Pakti i 5 qershorit, një hap drejt Bashkimit Europian. Reagimi i Ambasadës amerikane

Ambasada e SHBA ka përshëndetur miratimin e marrëveshjes së 5 qershorit në Parlament.

Në një postim në Twitter Ambasada shkruan, se ky është një hap drejt Bashkimit Europian.

“SHBA përgëzon parlamentin për miratimin e reformës zgjedhore të arritur në marrëveshjen e 5 qershorit në Këshillin Politik. Ky veprim nderon marrëveshjen e partive dhe e çon Shqipërinë një hap më pranë Bashkimit Europian”, thuhet në postimin e Amabasadës

“We applaud all parties for ensuring that the June 5 agreement has been achieved, honored, and implemented in a manner that is inclusive and transparent. ” Full @USEmbassyTirana statement: https://t.co/qHGx3L5gU8

