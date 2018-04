Pak fjalë për Mira Vukën, simbol i gruas tropojane

Nga Sevo Tarifa

Asaj i doli emri, u ngrit në këmbë dhe u ngjit në tribunën e Kongresit të Kooperativave Bujqësore. Ktheu sytë nga Presidiumi, përshëndeti me një buzëqeshje të përzemërt dhe iu drejtua delegatëve në sallë: “Të nderuar delegatë! Vij nga bjeshkët e Tropojës. Ju sjell përshëndetjet më të nxehta të malësorëve…”.

Sytë dhe veshët e të gjithëve u drejtuan te delegatja që nisi të flasë me zjarr. Me zë të lartë. Dhe korri duartrokitjet e para… Cila ishte kjo diskutante? Ishte Mira Vuka, vajzë nga Gjonpepaj, fshati më i madh i zonës dhe nuse në Shëngjergj, që ende nuk i kishte mbushur njëzetë pranvera dhe pesë vjet martesë. E shihje të veshur me kostumin e malësores, në ata sy të mprehtë, buzëqeshje të trendafiltë, fytyrë të skuqur të rrahur nga flladi i maleve, ecjen me hap si ushtare dhe të duket sikur je në Tropojë, po shikon me nderim monumentin e Bajram Currit, pyje të dendur me gështenja e boronica, kthehej në sallën e Kongresit dhe dëgjon me vëmendje një të re inteligjente, punëmadhe, të emancipuar dhe krenohej!

Flet një delegate, që është si lulëkuqe mali. Mira, me dy mbiemra: Vukaj dhe Gjoka. Por shpesh edhe me një “mbiemër” tjetër: “Mira e mirë”! Duke u rritur, ajo dallohej jo vetëm për bukuri fizike, por edhe për mirësi: adoleshente, mbaroi shtatëvjeçaren në Stakaj dhe fshatlindje, nuk njohu notë tjetër veç cilësimit “shkëlqyeshëm”. Dhe nisi të shkëlqeje në punë e të shquhet ndër të rinj e te reja.

E vrullshme në punë si uji i Valbonës, bijë e Mark Niklekaj, kryetarit të këshillit dhe të kooperativës bujqësore, e rritur pa nënë, e cila u nda nga jeta kur Mira ishte 13 vjeç dhe i duhej të kujdesej për një motër e një vëlla, që ishin më të vegjël se ajo. Vajzë e rritur dhe e kalitur përmes dallgëve të jetës.

***

Ishte kooperativiste, sulmuese. Për punë të palodhur u caktua brigadiere. Që në fillim u dallua në fushën ekonomike, në punë prodhuese dhe në veprimtari shoqërore. Fillimisht u zgjodh sekretare e byrosë së partisë dhe ra në sy si drejtuese e zonja, shembullore. Por Mira kishte shumë dëshirë të shkollohej. Kreu Shkollën e Lartë të Partisë, kursin e lartë të Ekonomisë Politike në Tiranë. Vullneti po i çelikosej. Por Mira me kaq shkollë nuk mjaftohej. Vitet iknin. Ajo u bë me pesë fëmijë, megjithatë mori një vendim të guximshëm: të vazhdojë Universitetin e Tiranës, fakultetin juridik! Shumë u çuditën, ndonjëri u shpreh se është njëlloj “si të kalosh detin me këmbë”. Por Mira i kishte marrë parasysh pengesat që i dilnin dhe do të gjente forca për kapërcimin e tyre, mjafton të marrë arsimin e lartë! Dhe kështu ndodhi. Triumfoi optimizmi i saj!

Në kushtet e një nëne, si kur vazhdonte shkollën e Partisë, ashtu dhe Fakultetin Juridik, bëri sakrifica të mëdha. Një fëmijë që ishte dyjavëshe dhe e kishte në gji, e mori me vete, ia la një copë herë portierit dhe shkoi për ta regjistruar. Po pastaj? Bëri çmos dhe e rregulloi foshnjën në befotrof. Shkonte në çdo tri orë dhe i jepte gji. Ecte në këmbë për të ushqyer vogëlushen. Kishte raste që, kur s’arrinte dot në orar, fëmijës i jepte gji një grua nga personeli i befotrofit!

