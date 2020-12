“Pagat më të ulëta në Europë, policët nën 40 vjeç po largohen në masë jashtë vendit”, një letër për qeverinë nxjerr në pah probleme të rënda në Policinë e Shtetit

Sindikata e Punonjësve të Policisë së Shtetit i është drejtuar me një letër, qeverisë dhe opinionit publik, ku rendit problemet e brendshme me të cilat përballet sot Policia e Shtetit.

Letra, teksti i së cilës është botuar sot nga DITA, nxjerr në dritë situatën reale ku gjendet sot, ky institucion i rëndësishëm i shtetit.

Më poshtë, teksti i plotë:

“Sindikata e Punonjësve të Policisë së Shtetit, i rikujton qeverisë në emër të anëtarëve të saj, për detyrimet që ajo ka ndaj punonjësve të policisë sipas ligjit “Për Policinë e Shtetit”, në fuqi, për nxjerrjen e akteve ligjore për trajtime të veçanta të punonjësve të policisë nga dita e hyrjes ne fuqi dhe që këto akte po presin për tu miratuar e zbatuar prej më shumë se pesë vitesh.

Punonjësit e policisë në detyrë, në kushte pune mjaft të vështira me shumë sakrifica po punojnë në situatë pandemie me orë pune të tejzgjatura, pa pushime, duke rrezikuar dhe jetën e shëndetin e tyre, në ruajtjen e rendit e të sigurisë publike. Sot janë, aktualisht mbi 1000 mijë punonjës policie të prekur nga kovidi që trajtohen në kushte spitalore e shtëpie dhe mbi 20 që kanë ndërruar jetë, shifra këto zyrtare të përafërta me punonjësit e shëndetësisë.

Edhe pse kaq të rrezikuar nga pandemia, asnjë trajtim i veçantë nuk ju është bërë punonjësve të policisë, si të punonjësve të arsimit, shëndetësisë etj).

Paragrafi 32 i “Kodit Europian të Etikës per Policinë cilëson se;

“Policia ka të drejtë që të ketë një pagë dhe sigurime shoqërore të përshtatshme, si dhe masa speciale për shëndetin dhe siguri për shkak të natyrës së veçantë të punës që ka”.

Sot punonjësit e policisë janë me pagat më të ulëta në Europë e në rajon dhe që prej vitit 2014, pa asnjë rritje, me gjithë shtimin e inflacionit të taksave, rritjen e çmimit të energjisë, të ujit etj. Pagat e strukturave të tjera të administratës publike, të mësuesve, mjekëve dhe infermierëve ndërkohë u rriten.

Ligji nr.108/2014 i ndryshuar ” Për Policinë e Shtetit, shprehimisht në nenin 67 pika 1, thotë;

“Punonjësi i policisë për shkak të përgjegjësisë dhe të rrezikshmërisë së lartë në detyrë në raport me strukturat e tjera të administratës shtetërore ka përparësi në trajtimin financiar”.

Pagesat e munguara, nga mosnxjerria e akteve n/ligjore, në zbatim ligjit të policisë, e të tjera, kanë bërë, që, 60% e punonjësve dhe familjet e tyre të kenë të ardhura për frymë sot, nën minimumin jetik.

Një, numër i konsiderueshëm i punonjësve të policisë, nën moshë 40 vjeç, po largohen nga policia me kërkesë të tyre, “për arsye familjare”.., ndërsa, në fakt qëllimi është për tu punësuar jashtë vendit për pagë dhe jetesë më të mirë. Kërkesat që kane punonjësit e policisë sot, janë modeste, vetëm për ato që ju jep ligji?!

Çfarë nuk përfitojnë sot nga ato që u takojnë me ligj?!

Neni 143, pika 4, e ligjit “Për Policinë e Shtetit” nr. 108/2014 i ndryshuar, shprehimisht thotë se; “Ngarkohet Këshilli i Ministrave dhe Ministri të nxjerrin aktet nënligjore në zbatim të këtij ligji brënda 6 muajve nga botimi i ligjit në fletoren zyrtare.”

Ku bën pjesë,

Nenin 71, thotë; -‘Punonjësi i policisë përfiton sigurim jete, sipas rregullave të përcaktuara me V.K.M.’

Sot aktualisht Policia e Shtetit ka mbi 245 të rënë në detyrë e mbi 300 lë plagosur. Nga 1 marsi kemi disa punonjës policie që kanë rënë në detyrë ose për shkak të detyrës së tyre dhe familjarët e tyre nuk janë trajtuar sipas ligjit.

