Paanshmëria politike në akademi dhe angazhimi publik i intelektualëve

Prof. Fatos Tarifa

Një intervistë për Ditën me bashkëpunëtorin e kësaj gazete, Prof. Fatos Tarifa. Një zhvillim i ri në karrierën e tij akademike. Arsimi i lartë në institucionet shtetërorë dhe ata privatë. Shkencat shoqërore, politika dhe angazhimi publik i intelektualëve. Debati dhe polemika në shkencë. Bastardët e politikës dhe të institucioneve akademike. Ligji për arsimin e lartë dhe (mos)reformimi i universiteteve.

Intervistoi Xhevdet Shehu

Prof. Tarifa, ju falënderoj që gjeni kohë të bashkëpunoni me Dita-n edhe duke na dhënë këtë intervistë.

Bashkëpunimi im me këtë gazetë është i hershëm. Ai ka filluar që kur Dita nisi të botohej shtatë vite më parë. I jam mirënjohës redaksisë së gazetës që përmes faqeve të saj i ka bërë të njohur publikut shqiptar një pjesë të krijimtarisë sime intelektuale, si dhe pikëpamjet e qëndrimet e mia për shumë çështje të rëndësishme me karakter politik, shoqëror, sociologjik e kulturor, për të cilat preokupohen qytetarët e këtij vendi, veçanërisht të rinjtë.

Pa dyshim që edhe ne ju jemi shumë mirënjohës për kontributin tuaj të çmuar. Dëgjova ditët e fundit se jeni larguar nga University of New York Tirana (UNYT) dhe keni filluar punë në Universitetin Europian të Tiranës (UET). Është ky një lajm i vërtetë?

Ky është një fakt i vërtetë, por nuk besoj se përbën një lajm për publikun. Marrëdhënia ime 6-vjeçare me UNYT (gjatë katër viteve të fundit edhe si rektor i atij universiteti) përfundoi javën që shkoi dhe dje i jam bashkuar stafit akademik të UET. Më saktë duhet thënë se jam rikthyer në UET, ku kam punuar për pesë vite me radhë pas kthimit tim nga Shtetet e Bashkuara, para se të shkoja tek UNYT.

Kjo lëvizje, kur për shumë vite shumëkush ju ka identifikuar juve me UNYT, të vetmin universitet në Shqipëri që ofron një arsim amerikan dhe një diplomë autentike amerikane, duhet të ketë ndodhur për një arsye besoj. A mundet ta ndani atë me publikun?

Arsyeja është thjesht personale dhe, si e tillë, nuk përbën ndonjë interes për publikun. Ajo që mund të them është kjo: unë lashë një universitet shumë të mirë, për t’u rikthyer në një universitet tjetër po aq të mirë.

E prisja një përgjigje të tillë nga ju—diplomatike. Por, a mundet t’ju pyes se si i gjykoni dhe i vlerësoni ju aktualisht dallimet mes sektorit publik dhe atij privat në arsimin e lartë në vendin tonë? Në këta 11 vite pas kthimit tuaj nga Shtetet e Bashkuara ju keni punuar vetëm në dy universitete privatë? Ka qenë kjo zgjedhja juaj? Pse jo në Universitetin e Tiranës (UT), ku edhe keni punuar për shumë vite para se të largoheshit nga vendi në fillim të viteve 1990?

UET dhe UNYT ishin ata universitete që më ofruan një pozicion akademik të nesërmen pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara, në qershor të vitit 2008. Në atë kohë zgjodha UET. Pesë vite më vonë, në mirëkuptim të plotë me drejtuesit e këtij universiteti, vendosa që t’i bashkohesha stafit akademik të UNYT. Këta dy universitete kanë qenë deri më sot zgjedhja ime, siç duket se edhe unë kam qenë për ta zgjedhja e tyre.

