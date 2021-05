Pagesat e ndihmës ekonomike, afatet kur mund të riaplikojnë familjet e refuzuara

Familjet pa të ardhura, apo kategoritë e tjera në nevojë mund të aplikojnë brenda dhjetë ditëve të para të çdo muaji për të përfituar pagesën e ndihmës ekonomike në rast se përmbushin kriteret e përcaktuara për të qenë pjesë e kësaj skeme.

Aplikimi dhe plotësimi i formularit nga familjet pa të ardhura dhe grupet e tjera duhet të bëhet pranë njësisë vendore ku keni vendbanimin. Për familjet të cilat pas verifikimit të kryer nga strukturat përgjegjëse të Shërbimit Social refuzohen se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme për të qenë pjesë e kësaj skeme pagesash, bëhet e ditur se këto familje mund të riaplikojnë sërish në muajt pasardhës, ndërkohë që mund të veprojnë edhe me ankimimin e vendimit të shpallur. Ky ankimim fillimisht duhet të bëhet në njësinë vendore ku keni aplikuar për ndihmën, dhe në rastet kur jeni sërish të pakënaqur me argumentimin mund t’i drejtoheni Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, si dhe gjykatës.

“Ankimimi bëhet me shkrim fillimisht pranë njësisë vendore, e cila është e detyruar të kthejë përgjigje brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës. Pas ezaurimit të ankimimit te njësia vendore, ka të drejtë të ankimojë te Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe në gjykatë”, sqarojnë autoritetet e Shërbimit Social Shtetëror. Gjithashtu, për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në vlerësimin social-ekonomik, të kryer nga administratori shoqëror, Këshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% ose me fonde të buxhetit vendor.

Përfitimi i ndihmës ekonomike

Sipas kushteve të përcaktuara, ndihmën ekonomike kanë të drejtë ta përfitojnë familjet pa të ardhura, fëmijët jetimë jashtë institucioneve, fëmijët e vendosur në shërbimin e kujdestarit, prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë, viktimat e trafikimit, si dhe viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare.

Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten nga data 1-10 të çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në njësitë vendore ku kanë banimin për të aplikuar për ndihmë ekonomike me kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti (për fëmijët çertifikata) dhe dokumente të tjera të përcaktuara në aktet nënligjore. Është me shumë rëndësi që informacioni të jetë i saktë, pasi në rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim të rremë.

Lista e familjeve aplikante verifikohet automatikisht nga sistemi elektronik me të gjitha institucionet dhe pasi përfundon ky verifikim në lidhje me saktësinë e informacionit merret vendimi për këto familje. Vendimi për trajtimin me ndihmë ekonomike merret brenda muajit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror nëpërmjet formulës së pikëzuar që përfshin parametra të lidhur me vlerësimin e situates ekonomike të familjeve, të tilla, si: kushtet e jetesës, zotërimi i pasurive, të ardhurat nga remitancat. Formula e pikëzuar merr parasysh karakteristikat e ndryshme strukturore të familjeve urbane dhe rurale.

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social dërgon Vendimin final së bashku me listën e familjeve fituese me masën e përfitimit dhe familjet jopërfituese me arsyet përkatëse kryetarit të njësisë vendore për të njoftuar të gjithë aplikantët dhe për të bërë ekzekutimin e pagesës.

Për të gjitha familjet përfituese është e detyrueshme paraqitja çdo 3 muaj tek zyra e administratorit shoqëror i cili plotëson deklaratën social-ekonomike dhe e hedh në sistem si dhe verifikon gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve në nevojë, kur futen për herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike. Mosparaqitja një herë në 3 muaj dhe moslejimi i verifikimit social -ekonomik në familje largon familjen nga skema e ndihmës ekonomike.

Për pagesën e ndihmës ekonomike mund të aplikojnë këto 6 kategori: