Partitë politike në vitet 1944-1947 dhe fundi i tyre tragjik

Prof.dr. Demir Dyrmishi

Lufta e armatosur Antifashiste Nacionalçlirimtare që udhëhoqi Partia Komuniste Shqiptare kundër pushtuesve të huaj fashistë dhe nazistë dhe bashkëpunëtorëve të tyre, bëri që çlirimi i Shqipërisë ta gjente vendin tonë me një parti të vetme politike dhe në pushtet.

Ajo gjatë luftës hodhi parullën e bashkimit të popullit shqiptar në një front të vetëm lufte “pa dallim krahine, feje dhe ideje”, me qëllim që mbas çlirimit të vendosej një regjim demokratik popullor që do t’i joshte masat e gjera popullore.

Ajo u kujdes t’i përmbahej kësaj parulle, për aq kohë, sa nuk ishin zhvilluar zgjedhjet për ta vënë regjimin e ri komunist mbi baza konstitucionale. Për të realizuar këtë ide asaj i duhej që ta përqendronte luftën politike në dy fronte: Së pari për të zgjeruar sa më shumë radhët e Frontit Nacionalçlirimtar me element që gjatë luftës kishin qëndruar neutralë, ose që kishin marrë pjesë në formacionet e Ballit e Legalitetit, por që nuk kishin bërë krime. Së dyti, të bënte propagandë për të krijuar tek shtresat e ndryshme të popullsisë idenë se në Shqipëri do të vendosej një regjim i ri pluralist.

Për të realizuar këto dy objektiva ajo thirri Mbledhjen e Dytë të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar, i cili miratoi, veç të tjerave “Deklaratën për të drejtat dhe liritë e qytetarëve”, në të cilën u fiksua se do të respektohej liria e fjalës, e mbledhjes, e organizimit dhe e besimit fetar, me përjashtim të organizimit të Ballit e Legalitetit, sepse në fund të luftës kishin përfunduar në organizata fashiste.

PKSH-ja la të kuptohej se do të lejohej krijimi i partive të tjera politike. Në deklaratë, Qeveria Demokratike e Enver Hoxhës angazhohej se do të zhvillonte iniciativën dhe pronën private, që do të thoshte se nuk do të ndërmerrte reformë me karakter socialist, nuk do të shpronësonte pronën private. Në këtë mënyrë, ajo synonte të ruante dhe të zgjeronte më tej bazat e Frontit Nacionalçlirimtar, të bënte për vete jo vetëm punëtorët e fshatarët e varfër dhe të mesëm, por edhe industrialistët, tregtarët, pronarët e tokave dhe intelektualët.

Një muaj pas Mbledhjes se Dytë të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar, në Berat, ku ishte qendra e Qeverisë Demokratike të Enver Hoxhës, zhvilloi punimet Plenumi II i KQ të PKSH, i cili vendosi të zgjerohej Fronti Antifashist Nacionalçlirimtar me elemente që ishin kundërshtarë të tij, por që nuk kishin bërë krime.

Me këto orientime e vendime, udhëheqja e PKSH, synonte që të ruhej fasada demokratike derisa të zhvilloheshin zgjedhjet për në Asamblenë Kushtetuese. Gjatë kësaj periudhe, teorikisht ajo e pranonte sistemin politik pluralist, kurse në praktikë bënte ç’ishte e mundur që të mos formoheshin parti të tjera politike, me qëllim që ajo të ishte e vetmja forcë politike e vendit, rrjedhimisht edhe e vetmja në pushtet.

Këtë taktikë të udhëheqjes së PKSH e kuptonin elementët jo komunistë që ishin në radhët e Frontit, ose jashtë tij, të cilët nuk ishin për sistem politik njëpartiak, por për pluripartizëm.

Antifashistët pa parti, pjesëmarrës në Front, e kuptonin demokracinë si demokraci brenda Frontit, ashtu siç propagandonte edhe udhëheqja e PKSH deri në zgjedhjet e dhjetorit 1945.

Kjo e fundit, ndiqte me kujdes situatën politike në vend dhe përpunonte taktikat e saj për të mos lejuar krijimin e partive politike opozitare jashtë Frontit dhe vendosi që të likuidonte çdo mendim opozitar që synonte krijimin e partive jashtë apo brenda Frontit Nacionalçlirimtar.

Ky synim madhor i saj do të realizohej duke punuar me organizatat bazë të Partisë, me komunistët e saj, si dhe me anëtarët e Frontit pa parti, në radhë të parë me intelektualët. Detyra e parë iu ngarkua anëtarit të Byrosë Politike dhe udhëheqësit të Rinisë Antifashiste, Nako Spiru, kurse detyra e dytë, anëtarit të Byrosë Politike dhe ministrit të Shtypit dhe Propagandës, Sefulla Malëshovës.

Shqipëria, në konceptin e S. Malëshovës dhe të gjithë udhëheqësve të Partisë, përbënte një rast të veçantë, i cili e përjashtonte nevojën e partive të tjera politike. Mendimet e tij rreth problemit të partive politike mbas çlirimit të vendit ishin një kërcënim i hapur për çdo intelektual që gjykonte e mendonte për formimin e partive të tjera politike, që ata të mos frymëzoheshin e të mos bënin lojën e armiqve të popullit, dhe të tërhiqeshin nga ideja e tyre.