Universiteti i Tiranës është ai institucion i arsimit të lartë në të cilin jam diplomuar, në vitin 1978, dhe në të cilin kam punuar për 12 vite me radhë, deri më 1992, kur Sali Berisha, në atë kohë president i vendit, urdhëroi mbylljen e Fakultetit të Filozofisë dhe Sociologjisë në atë universitet vetëm një vit pasi ai fakultet ishte krijuar. Sot, ai fakultet jetëshkurtër, i cili shënoi institucionalizimin për herë të parë të sociologjisë si një disiplinë universitare në vendin tonë, nuk përmendet nga askush dhe drejtuesit e vjetër e të rinj të Fakultetit të Shkencave Shoqërore në Universitetin e Tiranë paturpësisht rrahin gjoksin se gjoja qenë ata të parët që e krijuan këtë fakultet, kur zanafilla e tij është më e hershshme dhe kur disa nga pedagogët e fakultetit që u mbyll më 1992 vazhdojnë të japin mësim në këtë fakultet të ri. Nuk është thjesht harresë institucionale; është meskinitet akademik.

Mbyllja e Fakultetit të Filozofisë dhe Sociologjisë në vitin 1992 u bë shkak që unë, dekani themelues i atij fakulteti, të largohesha nga Shqipëria dhe, që nga ajo kohë, për rreth 17 vite, kam jetuar e punuar jashtë vendit, në Hollandë dhe në Shtetet e Bashkuara, duke kryer funksione akademike dhe diplomatike. Kur u ktheva në Tiranë, UT nuk ishte më i njëjti universitet që kisha lënë afro dy dekada më parë, ndërsa Fakulteti i Shkencave Shoqërore më është dukur në atë kohë një institucion, në të cilin, përpos disa pedagogëve të talentuar, vegjetojnë shumë të tjerë që mund të konsiderohen mediokër.

Në këta vitet e fundit, sidomos para dhe pas miratimit të Ligjit të ri për Arsimin e Lartë, është folur shumë për dallimet e theksuara që ekzistojnë mes universiteteve publikë dhe atyre privatë; këta të fundit konsiderohen përgjithësisht si më të dobët. Ç’mund të thoni sot, kur numri i studentëve që ndjekin universitetet publikë ka rënë, ndërsa që numri i studentëve që regjistrohen në universitetet privatë më të mirë është shtuar?

Nga sa jam i informuar, për këtë vit akademik, pas raundit të dytë të regjistrimeve në shkollat e larta, ky raport është 3:1, që do të thotë se në çdo 3 maturantë, 1 ka zgjedhur të studiojë në njërin prej universiteteve privatë të vendit. UET ka regjistruar numrin më të madh të tyre. Nuk po flas për arsyet e një dukurie të tillë. Ato janë të shumta dhe unë kam shkruar për to mëse një herë, veçanërisht në librin tim Arsim i lartë për një shoqëri të hapur. Këtu dëshiroj të them këtë: Jo gjithmonë dhe jo domosdo forma e pronësisë së një institucioni të arsimit të lartë përcakton edhe cilësinë e arsimit që ofron ai institucion. Një universitet privat shumë i mirë mund të jetë po aq i mirë sa edhe një universitet shtetëror shumë i mirë, po ashtu sikurse një universitet shtetëror jo i mirë mund të jetë po aq i keq sa edhe një universitet privat jo i mirë.

Cili do të jetë pozicioni juaj i ri në UET?

Në këtë periudhë të jetës e të karrierës sime akademike nuk dëshiroj të mbaj asnjë pozicion administrativ që do të më pengonte (siç më ka penguar katër vitet e fundit detyra e Rektorit në UNYT) për të realizuar ata projekte studimorë, për të cilët kam nisur të punoj. Pozicioni im do të jetë ai i një profesori kërkues (research professor). Sigurisht që, si deri më sot, do të jap edhe kurse të plotë leksionesh në disiplinën e sociologjisë dhe në atë të marrëdhënieve ndërkombëtare.

Prof. Tarifa, përveç eksperiencës suaj akademike shumë të pasur dhe kontributeve tuaja në këto dy fusha që përmendët, të vlerësuara brenda dhe jashtë vendit, ju njiheni edhe si një intelektual publik i angazhuar në çështje të rëndësishme që preokupojnë shoqërinë tonë.

