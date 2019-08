Parodi shtetërore me Luftën

Xhevdet Shehu

Nuk do të ketë paradë të fitimtarëve antifashistë në Tiranë në këtë jubile, sikurse bëjnë vit pas viti fitimtarët e mëdhenj të asaj lufte me të cilën jemi krenuar për 75 vjet me radhë. Do të ketë një parodi ballisto-fashiste. Një konferencë që ka planifikuar Akademia e Shkencave për 75-vjetorin e çlirimit dhe atentati i radhës nga qeveria për Luftën Antifashiste dhe dëshmorët. Çfarë nënkuptohet me “antifashizmin popullor” dhe “Antifashizmi pa uniformë, antifashizmi pa armë”. Rikthim tek debati për reformimin e Akademisë së Shkencave dhe pse duhet shkrirë Akademia e Rilindjes

Nuk ka paradë të fitimtarëve antifashistë në Tiranë në këtë jubile, sikurse bëjnë vit pas viti fitimtarët e mëdhenj të asaj lufte me të cilën jemi krenuar për 75 vjet me radhë. Do të ketë një parodi ballisto-fashiste në trajtën e një Konference. Thagma qeveritare në trajtën e një parodie për Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare në 75-vjetorin e çlirimit të atdheut ndodhi dje, më 1 gusht. Nuk ra tërmeti apokaliptik prej 150 ballësh, i paralajmëruar nga presidenti i Republikës, por ra një “tërmet” tjetër… Thagma e këtij “tërmeti” është gatuar në Akademinë e Reformuar të Shkencave me bekimin e qeverisë së Rilindjes më 31 korrik dhe është shpërndarë dje më 1 gusht 2019.

Si i pari kumtim zyrtar për përkujtimin dhe nderimin e 75-vjetorit të fitores mbi fashizmin dhe bashkëpunëtorët e tyre, kjo ftesë e ardhur nga institucioni shkencor më serioz në vend, sikurse pretendohet se është Akademia e Shkencave, zgjon dhe ngjall interes. Është me firmë e me vulë. E ka firmosur nënkryetari i Akademisë Vasil S. Tole. Akademia është institucion shtetëror, financohet nga qeveria dhe doemos në një ftesë të tillë është dhe mendimi i saj. Nuk mund ta bëjë Vaso Tolja, si nënkryetar akademie, me kokën e tij një thagmë të tillë. Madje as Prof. Gjinushi si kryetar. Gjinushi konsiderohet “i ngrirë” pasi nuk është firmosur në detyrë nga Presidenti. Por është lehtësisht i nënkuptueshëm fakti se udhëzimi është marrë nga lart, madje nga lart fare..

Po e them qysh në fillim: Tallje më të madhe me përkujtimin e 75-vjetorit të çlirimit të atdheut, nuk ka. Është tërësisht një parodi komike për ta denigruar maksimalisht Luftën tonë Antifashiste. Madje më shumë se kaq. Është një atentat i mirëllogaritur deri në detaje.

Vëreni vetëm tri radhët e para të këtij vendimi me numër 16, datë 31.07.2019, të shpërndarë dje (Shikoni faksimilet):

Antifashizmi popullor tek shqiptarët

Konferencë shkencore ndërkombëtare

(Në kuadrin e 75 vjetorit të çlirimit të vendit)

Vëreni me kujdes: Akademikët tanë mendjendritur kanë shpikur një neologjizëm të padëgjuar ndonjëherë deri më sot. Në vend të përcaktimit të njohur botërisht si “Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare e Shqipërisë”, është vënë “Antifashizmi popullor tek shqiptarët”. Duket si një lapsus, si një pakujdesi e vogël, si një pavëmendje… Në të vërtetë kemi të bëjmë me diçka të llogaritur mirë, krejt të qëllimshme. Thuhet 75-vjetori i çlirimit të vendit, por nuk thuhet se nga kush u çlirua vendi. Nuk e dinë akademikët tanë se këtu është bërë një luftë dhëmbë për dhëmbë me pushtuesit nazifashistë, kanë dhënë jetën mijëra dëshmorë dhe se ishte Ushtria Nacionalçlirimtare me uniformë që e çliroi këtë vend dhe e radhiti Shqipërinë përkrah aleatëve anglo-sovjeto-amerikanë? Apo nuk duan që të mërzisin ballistët e zogistët që ishin bashkëpunëtorë të pushtuesve dhe nuk patën asnjë lloj uniforme si bashibozukët? Të jetë e rastësishme kjo? Duhet pyetur Prof. Romeo Gurakuqi për këtë. Mbase edhe direkt Edi Rama që ka qejf t’u fërkojë kokat kolaboracionistëve të djeshëm dhe pinjollëve të tyre të sotëm.

Askund nuk përmendet në këtë shkresë zyrtare të Akademisë lufta jonë antifashiste. Në vend të saj është menduar të mbahet kumtesa: “Antifashizmi pa uniformë, antifashizmi pa armë”. Se ç’është ky antifashizmi pa uniformë dhe pa armë, vetëm mendjendriturit tanë akademikë mund ta dinë. Një temë tjetër e sugjeruar është kjo “Antifashizmi përmbi ideologjitë dhe dallimet”.