***

Vitet e rinisë dhe të gruas së re nënë, Mira, i kaloi duke mësuar e punuar dhe duke punuar e mësuar. Një proces i pandarë. Dy punë njëherësh. Lodhje e dyfishtë. Kënaqësi shpirtërore prej nëne dhe kënaqësi profesionale, duke punuar e mësuar njëkohësisht. Vepronte me orar. Rezultatet e arritura shikoheshin me sy dhe prekeshin me dorë. I besoheshin detyra të rëndësishme. Ku ishte puna më e vështirë, atje dërgohej dhe vepronte Mira, me gatishmëri, me vendosmëri, me dituri dhe me energji. Një vit e gjysmë kaloi sekretare e byrosë në NB të Tropojës dhe gjendja filloi të ndryshojë, mbi dhjetë vjet sekretare e Komitetit të Partisë të rrethit, duke u marrë me drejtimin e propagandës; tre vjet u zgjodh kryetare e Organizatës së Gruas të rrethit. Pasi u diplomua për juriste, në vitin 1999 deri në maj 2002 punoi notere në “Bajram Curri” dhe paskëtaj në të njëjtën detyrë, notere në Tiranë, nga ku doli në pension.

***

Figura morale e kësaj gruaje malësore tropojane është karakterizuar nga virtyte njerëzore dhe aftësi drejtuese. Arritjet në sektorët që ajo kishte në ngarkim nuk i shihte si meritë të saj. Ishte e thjeshtë. I kërkonte më parë detyra vetes, pastaj të tjerëve. Punët më të vështira i merrte përsipër vetë, më të lehtat ua caktonte të tjerëve. Ishte nxënëse pastaj mësuese e drejtuese. Çelësin e suksesit e kishte gjetur në marrëdhëniet me njerëzit, për sqarimin dhe mobilizimin e tyre. Vajzë e aksioneve, dinamike, me shpirtin e iniciativës, që kalonte nga një aksion në tjetrin dhe dilte faqebardhë.

Nuk ka qendër pune në qytetin “Bajram Curri” dhe në 64 fshatrat e këtij rrethi, ku të mos ketë shkuar këmba e Mira Markut. Kudo që shkonte punën e planifikonte se si të kryhej me cilësi. Synonte dhe vepronte jo për të konstatuar të meta e dobësi, por kryesisht për të zbuluar arritjet pozitive, përvojat e mira dhe përgjithësimin e shumëzimin e tyre. Hynte në përmbajtjen kryesore dhe format e shumëllojshme të punës edukuese, organizative e drejtuese. Stili i saj në punë ishte i zhdërvjellët. Ishte pozitiv fakti që Mira merrej drejtpërdrejt me profilin e saj të punës ideopolitike, por nuk mbyllej vetëm në guaskën e këtij sektori. Ajo, punën politike e maste me rezultatet që arriheshin në të gjitha sektorët e tjerë, sidomos në fushën e ekonomisë e të rritjes së mirëqenies të banorëve, në mobilizimin e tyre. Nxiste sedrën e shëndoshë në punë. U jepte kurajë të dalluarve, përhapte eksperiencën e tyre. Dinte të sillej me të prapambetur, që këta të përparonin.

Krahas sektorëve të propagandës për të cilët ajo përgjigjej, vepronte aktivisht edhe për detyra të sektorëve të tjerë. Profilet nuk i ndante si me thikë. I shikonte të lidhura me njëri-tjetrin. Kështu, për shembull, ajo kujdesej për shpërndarjen e librit në fshat, duke aktivizuar dhe mësuesit. Kryetarja bashkëkohëse e degës së librit, Pashka Meshi, flet edhe sot për kujdesin e drejtpërdrejtë të Mirës jo vetëm për përhapjen e librit e të shtypit të përditshëm, por edhe për leximin e tij, për shembullin që jepnin kuadrot në rritjen e nivelit të tyre ideopolitik e kulturor. Atje ku në bujqësi merreshin rendimente të ulta, këtë e vlerësonte drejt edhe si pasojë të dobësisë të punës edukative dhe agroteknike. Përpiqej të ishte e gjithanshme dhe të kapte hallkën kryesore të zgjidhjes së problemeve.

