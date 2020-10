Parku automobilistik i Vlorës, në memorien dhe shënimet e ish drejtorit, Stefan Bitri…

Nga Agim Jazaj

Haberi kishe mbërrijtur në Vlorë. “Ka dalë një libër për “Parkun Automobilistik”. E ka shkruar Stefan Bitri, ish drejtor shumë vite më parë.

Me parkun na lidhin shumë kujtime, jo vetëm ne që kemi pasur të lidhur jetën tonë, por dhe shumë vlonjatë dhe jo vetëm, do të mbajnë shënim edhe nga shënimet e Stefanit…

… Ishte inxhinieri Isuf Bodua, miku im i hershëm, i cili më ndjek për gati 4 dekada nëpër rrugët e vështira të publicistikës dhe të krijimtarisë, është ndër të parët dhe të rrallët që për çdo publikim në gazetat e ditës, mban veshët mprehur dhe sytë nëpër faqet e gazetës, por do të jetë dhe i pari që do të urojë autorin për shkrimin, dhe do të mund të sygjerojë për ndonjë “ngacmim” që ka shoqëria e sotme. Ai është si eshka e vjetër, strralli dhe orori që mban të ndezur prushin për kaq vite…teksa lexon nëpër faqet e shtypit dhe të gazetës “DITA”, do të silllte edhe librin e Stefan Bitrit për Parkun Autombobilistik. Isufi u sos në jezullin e vapës, të soste edhe amanetin!.. E kam merakun tim dhe amanetin e Stefanit, i cili ma ka lënë ta sjellë në Vlorë, edhe për juve, ku keni punuar e drejtuar në Parkun Automobilistik”.

Këto radhë nuk janë thjeshtë për autorin e librit, po për parkun, punonjësit e tij në vite, një ndër ish ndërmarrjet më të rëndësishme të Vlorës dhe të vendit…

Nuk kemi punuar në të njëjtën periudhë me drejtorin Stefan Bitri, por më duhet të bëj një deklarim të pa nevojshëm sa dhe të domosdoshëm: Për vlerat që shpaloste Stefani, si drejtues i përkryer, njeri i formuar, i dalluar lehtësisht edhe nëpër faqet e këtij ditari sa me vlera historike dhe muzeale. Nuk kishim punuar bashkë në park, po ishim miq mes njëri-tjetrit. Unë në Parkun Automobilistik të Vlorës, dhe ai në Ministrinë e Transporteve, njiheshim si vlonjatë. Ai më ndiqte më shumë në shtypin e kohës dhe ishte një admirues i pa shpallur, madje rezulton një talent i shpalosur, ndoshta në këtë moshë dhe në memorien e tij ka skalitur fort dhe ka publikuar një vepër nëpër rreshta: “Bashkë arritëm majat”, një jetë plot përpjekje dhe sakrifica, pjesë e një historiku të një ish ndërmarrje të madhe, me zë si Parku Automobiblistik i Vlorës. Inxhinier Isufi u sos nëpër vapë, madje në jezullin e vapës. E shfletova shpejtë e shpejtë nëpër faqe dhe që në fillim më rrëmbushi. Na qan shpirti, na loton syri për ish parkun, gjithë atyre që kanë punuar, kanë djersitur, janë gëzuar, po dhe janë ligështuar, janë ndeshur me karaktere të formuara, po dhe me karaktere të vështira. Ka pasur nga ata zogj që fluturojnë dhe vdesin duke fluturuar, ka pasur dhe do të ketë kudo edhe korba që plehrave rrëmojnë, rrënojnë dhe ngordhin të harruar!

Stefan Bitri nëpër rreshtat e librit, ka qenë një drejtues i punonjësve, por dhe një shok i tyre, i mbetur mes nesh!

U befasova nëpër rreshtat e librit të lexuar me një frymë, jo për përshtypjen, pa përfilluar ortografinë, po për përmbajtjen dhe shënimet e mbajtura në kujtesën e fortë të ish drejtues- krijuesit, moderatorit, i cili ka lënë gjurmë të pa shlyeshme për bashkëqytetarët e vet vlonjatë dhe jo vetëm për këta. Por dhe humori e aftësia e tij krijuese, për ato skena, pra skeçe mjaft pikante të mbajtura me vende, datë, emra dhe orë të sakta, të japin befasinë e tyre! Ndoshta i pa njohur si autor, por i mbetur si një ndër organizatorët dhe sa njerëzorët.

Madje i përsos të dyja edhe si një autor i pa shpallur, por i mbetur nga këndvështrimi dhe rreptësia e shënimeve, trajtimi dhe përzgjedhja e tyre edhe nëpër reshtat e këtij libri modest.

