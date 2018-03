OSHEE dorëzon planin për 2018/ 65 milionë euro investime në gjithë vendin

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE)ka bërë gati planin e investimeve për vitin 2018 duke llogaritur që të shpenzojë të paktën 65 milionë euro. Të gjitha këto fonde do të shkojnë në funksion të 11 masave që ka vendosur të ndërmarrë kompania publike e shpërndarjes.

Së pari do të vijohet me vendosjen e matësve për konsuamtorët në mënyrë që të eliminohet në maksimum matja aforfe. Këto lloj matjesh sipas OSHEE-se ndikojnë negativisht si në arkëtime edhe humbje.

Nga ana tjetër edhe kabinat do të pajisen me matësa një masë kjo e cila do të mundësojë nxjerrjen e një bilanci energjetik dhe kontrolli të nivelit të humbjeve në bazë kabine. Duke pasur këto të dhëna OSHEE e ka më të thjeshtë të shohë rastet e vjedhjeve dhe të veprojë në funksion të eleminimit. Po tek pajisja me matësa kompania synon që të vendosë tek klientët e mëdhenj matësa për fuqinë reaktive për të bërë të mundur faturimin e kësaj energjie.

Kompania e shpërndarjes ka sqaruar se investimet e këtij viti do të jenë vazhdim i planit fillestar 2016-2019. Në vijim të tij do të ketë rikonstruksion të linjave të tensionit të lartë 35 kilovolt si dhe investime në rrjetin 20 kilovolt apo linjat ABC. Kjo sipas OSHEE do të ndikojë ndjeshëm në uljen e humbjeve teknik e krahasuar me rrjetin aktual të amortizuar si dhe në humbjet jo teknike për shkak të vështirësive që paraqesin linjat ABC në ndërhyrje të paligjshme.

Ndikimi në humbje i investimeve të parashikuara

OSHEE bën me dije se investimet në rrjet parashikohet të japin një ndikim pozitiv në uljen e humbjeve dhe kontributin më të madh në këtë ulje të pritshme pritet ta kenë investimet në tensionin e ulët dhe të mesëm.

“Impaktin me te madh ne reduktimin e humbjeve e zë kategoria e investimeve në rrjetin TM dhe kabinat TM/TU në masën 69% të totalit të përgjithshëm të humbjeve dhe me një kosto investimi prej 67% të vlerës totale të lekëve të parashikuara për investim në rrjetin elektrik të OSHEE sha për vitin 2018. Ndërsa investimet në N/stacione dhe Linja Elektrike (35 & 110kV) me një kosto investimi ts planifikuar 11% e vlerës totale ta investimeve kontribuon na masën 2% në totalin e humbjeve të reduktuara pas kryerjes së investimeve” vlerëson OSHEE.

Ndikimi i pritshëm në reduktimin e humbjeve të energjisë vlerësohet në masën 1.85% ose në vlerë absolute në një sasi prej 118 367 MWh të kursyer në rrjet./Monitor

