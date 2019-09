Palmer: Dialogu Kosovë-Serbi, prioritet

Në një intervistë për median shtetërore serbe Tanjug, i dërguari i SHBA për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer ka deklaruar se qëllimi tij është të ulë në tryezën e bisedimeve Beogradin dhe Prishtinën.

“Qëllimi im është që t’i kthejë Beogradin dhe Prishtinën në tryezën e bisedimeve sa më shpejt të jetë e mundur dhe të sigurojë një marrëveshje. Zgjidhja e çështjes së Kosovës është prioritet në axhendën time. Ne kemi mundësinë dhe ne duam ta shfrytëzojmë”.

Gjatë intervistës për këtë media, Palmer ka thënë se e ka pranuar postin pasi ai mendon se një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve Beograd-Prishtinë është e mundur. Sipas tij, kjo do ta transformonte tërë Ballkanin, do të hapte rrugën evropiane për Serbinë e Kosovën, dhe do të ishte “një gjë pozitive për rajonin, Evropën dhe SHBA-në”.

Palmer thekson se për SHBA-në kthimi i Beogradit dhe Prishtinës në tryezën e bisedimeve është një qëllim afatshkurtër, duke nënvizuar se ato mund të mbahen mes përfundimit të zgjedhjeve në Kosovë dhe atyre të Serbisë, në pranverë.

Ai shtoi: “Shpresojmë që të dyja palët të shfrytëzojnë këtë mundësi”, duke u shprehur se SHBA shpreson se qeveria e ardhshme e Kosovës të pranojë të pezullojë tarifat për të lejuar që dialogu të rifillojë.

Qasja e Palmer është përkrahur edhe nga zëdhënësja e BE-së, Maja Koçijançiç, e cila ka theksuar se BE pret një bashkëpunim të ngushtë me të dërguarin special të SHBA-së për Ballkanin Perëndimor.

Koçijançiç u shpreh: “SHBA ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në punën tonë në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht kur bëhet fjalë për sukses në dialogun e ndërmjetësuar nga BE midis Beogradit dhe Prishtinës. BE dhe SHBA ndajnë një interes të fortë të përbashkët për një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm dhe të prosperuar dhe ne mezi presim që të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë me SHBA dhe Matt Palmer si i dërguari special i SHBA-së”.

e.ll./dita