Automobilët dhe rrugët…

Europa nisi prodhimin e automobilëve në fund të shekullit XIX-të, i cili shpejt u vendos para garës midis transportit hekurudhor dhe atij detar. Rezultoi deri atëherë dhe më i leverdishëm; transporti automobilistik, ndaj dy degëve të sapolindura. Rrugët në vendin tonë ishin të kufizuara, megjithëse Austro-Hungaria shfaqi ambicjen e vet të kohës, për shtrirjen e rrugëve në Ballkan dhe në Shqipëri, ku do të ndërtohej rruga Vlora për në Dubrobvnik.

Ky projekt me përmasa moderne nisi të ndërtohej në vitin 1915 nga “Skela”, paralel me rrugën “Vlorë- Skelë”, deri në dalje te lagjes “Vrenez”. Ajo u ndërpre, kur Austro-Hungaria i tërhoqi trupat nga Ballkani.

Automobilat e parë nisën të shfaqen aty nga viti 1913 në Durrës, ndërsa në Vlorë automobilët u shfaqën në prag të Luftës së Parë Botërore. Vlora kishte tri rrugë të ndërtuara nga turqit. Rruga e parë niste nga sheshi i “Flamurit” në “Skelë”, e dyta nga sheshi i “Flamurit” deri ku po ngrihej konsullata italiane, në rrugën “Justin Gudar”. Ndërsa rruga e tretë niste nga pazari deri tek xhamia e “Tabakut”.

Rrugët e tjera po ndërtoheshin nga trupat e huaja ushtarake, për arsyet dhe nevojat e tyre. Italianët ndërtuan në vitet 1915-1916 rrugët Vlorë- Sarandë, nëpërmjet bregdetit dhe tjetra Vlorë -Tepelenë, nëpërmjet Sevasterit, që lidhej me Gjirokastrën-Janinë e Athinë e deri në Selanik. Synimi i tyre ishte: shfryëzimi i minierës së qymyrgurit-Memaliaj, duke përshkruar me kthesa shumë të forta e rreziqe të mëdha nga Mazhari e deri në fund të Salarisë, ku dhe quheshin: “kthesat e Kananit” sipas autorit Stefan Bitri; në Librin: “Bashkë Arritëm Majat“. Pra të Kanan Çipit, shoferit të parë të parkut automobloistik të Vlorës, dhe i pari në transportin e udhëtarëve nga Vlora për në Gjirokastër, i cili bënte herë pasë herë para e mbrapa (ndjetro) për të marë kthesat e forta. Automobilin e parë e sollën në Vlorë disa tregëtar në vitin 1920, i cili kishte një shpejtësi prej 20-25 km në orë, dhe levën e frenave dhe borinë e kishte jashtë derës. Dhe më pas në vitin 1923, Kanan Çipi (dhe sipas autorit) solli veturën e parë të markës “Kuancitern” të cilën e drejtonte vetë në rrugën: Vlorë-Gjirokastër- Janinë e kthim.

Ndërsa në vitin 1926 në Vlorë numëroheshin 30 automobila të tipeve të ndryshëm, në përbërje të të cilëve ishin dhe autoveturat e italianëve që punonin dhe jetonin në Vlorë. Po në vitin 1926 erdhën dhe disa autobusë, ku nisi dhe shërbimi i transportit të udhëtarëve në Vlorë, ose transporti i pasagjerëve ndërqytetës. U caktuan dhe linjat përkatëse të atij shërbimi. Në linjën Vlorë- Tiranë, punonte autobusi që e drejtonte Spiro Suli, ndërsa në linjën Vlorë Berat, punonte autobusi i drejtuar nga familja Shamo. Kurse Vlorë- Gjirokastër ishte Kanan Çipi me firmën “Peguti”. Mirëpo firmat, apo aksionet e transportit të udhëtarëve shqiptar nuk patën jetëgjatësi, për shkat të falimentimit të tyre nga konkurrenca e shoqërive italiane të kohës të cilat ishin me teknologji më të avancuara.

Aty nga fillimi i viteve ‘30 në “Skelë” u ngritën edhe dy ofiçina mekanike, me pronarë dhe punëtorë italian, të cilat riparonin dhe kryenin shërbime teknike vetëm për mjetet e tyre. Automobilat e vlonjatëve nuk i pranonin dhe e vetmja rrugë e riparimit dhe shërbimit të tyre ishte; duke u marrë ndonjë pjesë këmbimi edhe nga drejtuesit e mjeteve italiane, por dhe në rrugë nga vetë ata.