Cili është qëllimi i konferencës? Lexoni vetëm këtë paragraf të dashur lexues dhe do të bindeni për thelbin e saj:

“Të përqendrohet në mënyrë të veçantë interesimi shkencor tek ajo pjesë e rezistencës antifashiste prej popullit shqiptar, që ka të bëjë me vullnetarizmin, me antifashizmin pa uniformë, me mbështetjen që iu dha nga populli veprimit dhe luftës antifashiste të armatosur. Rezistenca e paarmatosur në studimet historiografike është paraqitur në formën e frazave stereotipe dhe pa shqyrtime të thelluara shkencore. Përmasat e rezistencës pa armë janë shumë më të mëdha dhe Europa e sotme antifashiste i ka drejtuar sytë pikërisht tek antifashizmi popullor.”

Më tej, kjo Konferencë e madhe, ka marrë përsipër se nga referatet shumë shkencore “Synohet një ndikim shkencor për saktësimin e termave dëshmor, martir dhe viktimë.” Edhe pse kanë kaluar 75 vjet akademikët tanë janë ende të pabindur në këto terma dhe do të na i saktësojnë në atë Konferencë të Madhe.

Është ngritur edhe një komitet i posaçëm për organizimin e kësaj konference të madhe më 15 nëntor të këtij viti në Tiranë, që mbase është menduar si kulmim i përkujtimit të 75-vjetorit. Në përbërje të këtij komiteti organizator janë:

Akad. Floresha Dado (Akademia e Shkencave)

Akad. Jusuf Bajraktari (ASHAK, Kosove)

Akad. Marenglen Verli (Akademia e Studimeve Albanologjike)

Prof. dr. Romeo Gurakuqi (Universiteti Europian i Tiranës)

Prof. dr. Skënder Asani (Maqedonia e Veriut)

Prof. dr. Shaban Sinani (Akademia e Shkencave)

Prof. Martin Berisha (Mali i Zi)

Mungojnë në atë komision emrat e historianëve dhe studiuesve tanë më të njohur. Por janë llogaritur edhe shpenzimet e Konferencës. Meqë është Konferencë Ndërkombëtare, shpenzimet që do të paguajë qeveria jonë e varfër nuk besoj se do të jenë të vogla. Do të lodhen profesorët nga Mali i Zi, Kosova e Maqedonia e Veriut për këtë Konferencë dhe duhen shpërblyer denjësisht nga qeveria e Shqipërisë londineze.

***

Nuk kam biseduar ende me historianët tanë më seriozë që janë marrë tërë jetën e tyre me këtë luftë dhe kanë shkruar male me libra dhe artikuj. Nuk e di nëse ata kanë marrë ndonjë ftesë si kjo që mua më ra në dorë dje thuajse rastësisht dhe nëse do të marrin pjesë dhe ç’mendojnë për këtë konferencë historianët Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Xhelal Gjeçovi e të tjerë.

Nuk e di se çfarë do të mendojnë Rustem Peçi dhe organizata e tij e veteranëve të LANÇ-it, organizata e familjeve të Dëshmorëve etj, kur të marrin vesh se do të mbahet një konferencë e tillë.

Por do t’i pyes në ditët në vijim. Një parandjenjë kam se ata do ta bojkotojnë këtë konferencë si të turpshme, si një atentat ndaj Luftës Antifashiste Nacional ndaj Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe si një përpjekje përtë rehabilituar Ballin Kombëtar dhe bashkëpunëtorët e fashistëve.

Sepse kështu reaguan ata edhe kur u rehabilitua kryekolaboracionisti Mit’hat Frashëri nga Kryeministri pseudosocialist Edi Rama gati një vit më parë. Kështu kanë reaguar ata edhe për heqjen e emrit të Heroit Qemal Stafa nga Stadiumi i Futbollit. Nuk kanë si të reagojnë ndryshe edhe në këtë rast.

***

Para dy vjetësh u hap një debat i fuqishëm në DITA për reformimin e Akademisë së Shkencave. Thuajse të gjithë ata që folën dhe që janë personalitete shkencore në fushë të historisë, albanologjisë, gjuhësisë etj, ishin në një mendje: Ajo Akademi duhej shkrirë dhe ringritur nga fillimi. Pa përjashtim të gjithë ishin për reformimin e akademisë të katandisur në pikë të hallit dhe pa asnjë funksion nga regjimi i Sali Berishës. Rama tha atëherë se nuk do të ketë asnjë qindarkë për një akademi të tillë dhe për ata palo-akademikë që vegjetonin (dhe që vegjetojnë) në të. Dhe filloi një punë reformuese, e cila u konsiderua e suksesshme dhe para pak kohësh reformimi u quajt i mbyllur suksesshëm.

Mirëpo, po ta konsiderojmë shkresën e djeshme të kësaj akademie si aktin e parë zyrtar të reformimit të saj, nuk kemi pasur reformim, por një dështim. Vajtën badihava gjithë ato llafe dhe mendime që u dhanë. Kanë pasur shumë të drejtë ata që thanë atëherë dhe që mund të thonë sërish: Kjo Akademi duhet shkrirë! Pa mëshirshëm! Si Akademi e Rilindjes dhe e të paaftëve. Si një Akademi jo shkencore, antihistorike, madje me prirje edhe antikombëtare. Si një Akademi mashtruese që pasditet përkujtimore dhe nekrologjitë na i shet për punime shkencore.

Kjo nuk është akademi, por një shpërfytyrim, një karikaturë. Nuk flasim për godinën por për njerëzit që frymojnë brenda saj.

A e njeh Edi Rama këtë realitet? Nuk e di. Nga qëndrimi që do të mbajë për këtë akt akademik do ta marrim vesh. Pavarësisht se mund ta marrim lehtësisht me mend se si do të reagojë.