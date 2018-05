Paloka – Ramës: Opozita po pret që Prokuroria të dërgojë Tahirin pas hekurave

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, i është kundërpërgjigjur menjëherë kreut të qeverisë Edi Rama, i cili sulmoi opozitën, duke thënë se nuk është e kënaqur me dorëheqjen e Saimir Tahirit dhe operacionit të suksesshëm të policisë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë.

Paloka, nëpërmjet Facebook-ut, tha se shumica e shqiptarëve po presin që prokuroria dhe drejtësia të bëjnë gjënë e duhur dhe të dërgojnë Tahirin pas hekurave.

Statusi i plotë:

Kllouni qenka shfaqur prapë me surratin lyer me borja që e bëjnë , si çdo klloun, të duket i lumtur dhe kur është në kulmin e dëshpërimit.

Sipas tij opozita qenka mërzitur që ST ka dorëzuar mandatin…

Në fakt opozita dhe shumica e shqiptarëve po presin që prokuroria dhe drejtësia të bëjnë gjënë e duhur dhe të dërgojnë Tahirin pas hekurave. Kanë kaluar disa orë që kur pupili i Ramës ka dorëzuar mandatin por ende nuk i janë vënë hekurat.

Çfarë ka ndryshuar që nga momenti kur Prokuroria e Krimeve te Rënda kërkoi arrestimin e Tahirit dhe Rama nuk e lejoi ?

Ka gjetur Tahiri ndonjë alibi që e ka nxjerre të pafajshëm ?

Në fakt nga ai moment vetëm një ngjarje më shumë ka pasur lidhur me çështjen; kapja e Orest Sotës me gati 900 mije euro kesh dhe patentat e skafeve të Tahirit në makinën e tij.

Kujtojmë që ndërmjet akuzave të tjera, fillimisht Zagani e më pas opozita, kishin akuzuar Tahirin se zotonte një skaf qe gjithashtu përdorej nga Habilajt për trafik drogë. Tahiri , si ne shumë raste të tjera, kishte mohuar duke dalë shpejt bllof. U përpoq të mohonte dhe lidhjet me Sotën, po doli edhe me keq.

Që pas kapjes së Sotës, Tahiri mbylli gojën, sigurisht i këshilluar.

Ky fakt i ri, e rendoi apo e lehtësoi pozitën e Tahirit …?

Atëherë pse prokuroria që gjashte muaj më parë kërkoi arrestimin me faktet që zotëronte, sot kur fakte te tjera komprometuese janë shtuar, nuk vepron?

E thjeshtë; se nga ajo kohe kane ndryshuar dhe disa gjëra të tjera të rëndësishme, Rama është kthyer në kryeprokuror dhe kryegjykatës dhe qëllimi kryesor pse e bëri këtë duke shkelur ligj dhe Kushtetute, ishte pikërisht Tahiri.

Kllouni shfaqet me gojën vesh më vesh , mbase i bindur që tani ja hodhi shqiptarëve dhe të huajve me gjoja dorëheqjen e Tahirit, por harron se nuk do bëj gjë tjetër veçse do thelloj skandalin dhe do nxijë më shumë veten. Nëse deri dje justifikohej duke thënë qe drejtësia është e pavarur dhe ai nuk e urdhëronte dot, tani do ju tregoj dhe ndërkombëtareve se opozita ka të drejtë edhe për akuzën tjetër, që Rama kapi prokurorinë dhe gjykatat për të shpëtuar Tahirin dhe veten. Ndryshe Tahiri duhet të shkojë pas hekurave…

Kllouni tha se opozita qenka mërzitur dhe për kapjen e pronarit të bananeve … Ne fakt ne presim te kapet pronari i vërtetë i 600 kileve kokainë. E me që ra fjala; ku janë 600 kilet e kokainës që duhet të ruhen si prove…? Mos mendo se do zhduken pa u marrë vesh…

E ne fund , ata qe kapen ST, qe kapen dhe Cekajn , e kane lakun gati . Megjithëse po e sheh me se miri se si po ja mbledhin lakun pak nga pak deri sa mos ketë me nga të luaj , kllounit nuk i mbetet gjë tjetër veçse të ngërdheshet nga sikleti .

Ne , po presim… tundi këmbët , se vetëm sa e shtrëngon lakun më shumë.

l.h/ dita