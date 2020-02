“Parasite” shkruan historinë, lista e plotë e fituesve në ‘Oscars 2020’

Janë shpallur të gjithë fituesit në edicionin e 92-të të Academy Awards. Ka qenë filmi korean “Parasite” qe ka shkruar historinë, duke triumfuar me katër çmime Oscar.

Filmi jugkorean ka hyrë në histori duke u bërë filmi i parë joanglishtfolës që e fiton çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë. Paraziti fitoi katër çmime në total, ndërsa 1917 i Sir Sam Mendes mori tre.

Renee Zellweger fitoi aktoren më të mirë për interpretimin e Judy Garland në Judy. Joaquin Phoenix u zgjodh aktori më i mirë për Joker. Brad Pitt dhe Laura Dern grumbulluan çmimet e aktrimit mbështetës për rolet e tyre në Once Upon A Time në Hollywood dhe Martesa Story .

“Eposi i Luftës së Parë Botërore” ishte ndër më të përfolurit për të fituar fotografinë më të mirë, por çmimet e tij erdhën të gjitha në kategoritë teknike.

Filmat më të vlerësuar sipas numrit të “Oscar”:

Parasite – 4

1917 – 3

Ford vs Ferrari – 2

Joker – 2

Once Upon A Time in Hollywood – 2

Lista e plotë:

Filmi më i mirë:

Parasite

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time…in Hollywood

Ford v Ferrari

Aktorja më e mirë:

Cynthia Erivo, Harriet

Renee Zellweger, Judy

Scarlett Johansson, Marriage Story

Charlize Theron, Bombshell

Saoirse Ronan, Little Women

Aktori më i mirë:

Joaquin Phoenix, Joker

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time…in Hollywood

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Jonathan Pryce, The Two Popes

Regjisori më i mirë:

Bong Joon-ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time…in Hollywood

Kënga më e mirë:

“I’m Standing With You” nga Breakthrough

“Into The Unknown” nga Frozen II

“Stand Up” from Harriet

“(I’m Gonna) Love Me Again” nga Rocketman

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” nga Toy Story 4

“Glasgow” nga Wild Rose

Kolona zanore:

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Filmi më i mirë ndërkombëtar:

Franca, Les Miserables

Maqedonia e Veriut, Honeyland

Polonia, Corpus Christ

Koreja e Jugut, Parasite

Spanja, Pain and Glory

Makijazhi dhe stili:

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Efektet vizuale:

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Editimi:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Ford v Ferrari

Parasite

Kinematografia:

Roger Deakins, 1917

Rodrigo Prieto, The Irishman

Lawrence Sher, Joker

Jarin Blaschke, The Lighthouse

Robert Richardson, Once Upon a Time…in Hollywood

Miksimi i zërit:

Ad Astra

Joker

1917

Ford v Ferrari

Once Upon a Time…in Hollywood

Editim i zërit:

1917

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time…in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Aktorja më e mirë në rol dytësor:

Laura Dern, Marriage Story

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Kathy Bates, Richard Jewell

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Dokumentari i shkurtë:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Dokumentari:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Kostumografia:

Sandy Powell & Christopher Peterson, The Irishman

Mark Bridges, Joker

Arianne Phillips, Once Upon a Time…in Hollywood

Jacqueline Durran, Little Women

Mayes C. Rubeo, Jojo Rabbit

Filmi i shkurtë aksion:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Skenari më i mirë i adaptuar:

Steven Zaillian, The Irishman

Greta Gerwig, Little Women

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Anthony McCarten, The Two Popes

Todd Phillips & Scott Silver, Joker

Skenari më i mirë origjinal:

Bong Joon-ho, Parasite

Rian Johnson, Knives Out

Noah Baumbach, Marriage Story

Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon a Time…in Hollywood

o.j/dita