Më vjen mirë që më vlerësoni në këtë mënyrë.

Por, a nuk janë akademia dhe politika dy vokacione krejt të ndryshme, që s’duhet të përzihen me njëra-tjetrën?

Në një kuptim të ngushtë Weberian të fjalës, po. Çka do të thotë se politika nuk duhet të përzihet në veprimtarinë akademike dhe në çështjet akademike dhe, sidomos, nuk duhet të ketë vend në auditorët e universiteteve. Fatkeqësisht, kjo është pikërisht ajo çka ndodh shpeshherë në shkollat tona të larta, ku ende ka pedagogë që sillen si militantë partie. Sidoqoftë, ta ndash politikën nga veprimtaria akademike nuk do të thotë se shkenca dhe studiuesit e fushave të ndryshme të saj, sidomos ata të shkencave shoqërore e humane, duhet të jenë të pa interesuar, ose indiferentë, ndaj problemeve të shoqërisë, ndaj shqetësimeve të mëdha të kohës sonë dhe të paangazhuar në zgjidhjen e tyre. Duke qenë politikisht i paanshëm në veprimtarinë time akademike, unë jam shoqërisht i preokupuar dhe publikisht i angazhuar në problemet e shoqërisë sonë, në rolin e një sociologu dhe të një intelektuali publik.

Sociologët klasikë europianë―Marx, Durkheim dhe Weber―mund të konsiderohen si modele të sociologjisë publike. Ata ofruan këndvështrime të tilla të historisë, të cilat ndihmojnë për të kuptuar pasojat e zhvillimeve të sotme lidhur me shkallën e lirisë së individit dhe zhvillimin e demokracisë. Edhe pse këta sociologë klasikë, pothuajse pa përjashtim, e vunë theksin në objektivitetin e dijes sociologjike, ky fakt shpreh vlerësimin nga ana e tyre të realiteteve empirikë.

Unë i përmbahem pikëpamjes së formuluar qartësisht nga C. Wright Mills, se analizat sociale nuk mund të zhvishen nga vlerat dhe angazhimet politike dhe morale të sociologut. Njëlloj si Mills, unë besoj se, që të jetë efektive, sociologjia duhet të jetë njëherësh e fokusuar në realitetet empirikë të jetës shoqërore dhe pasionante në rolin e saj kritik në shoqëri. Sepse sociologjia, veç të tjerash, ka edhe një mision publik: të shërbejë si një medium për një debat shoqëror kritik, në të cilin të angazhojë publikun e informuar. Detyra e sociologjisë, pra, është të ofrojë një vështrim kritik mbi realitetin shoqëror aktual për t’u shërbyer qytetarëve që të kuptojnë më mirë kushtet shoqërore të jetës së tyre.

Më lejoni të sjell në vëmendjen e lexuesve se dy ndër njerëzit më të shquar të shekullit të 20-të, Bertrand Russell dhe Albert Einstein, na kanë dhënë një shembull kuptimplotë të angazhimit të shkencës e të shkencëtarëve në zgjidhjen e problemeve të mëdha të shoqërisë, kur, së bashku me disa shkencëtarë të tjerë të shquar, në korrik të vitit 1955, publikuan të famshmin manifest kundër rrezikut të armëve bërthamore, i njohur si “Manifesti Russell-Einstein”, me anë të të cilit bënin thirrje për zgjidhje paqësore të konflikteve ndërkombëtare.

Ju shquheni ndër intelektualët shqiptarë si një polemist i zjarrtë. Shumë nga shkrimet tuaja në këtë gazetë kanë qenë polemika të ashpra me disa prej kolegëve tuaj, ose me intelektualë, vendas apo të huaj, për çështje politike, shoqërore e kulturore, veçanërisht për probleme të arsimit të lartë e të zhvillimit shkencor. Pjesa më e madhe e tyre, mesa di unë, janë botuar në tri vëllime (Bona fide, Sapere aude dhe Carpe diem) në mos gaboj, nga Onufri. Çfarë e motivon shpirtin tuaj polemik?

