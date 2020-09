PANDEMIA/ Çfarë do të ndodhë pas hapjes së shkollave, a jemi gati të zhvillojmë një proces mësimor me rregulla të reja (Një bisedë me dy psikologe)

Entela Resuli

Ky vit shkollor ka qenë i vështirë për nxënësit. Atyre iu desh që në një periudhë të shkurtër kohe të përshtateshin me një metodikë që nuk e kishin praktikuar më parë; atë të mësuarit online.

Përball ekranit të telefonit, ata, çdo ditë prisnin detyrat nga mësuesit e tyre. Sigurisht kjo metodë u shoqërua me shumë probleme. Asgjë nuk krahasohet me mësimin tradicionale.

Jemi sërish në shtator dhe në datën 14 nis zyrtarisht shkolla. Kështu ka vendosur qeveria.

Ky proces do të shoqërohet me disa rregulla që duhen zbatuar. Mes të tjerash në njoftimin e ministrisë së Arsimit thuhet se në shkollat që kanë mbingarkesë nxënësish, mësimi do bëhet me 2 ose 3 turne dhe mësimi për çdo lëndë do të zgjasë 30 minuta!

Pritet që edhe ky proces të shoqërohet me probleme. Prindërit nga njëra anë kërkojnë që shkolla të filloi, por për shoqëronim e fëmijëve të tyre kush do mendoi, pasi varet nga turni që ata do të kenë mësim. Po puna e tyre?!

A lejohen gjyshërit pensionistw të shkojnë dhe të shoqërojnë nipërit dhe mbesat në shkolla?!

Ndërkohë qëndrimi në shtëpi, larg mjedisit fizik të shkollës nuk është aspak e shëndetshme për fëmijët. Ato jo vetëm e kanë të vështirë të mësojnë online, por edhe komunikimi me mësuesit është i rëndësishëm.

Mbi këtë temë kemi marr mendimin e dy psikologeve, Arjana Muçaj dhe Suela Kalaja.

Secila jep mendimin e saj në lidhje me fillimin e vit të ri shkollor.

Muçaj pohon se hapja e shkollës këtë shtator është një veprim i nxituar dhe për këtë jep argumentet e saj, ndërsa Kalaja pohon se, kthimi në shkollë është i domosdoshëm për të mposhtur frikën pasi izolimi për të është një traumë akoma më e madhe. Nuk mund të krijohet identiteti i një fëmijë nga celulari apo kompjuteri!

Më poshtë një bisedë më psikologet Arjana Muçaj dhe Suela Kalaja në Dita.

“Nuk jemi gati për hapjen e shkollave”

-Zonja Muçaj, viti shkollor që lamë pas ishte me shumë pengesa për nxënësit e shkollave, në fillim tërmeti, pastaj pandemia, sipas jush si kanë ndikuar këto ngjarje veçanërisht të fëmijët e vegjël?

Viti shkollor që lamë pas ishte një vit me shumë të papritura dhe të panjohura për të gjithë ne. Por ata që e ndjenë më shumë dhe do të lerë shenjë në memorien e tyre janë fëmijët pavarësisht grupmoshave që kanë. Por kur flasim për fëmijët e vegjël është dhe më e vështirë të kuptosh ndjenjën e pasigurisë dhe frikës që ata kanë akumuluar rreth ngjarjeve të tilla si tërmeti i Nëntorit por edhe e pasuar nga izolimi total i pandemisë. Trauma që këto ngjarje kanë lënë janë shoqëruar me simptoma të tilla si vështirësi për të fjetur ose pagjumësi duke pritur orën në të cilën ka ndodhur ngjarja, ndryshime të oreksit të fëmijës, ëndrra të pakuptimta ku në qendër kanë konceptin e maktheve e cila i shoqëron me një frikë mbi nivelin e normales, djersitje. Mënyra se si kanë reaguar kjo varet nga fëmija tek fëmija për efekt të personalitetit që ai gëzon por edhe të mbështetjes emocionale që mjedisi i ka ofruar.

-Mendoni se ka funksionuar mësimi online?

Për sa i përket mësimit online do të thosha se kjo metode gjeti të papërgatitur si mësuesit por edhe nxënësit. Ne e dimë fare mirë që ky është brezi i teknologjisë por jo për të përdorur në mënyre efikase platforma që mundësonin procesin e mësimdhënies. Besoj fort se ka pasur vështirësi në përdorimin e platformave nga një numër i madh fëmijësh, kjo jo për faj të tyre, por për pamundësinë e përdorimit të rrjetit të internetit në familje me të ardhura të pakta ekonomike, ku mjetet ndihmese si laptop, kompjuter, dhe tableta nuk kanë qenë të aksesueshme nga të gjithë. Por vështirësia më e madhe ka qenë në kuptimin e shpjegimit të mësuesit i cili nuk e ka patur trajnimin e nevojshëm pasi dhe vetë institucioni arsimor ku bëjnë pjesë nuk ju a ka ofruar në kohë edhe pse vendet e zhvilluara e kanë aplikuar më gjerësisht.

