Pampuri: Do paralizojmë shtetin. Pas deputetëve, këshilltarët bashkiakë

Deputetja e Partisë Demokratike, Oriola Pampuri e ftuar në “Arena” në Ora News, tha se pas lënies së mandatit nga deputetët, është radha e këshilltarëve bashkiakë që të ndërmarrin një hap të tillë.

“Nuk do të ketë normalitet në ditët në vijim. Anormalitet është që shtyhet seanca pa asnjë arsye, vendos tela me gjemba, që është një akt i paprecedentë. Situata nuk ka sens të normalizohet. Nga momenti ku e gjithë opozita e bashkuara ka lënë mandatet, nuk do të ketë më gjë normale. Lanë mandatet deputetët, do lënë mandatet këshilltarët bashkiakë e kështu me radhë. Do të paralizohet i gjithë shteti. Do ngrejë kartonat vetëm? Detyrimisht do të shkojë drejt një akti që është dorëheqja, qeveria teknike dhe zgjedhjet. Opozita kërkon zgjedhje të lira. Nuk ka kërkuar asnjëherë marrjen e pushtet“, tha Pampuri.

v.l/ Dita