Panairi i Tiranës, Seferi: Klik Ekspo Group, stacioni i 25-të i linjës Shqipëri-Europë

Panairi Ndërkombëtar i Tiranës, më i madhi event i sipërmarrjes në Shqipëri ka hapur siparin e tij pasditen e së mërkurës në Pallatin e Kongreseve, në një ceremoni të veçantë, ku ishin të ftuar përfaqësues të qeverisë shqiptare, ambasadorë të akredituar në Shqipëri, përfaqësues të biznesit, sipërmarrës dhe investitorë të huaj, si dhe të ftuar të tjerë.

Këtë vit Klik Ekspo Group vjen në një përvjetor të veçantë, me 25 vite mbi supe, një rrugëtim i gjatë që ka shënjuar një epokë më vete në ekonominë shqiptare, me sjelljen në Shqipëri të qindra sipërmarrësve të huaj, të cilët kanë vendosur të investojnë në vendin tonë në fusha të ndryshme si turizmi, energjetika, bujqësia, blegtoria, industria agro-ushqimore dhe teknologjia, por edhe siguria dhe mbrojtja, me një impakt të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit.

Presidenti i Klik Ekspo Group Luan Muhametaj në çelje të ceremonisë së Panairit, i uroi mirëseardhjen kompanive pjesëmarrëse dhe gjithë të ftuarve të tjerë ndërsa theksoi se ky është një përvjetor i veçantë, përplotë me ekpozues e miq nga bota mbarë. ‘’E gjitha kjo më bën të mendoj që guximi dhe misioni i atij “grushti” sipërmarrësish të parë që ekspozuan në Piramidën e atëhershme 25 vjet më parë, sot do të quhej i përmbushur. Do të kisha vetëm falënderime në këtë përvjetor, grafikët dhe përqindjet i gjeni të jetësuar në këto holle ekspozimi: Shqipërinë ndryshe do ta pikasni tek sipërmarrësit dhe institucionet shqiptare me pjesëmarrje të shkëlqyer. Ballkanin si asnjëherë më parë në simbioze e sinergji, me kompani simotra e me projekte ndërkufitare, Europa kaq të afërt sa nuk ka dallim këtej e përtej e Adriatikut,

Miqtë nga Kina e Japonia misionarë të mendësisë së re globale. Ky është përvjetori juaj aq sa është dhe i Klik-ut,’’ tha Muhametaj ndërsa shtoi se vitin që vjen Klik Ekspo Group me mbështetejn e Qeverisë Italiane do të jetë pjesëmarrës, në një event të rëndësishëm të sigurisë dhe mbrojtjes që do të organizohet në Romë.

E ftuar në këtë panair ishte edhe ministrja e re e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes znj.Sonila Qato e cila e vlerësoi maksimalisht Panairin Klik Ekspo Group duke e cilësuar si katalizator të rëndësishëm të sipërmarrjes në vendin tonë.

Si përfaqësues i Bashkisë së Tiranës, Andi Seferi theksoi se Klik Ekspo Group është stacioni i 25-të i linjës Shqipëri-Europë, dhe se në këtë kuadër Tirana është një qytet i sigurt për të bërë biznes.’’Tirana ofron mundësi investimi për çdo biznes dhe kompani të interesuar. Sot jo vetëm vlera e pronës është rritur, por falë edhe projekteve të qarta vendore, në Tiranë mund të bëhen investime të sigurta në fusha të ndryshme të ekonomisë,’’ tha Seferi ndërsa ftoi bizneset pjesëmarrëse në këtë panair që të shohin mundësinë e investimeve në kryeqytetin shqiptar.

Ndërsa kryetari i Dhomës së Tregtisë Turke z.Yakup Col në fjalën e tij tha se marrëdhëniet e biznesit mes Shqipërisë dhe Turqisë janë të mira , me pritshmëri gjithnjë në rritje. Sipas tij çdo marrëveshje e re e nënshkruar mes dy vendeve do të jetë një kontribut i çmuar në zhvillimin ekonomik. ‘’Në fund të vitit 2017 bilanci tregtar i Turqisë në Shqipëri u llogarit në 430 mln dollarë, por synimet janë për më shumë se kjo shifër. Klik Ekspo Group është një mundësi shumë e mirë për të takuar bizneset turke me ato shqiptare, dhe për nxitjen më tej të investimeve. Pavarësisht fenomeneve globale që riskuan vitet e fundit aktivitetin e bizneseve ekonomia turke nuk është lëkundur, por ka pasur një rritje stabël që nga vitit 2012 me 5.5 %,’’ tha Yakup Col.

Si shumë vende të tjera, për 15 vite radhazi edhe Serbia ka marrë pjesë në këtë Panair, ndërkohë që kryetari i Dhomës së Tregtisë Serbe Marko Cadezh në fjalën e tij përshëndetëse theksoi se qëllimi i përbashkët është që të lëmë bizneset të flasin dhe të ndajnë eksperienca së bashku.

Si përfaqësues i projektit ‘Welcome Albania’ z.Ivi Tase përshëndeti gjithashtu çeljen e Panairit të 25-të Klik Ekspo Group ndërsa theksoi se ky panair në tërë këto vite është kthyer në një imazh të pacënuar e të patëmetë të Shqipërisë. ‘’Këtë imazh të ri të Shqipërisë sonë, për të cilin kemi kontribut secili nga ne një nga një, sot do ta gjeni të përcjellë mrekullisht. Nga Welcome Albania, platforma më e re e realitetit të prekshëm, pasi ai nuk është më virtual,’’ tha Taso mes të tjerash.

Edicioni i 25-të i Panairit Ndërkombëtar të Tiranës do të vijojë të jetë i hapur në Pallatin e Kongreseve në Tiranë deri më datë 24 Nëntor 2018, ku dhjetëra sipërmarrës të huaj do të marrin pjesë duke ekspozuar produktet e tyre. Në programin e Panairit Ndërkombëtar, disa personalitete të rëndësishme të botës së sipërmarrjes janë ftuar për të relatuar dhe ndarë përvoja e know-how, ndër të cilët do të përmendnim Prof. Paul Hodgkins nga UK, si dhe ekspertë nga Italia, Serbia, ne fushën e Menaxhimit institucional, mjedisit, mbrojtjes dhe sigurisë.