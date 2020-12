Pandemia/ Europa regjistron më shumë se gjysmë milioni vdekje nga COVID-19, ja vendet më të prekura

Sipas raportimeve nga autoritetet shëndetësore, ditën e sotme, Europa u bë rajoni i parë në botë që regjistroi më shumë se gjysmë milioni vdekje nga COVID-19.

Të 52 vendet dhe territoret e Europës patën gjithsej të paktën 500 069 vdekje, duke kaluar Amerikën Latine dhe Karaibet me 477 404 vdekje, SHBA/Kanada me 321 287 dhe Azinë me 208 149.

Europa është bërë sërish epiqendra e pandemisë që nga muaji tetor, së bashku me SHBA-nw.

Sakaq, gati 37 000 vdekje janë regjistruar atje në shtatë ditët e fundit, një nivel rekord që nga fillimi i pandemisë dhe të martën, 6 800 vdekje u regjistruan në 24 orët e fundit, shifra më e lartë për një vit.

Ndër vendet më të goditura, Belgjika mbetet ajo me numrin më të lartë të vdekjeve në raport me popullsinë e saj, me 158 vdekje për 100 000 banorë, e ndjekur nga Italia me 110, Bosnjë-Hercegovina me 107, Sllovenia dhe Maqedonia e Veriut me 105.

h.b/dita