Këto rrethana të kohës detyruan disa mekanizator dhe organizator si N. Hasho, I. Mezini, T. Babe, K. Pano, J. Bitri, etj., të ngrinin ofiçinat e tyre për shërbimet dhe riparimet e mjeteve shqiptare. Në dhjetëvjeçarin e tretë transporti erdhi duke u rritur dhe detyroi qeverinë e kohës të dekretonte ligjin, i propozuar nga Ministria e Punëve Botërore, më datë 10 prill 1924 ligjin: “Këshilli i Nalt i Shtetit Shqiptar, më datën 10 prilll 1924 aprovon dekret ligjin: “Mbi shërbimin e automobilave dhe të çdo qerreje me fuqi motorri”. Dekret- ligji u shënua dhe me nenet përkatëse. Në vitin 1926 prefektuara e Vlorës numëronte 27 mjete, ndërsa numrin më të madh të mjeteve e kishte prefektura e Korçës, me 119 mjete dhe me pronarë shqiptar.

Nëpër vite…

Mbas çlirimit vendi nisi të ngrihej, të rindërtohej dhe të ndërtohej, ekonomia të transformohej. Automjetet e mbetura nga lufta dhe ato të privatëve duheshin grupuar dhe organizuar. Për të transportuar prodhimet bujqësore dhe blegtorale, për ngritjen e kantiereve, urave dhe lidhjen e vendit me rrugë e mjete. Rinisja e punës në ofiçinën kryesore që njihej si ofiçina në “Skelë”, rinisi punën me mekanikët e njohur të kohës si: Nasir Hoxha, Kosta Pano, Vangjel Babe, Idai Mezini, Muhedin Nivica, Kola Çurri, Mihal Gjyli, Filip Vera, etj. Kur sapo ofiçina nisi punën, i behën edhe 16 autoblindat e parë, trofe të tonazheve të ndryshme. U paraqitën vullnetarisht dhe shoferët e njohur vlonjatë të kohës si: Gjysho e Shyqyri Ibrahimi, Teli Duni, Qemal Toto, Hysen Zenaj, Ahmet Meçani, Miho Konomi, Jani Gjergji, Xhordano Dhoqina, Teli Konomi, Koço Kuçuli, Nasi Çobani, Hajdar Muka, Pano Anagnosti, Qamil Safeti, etj të cilët nisën transportin e mallrave nga Vlora dhe për në Vlorë.

Gjithashtu nisi edhe transformimi i vendit, i kondicionuar dhe me transformimin e transportit. Shoqëritë e transportit “BTAK” dhe “BKT”, të cilat transportonin mallra deri dhe në gjitha zonat e jugut, por edhe në Kosovë e Maqedoni pushuan…

Më 10 gusht, filluan shtetëzimet e gjithë automjeteve të transportit, e quajtur dhe si “Dita e Transportit” në Shqipëri, duke i grupuar mjetet në “Batalionin e Transportit- Vlorë”, i cili operonte në nisjen e jetës së tij me rrethet: Fier, Berat, Gjirokastër, Lushnje, Sarandë, e Përmet. Në inventar kishte rreth 30 automjete. Dhe komandant i batalionit ishte Qemal Klosi, e komisar Vasil Kati. Kryemekanik Muhedin Nivica e Nasir Hasho. Gjithashtu edhe numri i atomjeteve erdhi duke u rritur në 150 mjete, me tipet: “Ford”, “Maçik”, “IPO”, “Shervolet”, “FIAT”. Ndër shoferët që drejtuan mjetet e kohës shënon autori S.B ishin: Klisi Strakosha, Bektash Çipi, Petro Treko, (ose Majori i shumënjohur), Thoma Leka, Llaqi Zeneli, Andrea Laluci, Thoma Daflla, Stefo Gjini, Nako Leka, Jorgo Duni, Kiço Dhima, Jako Qirjako, Petro Panajoti, etj.

Kapaciteti i këtij batalioni transporti vinte duke u zgjeruar me mjete, në vitin 1946 nga shoqëria “UNRA” me 35 mjete tip: “RENAULT”, “BERLETA”, etj. Në këtë kohë u punësuan edhe shoferët e rinj si: Tajar Asqeriu, Mitro Polo, Asllan Hajriu, Mustafa Guaçi, Andon Bifsha, Spiro Kutulla, Shezai Çeçi, Mihal Nako, Pali Papa, Timo Leka, etj.

Nga zgjerimi e në vazhdim me mjete do te vinin dhe të punonin në “Batalionin e Transportit” edhe: Kujtim Malaj, Foto Zeneli, Jorgo Kapino, Kujtim Meminaj, Jani Konomi, Llaqi Duni, Kiço Kondi, Xhevdet BejkosalAj, etj.

Parku automobilistik- Vlorë…

Në vitin 1947 u krijua drejtoria e përgjithshme e transporteve, me titullar Njazi Islami, me të drejtën e ngritjeve të disa parqeve automobilistike në qytetet kryesore të vendit si në: Durrës, Vlorë, Korçë dhe Shkodër.

Ky vit shënohet si viti i themelimit të parqeve automobilistik dhe i parkut të Vlorës.

