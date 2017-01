Ora News: Kreu i AMA-s, me orë 20 mijë dollarë në dorë, gruaja 40 mijë euro bizhuteri

Televizioni Ora News ka publikuar rezultatet e nje hetimi mbi pasurinë e kreut të AMA-s dhe bashkeshortes së tij.

Prej disa ditesh kanali i njohur informativ ka patur perplasje publike me kreun e AMA, Gentian Sala.

Sot Ora ka publikuar deklaratat e tij të. pasurisë, duke konstatuar se Sala dhe bashkëshortja jane pasuruar ne menyre te pashpejgueshme me 164 mijë euro gjatë vitit të parë në detyrë (dhjetor 2015-dhjetor 2016) ndërkohë që të ardhurat vjetore të deklaruara të të dyve bashkë janë vetëm 17 280 euro.

Gentian Sala u emërua si Kryetar i Autoritetit te Mediave Audio Vizive në 06.11.2014. Institucioni që ai drejton ka një rol dominues në tregun mediatik në prag të licencimit të operatorëve televizivë me licenca kombëtare dixhitale.

A është prekur Gentian Sala, kryetar i Autoritetit të Mediave Audivizive, nga interesat e botës mediatike dhe politike? – pyet Ora News dhe me poshtë raporton:

“Çuditërisht sapo vihet në krye të AMA-s familjarët i dhurojnë një orë Perrelet Chronograph GMT Skeleton e cila kushton 19 mijë dollarë, ose e konvertuar në lekë rreth 25 milionë lekë. Në formularin e deklarimit te pasurisë ka një kolonë të veçantë ku duhet përshkruhet në mënyrë të hollësishme lloji i dhuratës, vlera dhe identiteti i personit që e ka bërë dhuratën. Por Gentian Sala e ka lënë bosh vendin e këtij përshkrimi kur bëhet fjalë për orën, një markë e kushtueshme. Pranon se e ka dhuratë për martesë nga familjarët, por pa thënë siç detyrohet me ligj, se kush konkretisht e ka bërë dhuratën. Paga mujore neto e kryetarit të AMA është 1 milion lekë të vjetra ose 740 euro. Dmth në një vit bën 8 880 euro”.

Por kjo është vetëm maja e ajsbergut – raporton televizioni dhe flet me pas per blerjen e nje apartamenti mbi 200 metra 2 nga ana e bashkeshortes:

“Më 5 shkurt 2015 bashkëshortja e Gentian Salës, ka blerë një apartament banimi me sipërfaqe 217.5 metra katror në “Rezidencen Platea” që ndodhet rrugës për në Dajt. Njëkohësisht tek e njëjta zonë deklaron dhe blerjen e dy vendeve të parkimit. Shuma e paguar për blerjen e shtëpisë dhe te garazhit është 97,000 euro (nëntëdhjetë e shtatë mijë euro). 217.5m 2 x 400 euro/m2=87000 euro ndërsa vendet e parkimit kushtuan 10.000 euro. Çmimi në këtë rezidencë në rrugë zyrtare konfirmohet nga firma se është 600 euro metri katror. Pra vlera normale e shtëpisë do të ishte 130 500 euro. Por përtej kësaj, a e justifikon burimin e 97.000 euro-ve bashkëshortja e Kreut të AMA-s? Dorela Sala bashkëshortja e kryetarit të AMA deklaron në formularin e deklarimit të pasurisë se të ardhurat e saj vijnë nga puna në firmën “Delioitte Albania” me një rrogë mujore 700 euro, (vjetore 8 400 euro) dhe pranon se në këtë kompani ka afro 22 muaj që nga 1 marsi 2013 deri në 1 janar 2015. Absurditeti arrin me faktin se këto dy vite punë nuk justifikojnë blerjen e apartamentit 217 metra2 dhe të 2 garazheve. Nga një matematike e thjeshte del se zonja Sala duhet të punonte 25 vjet, me rrogë mujore 700 euro që të blinte apartamentin të cilin zotëron tani. Pra, praktikisht këtë super shtëpi ajo do të mund ta blinte në vitin 2038” – raporton Ora.

Me tej kanali informativ ngre pyetjen a është rastësi që vetëm disa muaj pasi Gentian Sala u vu ne krye te AMA-s pasuria e familjes u rrit në mënyrë të menjëhershme dhe si mundet një vajzë e re me dy vite punë, me një pagë 700 euro në muaj të blejë një apartament 98 mijë euro bashkë me dy garazhe, dhe të ketë zotërim të ardhura kash 1 milion e 200 mijë lekë?

Kronika ve ne dukje edhe se Dorela Sala në formular ka deklaruar se ka në zotërim sende me vlerë ora, vathë, byzylyk në shifrën 38.000 euro dhuratë nga familja, por pa thënë konkretisht se nga cili dhe mbi ç’bazë. Ndërsa gjendja e parave cash jashtë sistemit bankar kap vlerën e 1.200.000 (një milion e dyqindmijë lekë), për të cilat zonja Sala nuk e ka përcaktuar burimin. Madje në kolonën e të dhënave konfidenciale në formular, ajo nuk ka bërë asnjë përshkrim të pasurisë, dhuratave dhe burimin e tyre të specifikuar.

ILDKP ka një rast të pastër për të nisur hetimet per pasurinë e subjektit ne fjale për të verifikuar burimin e krijimit dhe ligjshmërinë e saj – apelon Ora News.

Kryetari i AMA Gentian Salaj qe nga koha e zgjedhjes se tij në krye të këtij institucioni në nëntor te vitit 2014 ka qene pjese e një kryqëzimi të interesave të forta në botën mediatike, qe rrjedhin edhe nga pozicioni qe ai ka mbajtur me herët si drejtues në një prej kompanive garuese për licencën kombëtare te frekuencave dixhitale, konkretisht kompania qe perfshin Top Channel dhe Digitalb.