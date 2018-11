Veliaj: Elektroshtëpiaket për familjet që kanë nisur të sistemohen në banesat sociale me kushte më të mira

Teksa familjet që preken nga gjurma e Unazës së Madhe po sistemohen në banesat e reja sociale në Shkozë, Bashkia e Tiranës po vijon punën edhe për kompletimin e tyre me të gjitha mobiljet dhe pajisjet e nevojshme elektroshtëpiake.

Nismës së Bashkisë së Tiranës iu bashkua kompania “Globe”, e cila ka dhuruar pajisje elektroshtëpiake për 50 familjet që po sistemohen në banesat sociale me kushte komode.

“I jam pafundësisht mirënjohës kompanisë “Globe”, një nga kompanitë lider jo vetëm në tregun e elektro-shtëpiakeve, por edhe në njerëzillëk. Falë këtij donacioni kemi elektroshtëpiaket për 50 familje, kryesisht në banesat sociale, ku kanë nisur të akomodohen familjet e zonës së “Astirit”, që ata të marrin një jetë më të mirë në një shtëpi të re dhe për të ikur nga shtëpia, nga streha apo plevica, të ndërtuara mbi kanale të ujërave të zeza apo në gjurmë të rrugës”, theksoi Veliaj, nga mjediset e Rezervave të Emergjencës së Tiranës.

Ai deklaroi se puna për ndërtimin e Unazës së Madhe nuk do të ndalet, por paralelisht do të bëhet edhe plotësimi i të gjitha nevojave sociale për familjet që preken nga ky projekt.

“Për ta është një fillim i ri, edhe për qytetin është një fillim i ri. Ideja është që edhe rruga të bëhet, por edhe të gjitha nevojat sociale të përmbushen. Kështu që, sot me këto 50 komplete elektroshtëpiake, dhe të tjera që kompania do të na i sjellë në dispozicion, si në banesat që do të jenë me bonus qiraje, ashtu edhe në ato që janë banesat sociale në Shkozë, do të kemi kompletim me kushte shumë herë më të mira sesa shtëpitë që po lëmë pas tek “Astiri”, që do t’i hapin rrugë ‘Unazës së Re’”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku u bëri thirrje të gjitha kompanive dhe qytetarëve të Tiranës që të kontribuojnë për të ndihmuar njerëzit në nevojë në këtë stinë festash. “Dua t’i ftoj të gjitha kompanitë të ndjekin këtë shembull. E di që nevojat nuk mbarojnë kurrë, por ama edhe bujaria nuk mbaron asnjëherë. Nëse një kompani mund të japë një pjesë të bollëkut dhe të begatisë së vet, jam i sigurt se mund ta bëjnë edhe kompanitë e tjera. Kush ka mobilje për të dhuruar, kush ka sete dhe komplete vesh-mbathjesh për të dhuruar, duam që kjo stinë e festave të mos gjejë asnjë njeri në rrugë, që Bashkia të bëjë të gjithë paketën sociale dhe të lejojë më pas qeverinë që të bëjë paketën e investimeve”, u shpreh ai.

Evisa Muho, menaxhere në kompaninë “Globe” vlerësoi nismën e Bashkisë së Tiranës për të mbështetur familjet dhe shprehu gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin e suksesshëm në nisma të tjera.

“Ne si kompani jemi shumë të lumtur që mund të japim kontributin tonë për bashkinë dhe për t’iu gjendur pranë të gjitha familjeve në rastet e emergjencave civile. Ne kemi dhënë kontributin tonë edhe në gjelbërimin e Tiranës dhe kjo ka qenë një dëshirë e jona dhe e gjithë kompanisë. Falenderojmë Bashkinë e Tiranës edhe kryetarin Erion Veliaj për mundësinë dhe suportin që na ka dhënë”, tha Muho.