Në qendër të vëmendjes së saj ishin veçanërisht vatrat e kulturës në fshat, aktivizimi i inteligjencies, grupeve artistike e folklorike. Horizontet që hapte ajo në këtë fushë, bënin që përherë të zbuloheshin talente të rinj në zgjerimin dhe rriten e cilësisë së lëvizjes artistike, në rritjen e grupeve të këngëtarëve e të rretheve letrare, në tematikën e tyre, deri te çelja e muzeut të rrethit, që e shkatërruan vandalët “demokratë”. Tri herë ka fituar vendin e parë Tropoja në Festivalin Folkloristik Kombëtar të Gjirokastrës dhe tri herë Mira është dekoruar për rezultate të mira në sektorët që drejtonte.

***

Në punë e sipër janë shfaqur tek ajo cilësi të mira personale organizative, për të cilat flisnin dje flasin dhe sot njerëz në Tropojë dhe të tjerë që Mirën e kanë njohur në veprimtari praktike. Mira shquhej për guxim në ngritjen e problemeve që nuk shkonin mirë, kritikonte deri dhe sekretarët e parë dhe titullarë të tjerë, kur këta s’drejtonin mirë, kur monopolizonin punët e nuk aktivizonin e nuk kontrollonin të tjerët. Vetë jepte shembullin e autokritikës dhe kur zotohej, mbante fjalën.

Në arritjet lavdëruese të Mirës bien në sy edhe disa përparësi, që e ndihmonin atë të jepte maksimumin e mundshëm në realizimin e detyrave të rëndësishme që i ngarkoheshin. Bashkëshorti i saj, Gjok Vukaj, edhe pse 13 vjet mësues e pastaj vite të tëra ushtarak, oficer madhor, ka qenë dhe ka mbetur edhe sot që është në pension një burrë me mendje punëtori e duar artisti, që i zë dora çdo gjë. Ndihma e tij ka qenë dhe vazhdon të jetë efektive brenda dhe jashtë shtëpisë, gjë që ka lehtësuar Mirën të kryejë si duhet detyrat e saj. Ai ka ditur t’i krijojë asaj edhe kushte për të pushuar, që lodhja e saj të kthehet në çlodhje e në rritjen e aftësive mendore e fizike për punë. Herë-herë bashkë si çift dhe me fëmijët kanë shkuar në shtëpitë e pushimit.

Mira ka pasur dhe mbështetjen e ndihmën e motrës së saj, e cila është e martuar me vëllain e Gjokës. Dy vëllezër baxhanakë! Dy motra nuse në dy vëllezër. Ndihma në këtë rast ka qenë e natyrshme, e çmueshme, e pakursyer. Po kështu, çifti Mira-Gjokë, siç janë vetë, kanë rritur dhe edukuar edhe të pesë fëmijët e tyre, katër nga të cilët kanë marrë arsimin e lartë. Shembulli i prindërve të tyre ka ndikuar që filizat e rinj të jenë pasardhës të denjë dhe ruajtës e zhvillues më tej të traditave e zakoneve të mira të familjes Gjoka.

Autori i këtyre radhëve ka përparësinë që këtë familje e ka njohur dekada më parë. Kjo njohje është në veprim e sipër, në punë të përbashkët, sidomos në fushën e propagandës, duke shkuar deri dhe me ekipe për ndihmë e kontroll. Por nuk është vetëm bashkëpunimi, por edhe vetë forca e miqësisë që lidh një kuadër nga Jugu me dy kuadro veriorë, njerëz fisnikë, me shpirt atdhetar. Jam i nderuar dhe krenar që vazhdoj të mbaj lidhje edhe sot me miq të rrallë si Mira-Gjoka Vukaj, njerëz të besës, të sinqertë, të ndershëm, të përzemërt, duke zbatuar të dy palët fjalën e urtë popullore: “Toskë e gegë, pemë nga një degë”!