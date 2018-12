Paditi për ngacmim seksual në punë, aktorja Eliza Dushku merr 9.5 mln USD dëmshpërblim

Aktorja me origjinë shqiptare, Eliza Dushku ka fituar 9.5 milionë dollarë prej ngacmimeve seksuale në punë. Ajo akuzoi për abuzim seksual Michael Weatherly-n, sepse pasi iu bashkua kastit të dramës “Buffy the Vampire Slayer” në fund të sezonit të parë, mori një seri komentesh të padëshiruara nga ylli i serialit Michael Weatherly.

Dushku vendosi të denoncojë televizionin CBS. Sipas Dushkut, protagonisti i serialit duhet të kishte pasur më shumë vlerësim, përsa i përket aspektit të tij fizik.

Sipas sondazhit të brendshëm të CBS, aktorja është shprehur, se Weatherly sapo e ka parë Dushkun të mbërrijë në setin e ditës së parë të punës do t’i thoshte: “Ja këmbët, duke ardhur”. Për më tepër, Dushku la të kuptohej se donte ta përfshinte atë në një treshe me një anëtar të prodhimit.

Në atë pikë, ylli ndihej e fyer dhe e lodhur, prandaj vendosi që të rrëfente gjithçka. Por kur foli për Weatherly, aktorja zbuloi se CBS donte ta largonte nga seriali. U mbajt një bisedë për fajësinë 9.5 milionë dollarë, që do të ishin ekuivalente me atë që do të kishte fituar për katër sezonet. Paga u konfirmua nga vetë rrjeti televiziv CBS.

Faljet e Michael Weathery nuk kanë shërbyer për asgjë, edhe pse në to ai shprehte keqardhjen e tij, duke u shprehur se: “Në retrospektivë, unë e kuptoj më mirë se ajo që kam nuk ishte as zbavitëse edhe as e përshtatshme. Më vjen keq për dhimbjen e shkaktuar Elizës”.

l.h/ dita