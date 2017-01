Padituria e bën të lehtë sundimin dhe skllavërimin e një populli

Dr. Jorgo Mandili

“Arsimi e bën një popull të lehtë për ta udhëhequr, por të vështirë për ta sunduar, të lehtë për ta qeverisur, por të pamundur për ta skllavëruar” /Lordi Braungham

Mesazhi i Lordit është sa i qartë, aq dhe sinjifikativ. Dija është pishtari që ndriçon mendjen e njerëzimit për liri, barazi dhe drejtësi sociale. Me tezën e çlirimit shoqëror nëpërmjet dijes, iluministët europianë kuptonin urdhëresën për të respektuar çdo njeri dhe bindjen e tij. Kjo tezë në thelb shpreh lidhjen dialektike që ekziston midis shoqërisë dhe edukimit, arsimit dhe moralit, që janë mendja dhe shpirti i një shoqërie moderne. Asnjë organizëm nuk mund të quhet i shëndetshëm, në qoftë se ka difekte në mendje dhe deformime në shpirt. Kështu ndodh edhe me shoqërinë: një arsim i çartur dhe një moral i deformuar e çojnë shoqërinë në krizë institucionale, ekonomike, politike, administrative, por mbi të gjitha e bëjnë skllavëruese, despotike dhe të pamoralshme.

E gjithë politika shqiptare dhe të gjitha qeveritë gjatë këtij tranzicioni, që për fat të keq ende vazhdon, ideuan, projektuan dhe zbatuan një sundim skllavopronar duke ndërtuar një shtet anarkik, jo ligjor, “të mbuluar me frazeologji, me retorikë e me patos pseudodemokratik, me çka ajo i krijon hapësirë të pakufizuar sundimit të vet despotik oriental”, që në analogji me totalitarizmin komunist, mund të quhet shkurt “totalitarizëm demokratik”. “Totalitarizëm”, se – “politika ka pushtuar çdo fushë e çdo anë të jetës shoqërore” dhe ndikimi i popullit në qeverisje bëhet pothuaj i pamundur. “Demokratik”, se mbahen “zgjedhje të lira” apo ka “liri” të mendimit e fjalës, pluralizëm politik, liri tregu etj. Ndërkaq, “liria” për një çerek shekulli na del të jetë shumë më tepër liri e tregut dhe e kapitalit, se sa liri e njeriut dhe e qytetarit. Liri për të dominuar të tjerët. Liri pa barazi dhe drejtësi. Një xhungël e vërtetë!

Ku oligarkia jonë patriarkale, pushtetin, pasurinë, politikën e gjithçka që ekziston në Republikën e Shqipërisë, i trajton si dhuratë të saj dhe është i uzurpuar, madje privatizuar prej saj. Prapavijë ka bizneset, klanet partiake dhe nepotike, bankat dhe mediet. Paraja përcakton sjelljet, veprimet, mendimet e vlerësimet dhe zhvlerësimet e oligarkëve politikë. Kudo mbizotëron mentaliteti feudal partiak, krahinor, fetar, nepotik në mendime, në gjykime, në vështrime historike, trajtim i pabarabartë i dinjitetit njerëzor etj.

Ku në të gjitha llojet e bizneseve: në fasonet, në miniera, në industrinë e naftës e në biznese të tjera, punëtorët punojnë në kushte skllavëruese, si në dimër dhe në verë, me orë të zgjatura të papaguara, paga mujore diskriminuese për mbijetesë, me liri dhe të drejta të kufizuara, shpesh herë të nëpërkëmbur nga pronarët dhe qeveria për mospagesa disa mujore apo edhe me vite, shpesh pa siguracione, sidomos punonjësit e policive private, minatorët, ndërtuesit, naftëtarët etj., pa sigurim teknik të jetës së tyre, pa përmendur fermerët që janë më të diskriminuarit.

Ku edhe ata që duken më të “privilegjuarit” dhe që me veprimet e tyre reflektojnë një sjellje feudale ndaj problemeve dhe halleve të popullit, janë po aq të sunduar dhe të skllavëruar si gjithë të tjerët, në mos më tepër. “Ka nga ata që kujtojnë se janë padronë të të tjerëve, por që faktikisht janë më skllevër se këta të fundit”, thotë Russoi. Këta lloj “speciesh” humane edhe në qoftë se nuk do të ishin efektivisht padronë, me siguri do të ishin shpirtra servilë që do të zvarriteshin poshtërsisht përpara njeriut të parë të fortë që do t’i nënshtronte. Sepse nuk janë të vërtetë, nuk janë vetvetja, janë pa histori, janë të katapultuar, të stisur, të krijuar, me një fjalë, mutacione të demokracisë.