-Qeveria ka vendosur të hap shkollat këtë shtator, sipas jush, duhet?

Të hapësh shkollat në shtator për mua personalisht si profesioniste e fushës së psikologjisë por edhe si prind më duket e nxituar. Do të preferoja që zonat e kuqe duhet të kishin jo te njëjtat rregulla ndaj virusit si në vendet që janë më pak të rrezikuara nga përhapja e virusit. Tirana është një thikë me dy presa, pasi ne e dimë që fëmijët nuk jetojnë vetëm por janë me prindër të cilët kanë një moshë të mesme, por ka nga ata që kanë dhe moshën e tretë në shtëpi pra gjyshin me gjyshen. Transmetimi në këtë rast do të ishte i lartë pasi kemi shembuj të vendeve të ulta që kanë një zhvillim arsimor me kushte dhe ku distancimi fizik dhe ai social janë pjesë e kulturës së tyre ku transmetimi ka qenë i lartë dhe shkollat janë mbyllur. Jam për hapje të shkollave por me alternim të mësimit fizik dhe online pasi jo të gjitha lëndët kanë të njëjtën shkallë vështirësie në nxënie nga fëmijët. E theksoj se kjo formë të gjithë për një e një për të gjithë nuk mund të funksionoj. Pra zonat e kuqe duhet me patjetër të kenë një protokoll më të rrepte masash dhe alternim të mësimit dhe jo mësim me turne. Sidomos kur ne e dimë gjendjen fizike të shkollave publike në vend.

-Mendoni se i plotësojnë kushtet shkollat tona për tu përshtatur më këtë situatë pandemie?

Shkollat tona në kryeqytet vuajnë nga uji i rrjedhshëm në rubinet e jo më pastaj për sigurimin që duhet t’u behet për dizinfektantët e ndryshëm. Mos harroni se deri më tani prindërit paguajnë nga 10 mijë lekë të vjetra për të siguruar blerjen e detergjenteve në shkollat tona. Sa do të shkojë kjo vlere tani. A ka pyetur njeri. Shkolla me turne po ky mësuesi sa efiçent do te jete nga ora 8.00 am deri në 8.00 pm.

-Mësimi me tre turni, si mendon se do të përballohet nga fëmijët por edhe prindërit?

Prindërit duan të hapen shkollat dhe jam dakord por a e kanë menduar se nëse fëmija do të jetë me turne dhe këtu kemi prindër që nuk kanë vetëm një fëmijë por dy. Cili prind do të angazhohet me dërgimin dhe pritjen e tij në derën e shkollës. Kam përshtypjen që pjesa me e madhe e prindërve duan të heqin një përgjegjësi nga vetja dhe mendojnë se procesi i mësimdhënies është përgjegjësi vetëm e mësuesit. Gjë e cila justifikon më shumë pse prindërit duan që fëmija të shkoj në shkollë.

-Por nga ana tjetër fakti që nxënësit qëndrojnë në shtëpi, larg shkollës si godinë fizike, a ndikon në gjendjen e tyre, qoftë emocionale e psikologjike?

Qëndrimi larg i fëmijëve nga mjediset fizike të shkollës patjetër që ka ndikim psikologjik në gjendjen emocionale të tyre. Por kjo nuk mund të justifikoj jetën që është e vështirë ta rikuperosh. Nëse gjatë kësaj kohe institucionet arsimore do të kishin punuar me prindërit dhe alternimi i mësimit do të ishte një pranim më i lehtë nga fëmijët ku mjedisi i shkollës do të prekej por edhe të kuptonin rëndësinë e rrezikut që ju kanoset familjareve të fëmijëve. Mos harroni që ky distancim e këto rregulla që u vendosën për plazhet kanë pasur një ndikim të madh në mënyrën e të sjelljes tek fëmijët pasi distancimi fizik për ta ka qenë zero dhe nuk ka institucion shëndetësor që ta mohojë këtë gjë. Pra a do të jenë në gjendje që në 14 shtator fëmijët të rrinë 1.5 m larg njeri – tjetrit? Kjo është e pamundur pasi për të çmësuar një sjellje të fituar do një periudhë kohore graduale e cila të mos ketë pasoja në vendosjen e lidhjeve emocionale të fëmijëve.

-Sipas jush kur mund të jenë të gatshëm të fëmijët të shkojnë në bankat e shkollës?

