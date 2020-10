Ora shkon 60 minuta pas të dielën, ja si reagojnë 12 shenjat e horoskopit ndaj këtij ndryshimi

Të Dielën, 25 Tetor, ne i kthejmë akrepat një orë mbrapa, duke u përpjekur të futemi në një ritëm të ri, duke pranuar që po erret herët. Ne e dimë shumë mirë që jo të gjithë njerëzit mund të përshtaten njësoj lehtë me të voglin dhe të madhin ndryshim që jeta sjell. Ky është një përshkrim nga astrologu Jorgo Pulla se si reagojnë shenjat e horoskopit.

Dashi: Koha shkon një orë prapa, kështu që unë kam një orë më shumë gjatë ditës për të bërë gjëra …. Sidoqoftë, më prish humorin që do të jetë natën herët dhe nuk ju fsheh që ndryshimi i kohës më bën të kem nerva, shumë nerva.

Demi: Kthehuni në fillim, për të rregulluar orët e shtëpisë, makinën por edhe për t’u mësuar me të. Ju e dini që nuk është e lehtë për mua të përshtatem me ndryshimet! Lajmi i mirë është se kemi një orë gjumë dhe se do të erret më herët dhe do të nxitojmë!

Binjakët: Ok ora do të kthehet një orë prapa, ne nuk ndryshojmë asgjë në fund të fundit, celularët automatikisht ndryshojnë kohën. Unë nuk kuptoj shumë gjëra me këtë ndryshim, thjesht kam një të mirë justifikim kur të vonohem (sepse do të vazhdoj të vonohem) se mirë nuk jam adaptuar akoma!

Gaforrja: A po ndryshon koha? Uf isha në ankth, në vend që fëmijët të mësoheshin, në cilën orë duhet të gatuaj? Errësira nga kaq herët? Po, ndryshimi i kohës më sjell ankesa, unë dal nga konstantet e mia!

Luani: Unë jam një fëmijë i Diellit dhe fakti që errësohet herët në fillim më bën të mos kem oreks për asgjë dhe të dua të fle vazhdimisht! Por çfarë mund të bëjmë? Jo, nuk përshtatem lehtë me ndryshimet, por tani që koha po ndryshon, kam mundësinë të shkoj dhe të marr këtë orë të re që më ra në sy!

Virgjëresha: Unë tashmë kam bërë planifikimin tim për ndryshimin e kohës … Mirë djem pse po flisni për këtë? Dy herë në vit ndryshon koha, mundësi tani do të kemi edhe 1 orë përpara për të përfunduar punën tonë.

Peshorja: Për fat të mirë, ndryshimi i kohës do të ndodhë të Dielën dhe unë do të përqafohem në shtrat me arushin tim të vogël dhe do të gërhisim. Do të kemi një orë tjetër përqafimi të Dielën.

Akrepi: Më në fund do të errësohet herët, e dini sa më pëlqen errësira? Unë nuk bëj aq mirë me ndryshimet, por më pëlqen ky ndryshim, sepse më në fund do të ulemi më shumë në shtëpitë tona dhe do të kemi paqen tonë.

Shigjetari: Si bën që nuk mund ta kuptoj? Dëgjoj njerëz që nuk mësohen me ndryshimin e kohës. Pra, djema nëse do të bënit një udhëtim në Australi, çfarë do të thonit? Le të jemi pak seriozë, një orë prapa është.

Bricjapi: Më në fund ritmet e dimrit dhe çdo mashtrues në stolin e tij! Do të kem një orë më shumë për të përfunduar punën dhe detyrimet e mia! Sidoqoftë, fakti që do të bezdisem nga ata që ankohen për ndryshimin e kohës është i vërtetë!

Ujori: Gjithçka ndryshon djema, këtu ne ndryshojmë koha do të mbetet e njëjtë? Fakti që do të jetë më errësirë ​​herët po më prish, por në rregull të kesh shoqëri të mirë dhe nëse është ditë apo natë bën të njëjtën gjë!

Peshqit: A po ndryshon koha? Me siguri? Asnjëherë? Të lutem më kujto horoskopin tim sepse ti e thua sot, nesër do ta kem harruar dhe nuk do të gaboj… Kthehu mbrapa apo përpara? A më ngatërron kjo se si do të llogarit programet e mia? Uau do të flemë të paktën një orë më shumë./BW/

h.b/dita