Në këtë realitet dëshpërues e skllavërues, të këtij çerekshekulli, jemi larguar kaq shumë intelektualisht, kulturalisht e moralisht, saqë me të drejtë shtrohet pyetja se, në cilin qytetërim do bëjmë pjesë? Kjo tabllo e trishtë është degjenerimi ynë, është fatkeqësia e një populli që është goditur në thelbin e ekzistencës së tij, tek ADN-ja e qytetërimit, tek ajo ku njeriu kishte kërkuar shpëtim qysh nga koha e Platonit. U godit dija dhe virtyti dhe shoqëria anoi nga injoranca dhe imoraliteti, duke u udhëhequr jo nga arsyeja dhe ligji, por nga instinktet, veset dhe emocionet. Mendoni vallë se kjo ka qenë e rastësishme? Mos vallë ka qenë e rastësishme që çdo ministër arsimi i çdo qeverie që vinte në pushtet promovonte një reformë të re me qëllimin e vetëm që të zhbënte paraardhësen? Arsimi gjatë këtij çerekshekulli u kthye në një grumbull mbeturinash, projektesh e reformash që gjeneron mediokritet e vulgaritet për të zgjatur sundimin dhe skllavërimin e këtij populli. Mos vallë edhe kjo ka qenë e rastësishme? Si zor të bindemi po të kujtojmë fjalët e Lordit dhe faktet e mëposhtme:

Arsimi shqiptar gjatë monizmit u zgjerua dhe masivizua aq sa Shqipëria shënohej edhe në institucionet ndërkombëtare si vendi që nuk kishte analfabetë. E vërteta është se në atë kohë u hodhën themelet e një ngritjeje institucionale dhe të përgjithshme të paparë arsimore, shkencore, kulturore të popullit. Fryt i saj kanë qenë dhe shquarja e të rinjve shqiptarë që pas ’90 vijuan studimet e larta në Europë dhe SHBA. Ajo kohë e artë e arsimit shqiptar, pavarësisht disa kufizimeve ideologjike dhe idioteske, tashti duket si një ëndërr e kaluar. Gjithçka u fshi dhe u shkatërrua. Por “bashkë me ujërat hodhën edhe foshnjën”, shkatërruan të gjithë infrastrukturën arsimore dhe edukative të shtrirë në të gjithë Shqipërinë: çerdhe, kopshte, shkolla, universitete e institute, duke i kthyer nga institucione edukimi në ngrehina të rrënuara; denigruan figurën e mësuesit, i cili me pasionin e përkushtimin e tij, shembullin personal dhe moralin e tij frymëzonte mijëra nxënës e studentë për dije e virtyte.

Mësuesi! Sa respekt e fisnikëri mbartte kjo fjalë! Aq vulgare dhe denigruese është bërë sot. Mjafton edhe një shembull i vetëm për ta pohuar këtë të vërtetë të trishtueshme e, jo më me gjithë ata shembuj të tjerë që shfaqen në media e në realitetin e shkollave dhe të universiteteve. Trishtohesh kur dëgjon e shikon se me çfarë mësuesish e pedagogësh kemi të bëjmë: me misionarë të dijes e moralit apo me “tregtarë të dijes”, me këshilltarin e urtë e të dashur apo me të dhunshmin e arrogantin, me të diturin e fisnikun apo me injorantin e ruralin? A mos vallë është rastësi dhe kjo? Jo! Të tillë i deshte politika dhe për t’i bërë të tillë, shkatërroi “djepin” e formimit të mësuesve, institutet e larta pedagogjike dhe shkollat pedagogjike, ku përgatiteshin mësues cilësorë. Por edhe studentët ishin cilësorë, me mesatare mbi notën 8. Kurse gjatë këtij çerekshekulli për mësues shkojnë kontigjentët e rrënuar të maturës, ata për të cilët gjykohet në mënyrë të mbrapshtë se është më mirë të vegjetojnë në universitete se sa të bredhin rrugëve. Çfarë ironie dhe papërgjegjshmërie shtetërore! Por ironia vazhdon edhe më tej. Kujtoni procesin e Bolonjës. Zbatuan dhe vazhdojnë të zbatojnë sistemin arsimor të Bolonjës, në arsimin e lartë, më përkushtueshëm dhe më besnikërisht se edhe vetë ato vende të zhvilluara që e inicuan atë. Zbatimi i këtij sistemi neoliberal në arsimin e lartë mund të jetë i leverdishëm për ata që e shpikën dhe e projektuan, por jo i detyrueshme për të gjitha vendet, dhe aq më tepër për ne, që ishim të papërgatitur për një reformë të tillë. Por si në çdo fushë, për të “fituar pikë” ndaj ndërkombëtarëve, ministri apo kryeministri i radhës, me servilizmin e tyre u treguan “më katolikë nga Papa” me sistemin e Bolonjës (siç jemi treguar “më marksiste nga Marksi dhe shpërfytyruam komunizmin duke e kthyer në stalinizëm”, apo duke u treguar më qytetarë se vetë evropianët, hoqëm ligjin me vdekje dhe përfunduam atje ku jemi me gjakmarrjen).

