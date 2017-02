Parashikimi/ Kapriçot e motit, nga nesër ulen temperaturat, çfarë do ndodhë në fundjavë

Shqipëria e ka provuar dimrin siberian për herë të parë pas shumë vitet këtë janar. Por me sa duket ditët e akullta u larguan për të vijuar një janar me temperatura gati pranverore. Por sipas MeteoAlb moti do të vijojë me kapriçot e tij pasi pritet sërish ule temperaturash.

Sistemi i vranësirave ka mbetur prezent në vendin tonë duke ndikuar sërish mot të paqëndrueshëm. Për pasoje orët e paradites do të jenë në ndikimin e vranësirave dhe kthjellimeve afat-shkurtra por gradualisht do të ketë zhvillim të vranësirave duke gjeneruar shira si fillim në veriperëndim të vendit dhe në orët e pasdites shirat do të përfshijnë të gjithë territorin. Shira më të dendura priten në dy ekstremet verior dhe jugor. Parashikohet që edhe gjatë natës vranësirat dhe shirat të dominojnë vendin.

Temperaturat e ajrit kanë pësuar rritje ne vlerat minimale por edhe maksimalet do të mbeten të larta deri në 17 apo 18 gradë C.

Era do të fryjë mesatare në tokë dhe e fortë në det me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi Jugperëndimor, ndërsa nË brigjet detare do të gjenerohen dallgë 3 ballë.

7 SHKURT

Sipas MeteoAlb, alternime kthjellimesh dhe vranësirash të dendura do të karakterizojnë kushtet e motit edhe për ditën e nesërme, herë pas here do të ketë edhe intervale me kthjellime. Pjesa e dytë e ditës do të vijoje me kthjellime dhe vranësira të cilat herë pas here do të gjenerojnë shira të dobët dhe lokale. Më të dukshme shirat do të paraqiten në zonat veriore dhe qendrore. Ky instabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie me 2 apo 3 gradë si në vlerat minimale edhe ne ato maksimale.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Jugperëndimor, duke bërë që edhe deti të jetë i trazuar.

RAJONI DHE EUROPA NESËR

Në ndikimin e motit të paqëndrueshëm do të mbeten gjithashtu, vendet e rajonit, ku vranësirat dhe shirat do të jenë prezent gjatë gjithë ditës.

Vendet mesdhetare do të karakterizohen nga mot i paqëndrueshëm duke bërë që vranësirat dhe shirat të jenë prezent, herë pas here do të ketë edhe stuhi të forta ere. Përsa i përket pjesës më të madhe të kontinentit të Europës do të dominohet nga moti i kthjellët dhe vranësira të lehta e kalimtare.