Drejtor i parë i Parkut Automobilistik të Vlorës u caktua Th. Gjika, e më pas vijnë me radhë Pal Karçani, Vangjel Nini, Hito Minga, Petro Panajoti, Neki Osmëni, Stefan Bitri, Teki Muka, Llazar Ninia, Bexhet Ganaj, Vladimir Demiraj, Anesti Xhaxho, etj.

Prej vitit 1968, për gati një dekadë Parkun Automobilistik të Vlorës, e ka drejtuar inxhineri Stefan Bitri, një ndër parqet më të mëdhenj, park Nacional, me seriozitetin dhe pjekurinë e tij, të mbetur në kujtesën e ish punonjësve, por dhe të bashkëqytearve të tij vlonja, si një drejtues i sprovuar dhe njeri i selitur, ku ka punuar dhe lënë gjurmë të pa shlyeshme jo vetëm në Vlorë, por dhe për vendin.

Shënimet dhe mbajtja fortë e skenave, sa sarkatiste dhe humoristike nga përditshmëria e jetës së tij si drejtue dhe si njeri, i bëjnë shumë të zilishme faqet e ketij Libri: Nisur nga aksioni i tërmetit në fshatin Karbunar, kur u fut gomari i një fshatari nën rrotat e mjetit dhe nisi zënka e të zotit me shoferin. I zoti i kërkonte hesap shoferit: “Pse më shtype gomarin”?… Dhe shoferi i kthehet: “Po ti pse e lë azak gomarin”? Falë ndërhyrje së Namik Xhafës, që e qetësoi situatën. “Dëmshpërblimin e gomarit do ta bëjë parku”- ndërhyn dhe qetëson situatën drejtori. “Por më parë duhet të bëjmë një proceverbal për ngjarjen dhe duhet të shënojmë edhe emrin e gomarit”! “U mbajt proceverbali dhe gomarin e shënuam “Taushan”. Dhe…humori e satira nëpër faqet, nuk kanë të sosur. Si e një shoferi tjetër eksporti, i cili shkonte në NSHRAK Durrës dhe ngrinte këmishën për të demonstruar koburen! Njerëzit një ditë i thanë: “Aman mos na tmerro me koburen”. Mirëpo shoferi u tha se: “Herën tjetër do të vi me top”! Dhe kështu ndodhi. Kur një ditë duke shkuar për në Tiranë, kishte mbetur në udhë, afër Durrësit një makinë “ZIS” ushtarake me topin pas. Dhe oficeri duke parë targën Vlorë, i nxori dorën. Shoferi ndali dhe fërkoi duart. “Do ta çojmë në Tiranë topin, po na la makina me defekt”, i thotë oficeri.

“Po ja pret shoferi, por më parë do të kthemi në Durrës, se do marim disa materiale”. Oficeri pranoi. Dhe shoferi me topin, prapa u fut në portën e NSHRAK, Durrës. U vërtit rrotull, duke e parë punojnësit, që u shqyen në gaz…

Por ata nuk kanë të reshtur, kur dhe shofer Nesheti “rebel” nuk pyeste për punonjësit e qarkullimit, shkonte ku të donte. Një ditë ishte dhënë lajmi se shofer Nesheti ishte rrëzuar në Llogara! “Shefi i qarkullimit vjen që në mëngjes dhe më kërkoi ndihmë me autoveturën. Shkuam bashkë në Llogara. Shih këtu e pyet atje, se mos ishte rrëzuar ndonjë makinë, po asgjë. “Kur u kthyem në Vlorë, bie zilja e telefonit. Ishte vetë Nesheti. Alo- Drejtor më thotë. Mos është shef Selimi aty, se po e kërkoj në zyrë dhe tek shef Stelua, e s’po përgjigjet. Me Selimin ishim të dy në zyrë dhe nga zori nisëm të qeshnim… Edhe këtë radhë se zuri dot Selimi- Neshetin!…

Libri i Stefan Bitrit flet për aksionet e mëdha që ka përballuar Parku Automobilistik: që nga minierat e Selenicës, Memaliajt, Kromi në Bulqizë, përballimi i tërmeteve. Aksionet e Bujqësisë, sigurimi i lëndës së parë të fabrikave, transporti i udhëtarëve, puna këmbëngulëse e gjithë atyre punonjësve të administratës, shoferëve dhe mekanizatorëve të ish-parkut Automobilistik të Vlorës, të cilat janë ruajtur nëpër blloqet e viteve, hedhur me pasionin e pa shoq nëpër faqet e një libri-jete të ish drejtorit Stefan Bitri, birit të Vlorës.

Mirëpo me këto shënime të mbajtuara me aq kujdes dhe në mënyrën perfekte, Stefani ka veshur dhe i shkon shumë për shat edhe kostumi si autor!