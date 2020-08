Pakti detar / Kryediplomati grek flet edhe për sherrin Rama-Meta: Me letrat aktuale, me Shqipërinë avancojmë 6-12 milje

Marrëveshja që ka bërë qeveria e greke me Egjiptin për delimitimin e hapësirave detare, i ka shkaktuar mjaft probleme qeverisë së kryeministrit konservator Kyriakos Mitsotakis.

Opozita e majtë, Syriza, ka akuzuar qeverinë se ka bërë kompromis, duke u tërhequr, ndërsa Egjipti ka përparuar.

Ka qenë ish-ministri i Jashtëm i Tsipras, Nikos Kotzias, i cili tha se qeveria greke tani hyn në negociata inferiore me Shqipërinë e Turqinë.

Në një intervistë të tijën, shefi i diplomacisë greke Nikos Dendias, bën të ditur se qëllimi i qeverisë së tij është që të përparojë planin aktual që ndodhet në ministri prej negociatave të mëparshme, ku me Shqipërinë Greqia avancon nga 6 deri në 12 milje të territorit të saj detar.

Një version për të cilin është komentuar shumë, por që qeveria shqiptare ka bërë të ditur se deri tani këto janë vetëm fjalë, pasi nuk ka marrëveshje.

Dendias, ndërkaq, flet edhe për marrëdhëniet ndërmjet Ilir Metës dhe Edi Ramës në lidhje me marrëveshjen detare. Nga ana tjetër ai nxjerr si presion tezën e minoritetit grek.

Pjesë nga intervista:

Duke pasur parasysh këtë fakt që keni nënshkruar një marrëveshje me Italinë dhe Egjiptin, a është radha e Shqipërisë nga ana tjetër, për të mbyllur në mënyrë efektive një rreth?

E dini, është pak e vështirë atje, sepse fillimisht u pajtuan shqiptarët, më pas ata u ankuan në Gjykatën e tyre Kushtetuese. Brenda tyre ekzistojnë disa çështje ligjore: autorizimi i Presidentit në lidhje me qeverinë, të cilat ai mund të mos jetë i gatshëm t’i japë. Sidoqoftë, është një çështje që do të trajtojë politika e jashtme greke, unë nuk dëshiroj të komentoj.

Shqipëria është një vend fqinj, një vend me të cilin Greqia dëshiron të ketë marrëdhënie miqësore dhe dëshiron të zgjidhë të gjitha problemet e saj. Një nga këto probleme është marrëveshja e detit. Sigurisht, ka edhe çështje të tjera: çështja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut të pakicës greke, e cila do të zgjidhet në kontekstin e procesit të pranimit të Shqipërisë në BE, sepse ky është standardi Evropian.

Kërkesa apo pretendimet ne nuk i bëjmë si Greqi, por si vend i BE-së dhe këshillat tona miqësore bëhen për të gjitha vendet që fillojnë këtë udhëtim të madh në Bashkimin Europian. Mbrojtja e të drejtave të njeriut është një çështje parësore dhe, në këtë kuptim, Shqipëria duhet ta shohë pakicën Greke në Shqipëri si një faktor për zhvillimin e vendit, një urë miqësie midis Shqipërisë dhe Greqisë.

Në fakt për çështjen e detit keni akuza edhe nga opozita?

Po më akuzojnë? Biseda të rënda.

Ata vazhdojnë ta përmendin atë. Dhe dje në njoftimin që ata bënë, ata thanë se duhet të rrisim ujërat tona territoriale nga 6 në 12 milje detare në Jon.

Kam gjetur përgatitje në Ministri. Siç ju thashë, kam të gjitha procesverbalet e të gjitha takimeve të mëparshme. E dini, askush nuk fillon nga zero, çdo shtet është një vazhdim i punëve që bëjnë të gjitha administratat.

Dhe ju duhet të respektoni traditën. Kam gjetur përgatitje për zgjerimin e ujërave territoriale, dhe është diçka me të cilën po merret qeveria. Kërkon një parapërgatitje, dmth mbyllje të gjireve, etj., Por është diçka me të cilën qeveria po merret me kohë dhe unë do të informoj kolegët e të gjitha partive politike dhe ne do të ndërmarrim veprimet e duhura për ta diskutuar së bashku.

Në këtë rast, kur u mbyllëm vetëm në Jon, a do të krijonim një precedent negativ në Egje, nëse Greqia do të vazhdonte të rritej ujërat territoriale nga 6 në 12 vetëm në Jon?

Mund ta shohim në një mënyrë më pozitive, se Greqia po zgjeron ujërat e saj territoriale, ku çështjet e karakterizimit të zonave detare janë mbyllur.

Me vendet fqinje në thelb…

Realisht ka mendime për të gjitha çështjet, unë i respektoj të gjitha opinionet. Unë po ju them përsëri se kemi një përvojë të madhe ndërkombëtare, të cilën e kemi fituar përmes konsulentëve tanë. Ne flasim me palët, këto janë çështje kombëtare, askush nuk ka monopolin e së vërtetës, mjerisht. Dhe unë mendoj se mund të kemi një qasje të re kombëtare dhe një sukses të ri kombëtar gjithashtu. Dua të jem i sinqertë. Marrëveshja e djeshme është një marrëveshje, përgjegjësia dhe përgjegjësia politike e së cilës i përket qeverisë së Kyriakos Mitsotakis. Por, arritëm në të, pas shumë vitesh përpjekjesh, të shumë njerëzve, të shumë ministrave, të shumë qeverive. Si rrjedhim, qeveria Mitsotakis ndihet e sigurt të konsiderojë se përfaqëson në tërësi një konceptim të sistemit politik grek, se si sigurohen interesat e vendit.

Dhe unë mendoj se kjo ishte e dukshme nga njoftimet e partisë, madje edhe nga njoftimet e pakëndshme, kur një parti, mbase për arsyet e veta, ndjeu nevojën për të lënë disa tone të vogla diferencimi. Unë e shoh këtë marrëveshje si një sukses të madh kombëtar dhe një arritje të madhe kombëtare.

j.l./ dita