Për mua personalisht shkolla duhet të hapej pasi të kishim një numër infektimesh i cili nuk mund të na çojë drejt një grafiku ngjitës por zbritës, gjë të cilën për momentin nuk e kemi. Tirana ka numrin më të madh të shkolla dhe është zone e kuqe për shembull. Nëse universitetet do të hapen më 1 nëntor për procesin mësimor pse fëmijët me 14 shtator. Ne nuk jemi Italia, Gjermania apo Austria ku fëmija ka hapësirën e vet për metër katror që duhet të gëzoje. Ne duhet të kishim punuar shumë me fëmijët gjatë sezonit të verës me shembuj por ne ju kemi dhënë atyre shembullin e gabuar pasi dhe mbajtja e maskës me detyrim do të jetë kalimtare tek ata. Ne kemi fëmijë me probleme të frymëmarrjes siç janë fëmijët me astmë ose alergjik si do të mund të rregullojnë frymëmarrjen për një kohë të gjatë nën maskë? Mësimi 30 minuta për mua nuk është efecient. Po lëndët nga 2 orë që ka vendosur dikur Ministria e Arsimit do të mund një mësues t’i përballojë? Pra mbetem e mendimit që është një hap i nxituar nga institucionet arsimore në vend. Koncepti bëj si them unë me duket pa vend nëse nuk ka patur debat publik por vetëm një pyetësor i cili mendohet se prindërit kanë shprehur vullnetin e tyre të lirë. Kjo nuk është përgjegjësi e prindërve por e institucioneve shëndetësore që vlerësojnë shkallën e rrezikut të përhapjes së infektimit. Mos harroni që kemi mësues edhe mbi 50 vjeç.

Suela Kalaja: E si mund të krijoi identitet një fëmijë para një celulari

-Zonja Kalaja, ky ka qenë një vit i vështirë për nxënësit, në fillim tërmeti, më pas pandemia dhe ende nuk kemi gjetur paqe… si kanë ndikuar këto ngjarje tek të vegjlit?

Tek fëmijët sikurse dhe tek të rriturit qe një traumë e madhe si tërmetet ashtu dhe kjo pandemi. Por izolimi për mua është një traumë akoma më e madhe . Psika antisocializimi, mos komunikimi drejtpërdrejtë por thjeshte në mënyre digjitale. Ndjenja e frikës e mosfunksionimi si qenie!

-Ndërkohë, pandemia bëri që në vendin tonë të futej mësimi online, sa ka funksionuar kjo metodë?

Mësimi online qe një zgjidhje emergjente por aspak funksionale për fëmijët e vegjël. Të mendojmë abc-në. E si mund të krijoi identitet një fëmijë para një celulari apo kompjuteri?

-Sa e nevojshme është për nxënësit që të jenë në një klasë, që të komunikojmë me njeri-tjetrin, po edhe ta shohin mësuesen e tyre?

Është absolutisht e nevojshme për fëmijët të kenë mundësinë të jenë bashkë të socializuar. Risku mbetet rriskë por dhe të kesh frikën e të mos jetuarit është rriskë akoma më i madh, të rrisësh një brez kur i themi: je në pauzë jete. Kontakti i drejtpërdrejtë me mësuesen është akoma më i nevojshëm.

-Tani jemi në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, qeveria ka vendosur që ky vit të filloi por me disa kufizime. Si fillim a duhet të shkojnë në bankat e shkollës fëmijët këtë muaj?

Jam plotësisht dakord që fëmijët të shkojnë në shkollë. I takon shtetit të vendose masat e duhura por fëmijët kanë të domosdoshme të mendojnë që kjo pandemi është diçka kalimtare e të mposhtin frikërat. Shohim fëmijë të frikësuar pafund sikurse dhe të rritur. Por a është zgjidhje kjo?!

-Po për prindërit, në gjykimin tuaj si ka ndikuar kjo periudhë, ata duhet të kujdeseshin për punën por edhe për fëmijët…?

Për prindërit mendoj ka qenë situata më e vështirë. Krahas frikës për veten, një frikë më e madhe akoma për mirëqenien e shëndetit mendor dhe atë fizik të fëmijës!

-Cilat janë grupmoshat me të prekura nga kjo situatë?

Grupmoshat më të prekura janë fëmijët nga 11-14 vjeç.

Adoleshenca që mendohet që duhet të maturohen, socializohen, e ne si prindër që duam t’ia reduktojmë dhe qëndrimin në rrjetet sociale i pamë 24 mbi 24 orë me celularë në dorë e duke folur me vete. S’qe e lehtë për askënd as kjo pandemi. Por bëj një pyetje: A është zgjidhje izolimi? Mendoj që jo. Na beri qenie antisocial e si prind dhe psikologe mendoj që mesazhi që duhet t’i japim fëmijëve është që jeta vazhdon!