Në nenin 75, pika 1/ç, 2, Trajtim i familjarëve të punonjësve të policisë që humbin jetën për shkak të detyrës thuhet:

Kur punonjësi i policisë humb jetën për shkak të detyrës, pjestarët e familjes përfitojnë: 1/ç banesë falas për bashkëshorten dhe fëmijet kur janë të pastrehë sipas procedurave të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave. 2. Rregullat e procedurat e trajtimit të familjarëve që humbin jetën për shkak të detyrës përcaktohen me VKM.!?

Sipas nenit 51, 61 dhe 143 të ligjit “Për Policin e Shtetit “, Qeveria, nga Janar 2018, duhet t’u jepte sipas ligjit, graden dhe pagen për gradë Inspektor i Dytë e Inspektor i Parë, punonjësve të policisë. Sot të gjithë punonjësit e policisë të nivelit zbatues janë me graden inspektor, si ai me dy vjet pune ashtu dhe ato të forcave speciale me mbi dhjet vite punë dhe paga bazë për gradë është njësoj për të gjithë.. Ligji aktual i Policisë së Shtetit zbriti nga paga, në vitin 2015 mbi 2300 punonjës të policisë, kryesisht të forcave speciale, për shkak të suprimimit të gradës.

Ligji i Policisë së Shtetit, në nenin 69, pika 3, E drejta për fitim kredie, thuhet se; “Punonjësi i policisë përfiton kredi në masën, 3%, për strehim”. Kriteret për përfitimin e kredisë për strehim dhe masa e tij përcaktohen me V.K.M. Sot mbi 40 deri 50% e punonjësve të policisë janë të pastrehë. Kanë kaluar pesë vjet dhe qeveria ka harruar detyrimin që rrjedh prej tij, për kredi për punonjësit e policisë pa banesë në një kohë që qytetarët përfitojnë prej kohësh nga bashkia kredi me ligj të veccantë.

Trajtimi i punonjësve të policisë me pension shërbimi e suplementar.

Në nenin 73, Trajtimi financiar pas ndërprerjeve të marrëdhënieve të punës thuhet:

Punonjësi i policisë që ndërpret marrëdhëniet e punës me Policinë e Shtetit përfiton a) pagesë kalimtare. b) pension të parakoshëm suplementare, ,c) pension shërbimi, ç) pension suplementar pleqërie.

Trajtimi financiar për rastet e përcaktuara n këtë nen bëhet me ligj të vecantë.

Kujtojmë se mosha mesatare e punonjësve të policisë sot ka shkuar mbi 48 vjeç. Mbi pesë, vite pritje te punonjësve me moshë mbi 55 vjec, për zbatimin e nënti të këtij ligji nga qeveria.

Neni 67, i ligjit, “Për Policinë e Shtetit” flet për Trajtimin financiar gjatë qëndrimit në punë. Në, piken I, thuhet, Punonjësi i policisë ka përparësi në trajtimin financiar, ku përfshihen përveç të tjerave dhe germa; c), trajtimi me ushqim për punonjësit e policisë

Qeveria nxori V.K.M-në nr.189 dt.15.03.2017 i hoqi të drejtën ligjore mbi 7000 mijë punonjësve të policisë për të përfituar një vakt ushqim.

Në piken 1 dhe 2 të Vendimit të Qeverisë nr.68 datë 07.022018 “Për kufijt dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i pergjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, që aktualisht nuk po zbatohet?!

Të tjera probleme janë

Të tjera probleme janë: Mbi 40% e punonjësve gjatë vitit, janë transferuar jashtë vendbanimeve të tyre. Strukturat përgjegjëse nuk respektojnë kërkesat ligjore të lirimeve të transferimeve.

Shuma të mëdha lekësh po hiqen nga buxheti i policisë për të ekzekutuar vendimet gjyqësore të formës së prerë, të fituara nga punonjësit e policisë për shkak të urdhrave të paligjshme për përjashtime e lirime të padrejta. Pandëshkueshmeria e titullarëve në shkelje të ligji është mjaft problematike në Policinë e Shtetit

Menaxhimi i pakënaqësive, zgjidhja e kërkesave legjitime të punonjësve të policisë dhe trajtimi ligjor i tyre është përgjegjësia e punëdhënësit, e drejtuesve të Ministrisë dhe Policisë së Shtetit.

Sindikata e Punonjësve të Policisë se Shtetit, pret vendimet e duhura nga Qeveria, në interes punonjësve të policisë së shtetit e familjarëve të rënë në detyrë.

Sindikata ka kërkuar dhe vazhdon të kërkojë që të hiqet diskriminimi nga të gjithë personat përgjegjës e të zgjidhin kërkesat, për problemet e trajtimeve të vecanta sipas ligjit që kanë sot punonjësit e policisë. Eshtë koha për vlerësime e reagime pozitive duke u angazhuar seriozisht për nevojat akute të punonjësve të policisë.