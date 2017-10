Panucci: Krenar që jam trajneri i kombëtares shqiptare

Cristian Panucci ka dalë në konferencë për shtyp, para ndeshjes me Italinë, i shoqëruar nga kapiteni i kombëtares, Ansi Agolli.

“Jam italian, por jam krenar që jam trajner i kombëtares shqiptare. Nesër do të jem në fushë bashkë me djemtë dhe do të lumturohem tej mase nëse do të kemi sukses. Pres një itali shumë të inatosur, sepse ka marrë shumë kritika, por jam i sigurt që do të bëjmë një ndeshje mjaft të mirë dhe pse jo, të marrim edhe rezultat të kënaqshëm”, u shpreh Panucci.

Trajneri nuk la pa komentuar as ndeshjen e para dy ditëve në Alicante, ndaj Spanjës, ku u mposhtëm me rezultatin 3-0. Panucci u shpreh i kënaqur me paraqitjen e kuqezinjve, pavarsisht mungesave të shumta.

“Ndaj Spanjës na mungonin 7 futbollistë, disa prej të cilëve shumë të rëndësishëm. Lashë jashtë Sadikun sepse nuk doja të më dëmtohej dhe të na linte pa sulmues ndaj Italisë, ndërsa Agolli vinte pas dëmtimit dhe nuk mund të rrezikonim ta linim në fushë për 180 minuta, në tre ditë.