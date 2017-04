Pakti “idiot”, SHBA do ta respektojë me Australinë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmuan se do të respektojnë paktin për risistemimin e emigrantëve me Australinë.

Sipas marrëveshjes, Australia mund të dërgojë deri në 1250 azilkërues në SHBA. Në këmbim, administrata e kryeministrit australian Malcolm Turnbull ra dakord që të risistemojë njerëz nga Hondurasi, Guatemala dhe El Salvadori që kanë kërkuar azil në SHBA.

Pas bisedimeve me Trunbull, zëvendës presidenti amerikan Mike Pence tha se SHBA do të respektojë marrëveshjen, por jo detyrimisht do ta pëlqejë. Australia ka refuzuar që të pranojë në territorin e saj azilkërkuesit shumica e të cilëve janë nga Iraku, Afganistani dhe Irani.

Këta njerëz mbahen në qendra procesimi në kombet ishuj të Naurut dhe Papua Guinesë së Re dhe për këtë Australia është kritikuar nga Organizatat për të Drejtat e Njeriut.

Pakti me SHBA i zgjidh problemin Australisë, pasi të gjithë këta njerëz do të dërgohen në Amerikë, megjithëse Shtëpia e Bardhë tha se procesi i Vettingut të tyre do të jetë ekstrem.