme kundër sëmundjes për pushtet në tryezë, e kanë tharë me duart e tyre sa të mos u mbajë më as fletë e jo t’u bëjë fruta, po ç’kusur kanë qytetarët e këtij vendi që, pasi dëgjojnë prej më tepër se dy muajsh zhargonin kutërbues që turpëron jo vetëm veqilharxhin e çadrës, por një vend e një popull të tërë, t’u bllokohen dhe rrugët kombëtare ngaqë drejtuesit e kësaj lloj opozite nuk kanë sy e faqe të dalin përpara të dërguarve të BE-së e të Amerikës, të cilëve nuk kanë lënë palavira e namatisje gojështhururish pa u lëshuar në shpinë?…

Kush i beson këta lloj drejtuesish gjysmagjela , kur nga frika e Vetingut e humbasin arsyen sa të telendisin me mufka e me pufka sharjesh ordinere përfaqësuesit më të lartë të Amerikës e të Europës së Bashkuar në Tinarë? Kush e besonte dot se edhe nënpresidentja e BE-së, edhe nënkancelari i Gjermanisë do të na dilnin një ditë “me djalë të lidhur me narkotrafikantët italo-shqiptarë “, apo “me baba nazist e vetë komunist”? Kujt i shërbejnë këto lloj sjelljesh prej lapërdharësh , që përpiqen si të marrë të largojnë miqtë tanë perëndimorë nga Shqipëria e varfër me demokraci hibride dhe të largojnë vetë Shqipërinë tonë nga Europa e Bashkuar e nga Amerika?

Gjëmon dy herë në ditë çadra e drejtuesve të opozitës sonë, duke u përpjekur të na bindë për gjëra që nuk i beson as vetë. Përpiqet të bindë shqiptarët se është ngujuar në atë çadër për të krijuar kushtet ideale për zgjedhje të lira e të ndershme. Po si ta besojnë shqiptarët e miqtë e tyre ndërkombëtarë këtë përpjekje të opozitës sonë aktuale, kur kërkon qeveri teknike dy muaj para zgjedhjeve dhe kur qeveria ekzistuese është fituese e qartë e zgjedhjeve të kaluara? Ka vetëm një mënyrë për t’i besuar drejtuesit e çadrës: të pohojnë haptas që nuk i njohin zgjedhjet as kur i drejtojnë e i organizojnë vetë.

Po nga e dinë këta drejtues të opozitës aktuale qysh në shkurt se do të manipulohen e do të vidhen e do të shiten e do të blihen zgjedhjet e 18 qershorit? Edhe për këtë pyetje, që e bëjnë të gjithë shqiptarët e ndërkombëtarët, ka vetëm një përgjigje të mundshme: e kanë nga përvoja e tyre kur kanë qenë në pushtet dhe kanë organizuar zgjedhjet.

Po ajo palo gjuhë e shthurur deri në kërdi, që na dëshmon dy herë në ditë veqilharxhi i çadrës në mes të bulevardit të Tiranës, nga të vijë? Mos (larg qoftë!) është duke luajtur mendsh garsoni personal i pronarit të vërtetë të kësaj opozite? Mbase do besuar e kundërta: Është duke mësuar nga shkolla e babait të vet gjysmëpolitik, një shkollë primitive e mbështetur në një ndortë të thurur me propagandë nazisto-komuniste për të përbaltur këdo që i del përpara etjes së shfrenuar për pushtet mbi të gjithë e mbi gjithçka.