Zbatimi i tij i ka sjellë dëme të shumta arsimit të lartë duke prevaluar sasia në dëm të cilësisë, paraja në dëm të humanizmit, vulgariteti në dëm të dinjitetit dhe mediokriteti në vend të intelektit. Politika neoliberale në arsimin e lartë, duke i dhënë prioritet fitimit në dëm të “së mirës publike humane”, “frymëzoi” hapjen e universiteteve private, rolin dhe misionin e të cilëve të gjithë e kanë të qartë. Pavarësisht shou-t selektiv të kësaj qeverie, që mbylli disa universitete të falimentuara, shitja e diplomave vazhdon… Fitimi po ashtu, ndërsa dija, ah dija, intelekti, qytetaria përse duhen përkundrejt parave? Por, politikat më të mbrapshta, më delirante, më tallëse, por më fitimprurëse kanë qenë ato të hapjes së universiteteve publike, më lehtë e më shpejt se sa një kioskë, që deri më sot janë bërë fiks 12, që për një shtet kaq të vogël si i yni, me një buxhet modest, mendoni sa cilësorë do jenë këto universitete me pamundësinë për financime, burime njerëzore të kualifikuar me standarde evropiane, bazë materiale për mësimdhënien dhe laboratorë për kërkime, pa llogaritur mjediset e akomodimit brenda një kampusi për edukim dhe jetesë qytetare?

A mund të pretendohet se në këto universitete investohet intelekt dhe qytetari? Kurrsesi! Atëherë përse vazhdohet edhe nga “xhonturqit e rilindjes”, e njëjta politikë si ajo e “haxhiqamilistëve demokratë”? Kuptohet për arsye të njëjta: për “sharlatanë dhe servilë të regjimit”, çerek të ditur e në shumicën e rasteve të paditur, ashtu siç i do politika. Në të gjitha shtetet normale të botës, asnjë qeveri nuk guxon të tallet me universitetet ashtu siç janë tallur tek ne. Por, tallja vazhdon me një të keqe tjetër, që ka ndikuar në zhbërjen e arsimit, nepotizmi, që në përzgjedhjen e lidershipit akademik (drejtor shkollash, drejtor DAR-esh, rektorë, dekanë etj, kuadro politike të arsimit) dhe në punësim ua nënshtron të gjitha kriteret, vlerat dhe meritat, që do të duhej të përcaktojnë atë përzgjedhje dhe atë punësim, përkatësisë familjare, fisnore, partiake dhe miqësore. Institucionet arsimore duke filluar nga çerdhet e deri te universitetet, nga DAR-et e deri në dikasteret e MAS-it, janë “vendet më ekzotike” për politikanët dhe pushtetarët për të punësuar të afërmit, miqtë, shokët, familjarët (djalë, vajzë, nuse, dhëndër, krushq, burrë e grua, nipër e mbesa etj.), e militantët e tyre. Mënyra se si rekrutohen tashmë dihet prej të gjithëve: shou-konkurset, zgjedhje “farsë”, kredenciale akademike të dyshimta, rankime e provime për të maskuar përzgjedhjen e të preferuarve të tyre e shumë “kriptoforma” të tjera të shpikura nga ata drejtues që janë rekrutuar po me të njëjtat mënyra.