Përpjekja intelektuale për të kërkuar dhe mbrojtur të vërtetën (ndaj edhe ata tre vëllime mbajnë si epigraf maksimën e Aristotelit “Amicus Plato, sed magis amica Veritas” (E kam mik Platonit, por më shumë dua të vërtetën), si dhe nevoja për të luftuar kundër mediokritetit, sidomos në arsimin e lartë dhe në shkencë.

Por, ka pasur raste kur kritikat tuaja ndaj të tjerëve dhe polemika juaj me ta kanë qenë therëse.

Vetëm në ato raste kur dikush nuk ka qenë i interesuar të debatojë rreth çështjeve, por është përpjekur të shpifë, ose të njollosë emrin tim ose të familjes sime. Në qëndrimin tim ndaj njerëzve të tillë unë nisem nga ky parim: “Don’t let the bastards grind you down!” (Mos i lë bastardët të të vënë poshtë”.

Ka vallë bastardë në radhët e politikanëve, të intelektualëve dhe në institucionet tona akademike?

Fatkeqësisht po. Dhe nuk janë të paktë.

A bën pjesë ndër ta edhe një pedagog i Universitetit të Tiranës, me të cilin keni polemizuar ashpër ditët e fundit në faqet e kësaj gazete?

Ju, sigurisht, e keni fjalën për Z.D. Oh, jo! Ai nuk është i tillë; ai mund të quhet fatkeq. Polemika me Z.D. ishte një polemikë e detyruar dhe nuk më dha asnjë lloj kënaqësie intelektuale. Z.D. reagoi keq ndaj një interviste që unë dhashë për këtë gazetë rreth tri javë më parë, në të cilën argumentoja nevojën e vetingut të profesoratit shqiptar në të gjitha institucionet e arsimit të lartë dhe ato të kërkimit shkencor në vendin tonë. Z.D. duket (nuk e di pse) u tremb nga kjo ide dhe në dy faqe gazete nuk tha asnjë fjalë për të, por duke i thurur lavde në një mënyrë gati qesharake vetes së tij, u mor me mua. Nuk ishte mirë për të dhe mori atë që meriton.

Në një intervistë të gjatë për suplementin “Milosao” të GSH ju jeni shprehur se reforma në arsimin e lartë mund të quhet “e vdekur”. Mund të shpjegoheni?

Kanë kaluar më shumë se katër vite nga koha e miratimit të Ligjit të ri për Arsimin e Lartë, që do të ishte baza juridike e reformimit të krejt sistemit të arsimit të lartë, por ky reformim nuk ka ndodhur. Unë kam qenë dhe jam i ndërgjegjshëm se frytet e kësaj reforme nuk do të dukeshin menjëherë, por do të duhet të kalojnë të paktën dy dhjetëvjeçarë. Sidoqoftë, mendoj se deri më sot, me këtë reformë, çdo hap që është hedhur përpara, është pasuar nga dy hapa prapa. Shkaku kryesor ka qenë dhe mbetet Ministria e Arsimit me mefshtësinë e saj dhe me mediokritetin e atyre që e drejtojnë sot këtë dikaster.

Si gjithnjë i ashpër në kritikat tuaja!

Jo, kjo kritikë nuk është aspak e ashpër nëse shohim dëmin e madh që po i shkaktojmë sistemit të arsimit të lartë në vendin tonë duke mos e zbatuar me konsekuencë Ligjin për Arsimin e Lartë dhe duke vazhduar t’ua minimizojmë mundësitë dhe t’ua vrasim shpresat për një arsimim bashkëkohor mijëra studentëve shqiptarë. Unë kam qenë një ndër përkrahësit më vokalë të Ligjit të ri për Arsimin e Lartë dhe vazhdoj të besoj se ky ligj është, në thelb, shumë i mirë. Ajo që e ka penguar reformimin e sistemit ka qenë dhe mbetet pavendosmëria dhe mefshtësia e autoriteteve shtetërore për ta zbatuar këtë ligj.

Ju faleminderit!