Dhe “produkti” i këtij sistemi arsimor të “çakorduar” është individi i turmës, servil i regjimit, i nënshtrueshëm, i cili më parë mendon për interesat e liderit se për vetjaket. Ai është me diplomë, por i paditur dhe “99”. “I përulet” demokracisë, pa e ditur se ç’është demokracia, boll që ajo e la të bëjë ç’të dojë dhe të pasurohet sa të dojë… E folura e tij as letrare, as dialektore. Thjesht një mbllaçitje, që nuk e kupton se ç’thotë. Ai është edhe deputeti, edhe ministri, edhe… E gjen kudo. Mos guxo ta kundërshtosh se ndryshe… Ai është modeli ynë, shembulli që frymëzon rininë”, thekson V. Malaj, gazeta Dita, 6 nëntor 2015.

Dhe ky do të jetë shembulli ynë që do të frymëzojë gjeneratën tjetër, për sa kohë, Arsimi dhe Morali, do të mbeten në mes të Asgjësë: pa strategji e reforma për ta ndryshuar, pa mjete financiare të domosdoshme për këto reforma, madje pa kurrfarë filozofie, qëllimi apo misioni për “gjeneratën tjetër”, që me aq eufori e përmend Kryeministri ynë, e cila do të jetë me të njëjtat parametra si e sotmja dhe po kaq e tradhtuar si e djeshmja. Nuk vjen “pranvera e shoqërisë së re”, zoti kryeministër, me formularë të rinj aplikimi për maturantët, as me 56 nxënës të shkëlqyer, as me ata studentë shumë të mirë në atë universitet ndërkombëtar që jua komunikoi rektori i atij universiteti. Çdo shoqëri, sado e pazhvilluar të jetë, i nxjerr vetvetiu 5-10% talente që nuk kanë nevojë as për mësues, pedagogë e formularë aplikimi. Këta janë të aftë ta gjejnë vetë rrugën e tyre, sepse janë studentët e vërtetë të “interesuar dhe të motivuar” për të ardhmen e tyre për t’u bërë specialistë të shquar e qytetarë të devotshëm për zhvillimin e shoqërisë. Sa garantojnë reformat tuaja të përgatisin të tillë individë të pavarur e krijues?

Sa Ligji i Arsimit të Lartë dhe buxheti juaj modest do t’i nxjerrë universitetet nga mediokriteti dhe vulgariteti për t’u hequr agoninë e një jete pa kuptim individëve që pajisen me diploma pa vlerë në tregun e punës? A garanton ky ligj dhe ky buxhet transformimin e 12 universiteteve në institucione cilësorë të tillë që të “gjenerojnë” intelekt dhe qytetari? Sa analfabetë ka, sa e kanë braktisur shkollën, sa shkolla jashtë standardi ekzistojnë, sa zona në Shqipëri nuk kanë mësues e shkolla, si i përgjigjet baza materiale didaktike kurrikulës mbi kompetencat etj., etj.? Sa do të garantojnë reformat tuaja arsimore ndërprerjen e “emigracionit” të fëmijëve tuaj nëpër shkollat dhe universitetet e Evropës dhe kontinenteve të tjera? Në fund të fundit, kur do të keni një strategji kombëtare, gjithëpërfshirëse dhe të pakontestueshme nga çdo forcë politike që do qeverisë, me një filozofi të re edukimi që të përgatisë individin e pavarur, të lirë, krijues e qytetar, për t’u përshtatur me tregjet e punës, që të zhvillojë ndjenjat e qytetarisë dhe përgjegjshmërisë shoqërore dhe të kontribuojë në konsolidimin e institucioneve publike dhe proceseve të politikëbërjes, të garantojë ruajtjen dhe përçimin e vlerave kombëtare si dhe të rritë ndërveprimin midis vetes dhe botës së jashtme, të aftësojë individët për të përmbushur qëllimet për veten, që të ndjehen të lumtur në një shoqëri me arsye dhe në një shtet ligjor. Kjo është sfida reale e edukimit në një demokraci funksionale!

Ajo forcë politike apo ajo qeveri që do të bëjë një revolucion të tillë “kopernikas” në arsim do të bëjë histori, sigurisht për mirë dhe jo si këto të këtij çerekshekulli, ku klasa politike dhe qeveritë përkatëse do të “gozhdohen”në shtyllën e turpit për sundimin dhe skllavërimin e një populli të tradhtuar nga një pushtet i korruptuar dhe një edukimi të deformuar. “Injoranca ka sunduar në errësirën e saj” dhe fitoi gjithnjë e më tepër pushtet në Republikën tonë të bananeve. Pse vallë s’pat kënduar Horaci: “O baballarë, më burracakë se stërgjyshërit tanë, falnani edhe neve që jemi edhe më burracakë se ju e që do të sjellim në jetë një brez akoma edhe më të degjeneruar!”