Problemit të partive politike, udhëheqja e PKSH-së iu rikthye edhe njëherë në gusht të vitit 1945 në mbledhjen e Këshillit të përgjithshëm të Frontit Nacionalçlirimtar. Edhe këtu S. Malëshova, në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të atij këshilli, duke folur për masat e rrepta që do merreshin ndaj kundërshtarëve politikë, theksoi: “ashtu siç e shtypmë…këtë këlysh të okupatorit në luftë, ashtu do ta shfarosim sot këlyshin e neofashistëve grekë dhe të reaksionit të përbotshëm”. Në këtë mbledhje u vendos thirrja e Asamblesë Kushtetuese dhe u shpall programi i Frontit në këtë fazë të zhvillimit të vendit. Detyra kryesore e tij ishte realizimi i unitetit politik të të gjithë kombit për të përkrahur pushtetin e ri dhe reformat e tij si dhe “për të zhdukur nga rrënjët të gjitha mbeturinat fashiste e reaksionare”. Kjo do të thoshte që të zhdukeshin jo vetëm bashkëpunëtorët e fashizmit, por edhe kundërshtarët politikë të pa kompromentuar me pushtuesin, por që ishin kundërshtarë të regjimit të ri politik që po vendosej. Dukej qartë se udhëheqja e PKSH-së, nuk e kishte vullnetin politik për të lejuar krijimin e partive opozitare.

Mirëpo, në rrethanat kur shtetet aleate të Luftës, Anglia dhe Amerika, si kusht për njohjen e Qeverisë shqiptare të Enver Hoxhës vinin zgjedhjet e lira demokratike, sistemin politik pluralist, ajo ishte e detyruar të bënte lëshime dhe të krijonte përshtypjen para opinionit të brendshëm e të jashtëm se zgjidhjet Kushtetuese që do të bëheshin së afërmi, do të ishin të lira dhe demokratike dhe se do të lejoheshin të merrnin pjesë në zgjedhje edhe grupime të tjera politike në rast se formoheshin, madje edhe elementë të veçantë.

Kjo kërkesë e vazhdueshme e opozitarëve dhe e aleatëve anglo-amerikanë, u mëshirua në Projektligjin “Mbi Asamblenë Kushtetuese” që u miratua në shtator të vitit 1945. Pra, me ligj zgjedhjet do të ishin demokratike, kurse në praktikë zbatimi i ligjit ishte, në mos i pamundur, tepër i vështirë, përderisa deri atëherë nuk ishte formuar ndonjë parti politike opozitare. Koha e mbetur në dispozicion deri në zgjedhjet e dhjetorit 1945, ishte shumë e kufizuar. Partitë politike, në rast se formoheshin, nuk kishin kohë për të bërë propagandë në favor të tyre. Prandaj, anëtari i Këshillit të Përgjithshëm e kundërshtoi Projektligjin dhe dha dorëheqje në mënyrë demonstrative nga Këshilli. Me diskutimin dhe dorëheqjen e tij, Gjergj Kokoshi la të nënkuptohej edhe njëherë se ishte kundërshtar i vendosur i regjimit një partiak dhe se do të punonte për formimin e ndonjë partie opozitare. Madje, ai i kishte filluar lëvizjet në ilegalitet për formimin e grupit“Social–demokrat” së bashku me Musine Kokolarin.

Përpjeke për t’u organizuar në parti politike bënë edhe monarkistët, të cilët formuan grupin “Monarkist“ të kryesuar nga Shaban Balla, Telat Ndini, Mahmut Mëniku etj, si dhe disa intelektualë të tjerë, profili politik i të cilëve është vështirë të përcaktohet, por gjithsesi, ishte më radikal se dy grupet e para. Grupimi i tyre politik njihet me emrin grupi i “Rezistencës” i kryesuar nga Sami Qeribashi e Suat Asllani. Këto grupe, në tetor 1945 u bashkuan në një grup të vetëm me emrin “Bashkimi demokratik”, i cili synonte të merrte pjesë në zgjedhjet e 2 dhjetorit si forcë politike opozitare.

Grupi apo organizata ilegale “Bashkimi demokratik” bëri disa mbledhje ilegale, hartoi një program minimal elektoral dhe një program maksimal për periudhën pas zgjedhjeve Kushtetuese. Programi minimal parashikonte zgjerimin e radhëve të këtij grupi, hartimin e kërkesës për shtyrjen e zgjedhjeve drejtuar misioneve aleate në Tiranë. Kurse programi maksimal parashikonte që, në rast disfate në zgjedhje, ta rrëzonin regjimin komunist me dhunë.

Për të vënë në jetë programin e tyre maksimal, anëtarët e kësaj organizate ilegale u lidhën me krerët e bandave kriminale që rezistonin në male me shpresë se qeveritë aleate, angleze dhe amerikane, nuk do të pajtoheshin me regjimin komunist në Shqipëri dhe do të ndërhynin ushtarakisht për rrëzimin e tij. Hamendjet e tyre ishin krejtësisht pa baza, sepse fuqitë aleate e kishin njohur pavarësinë e Shqipërisë dhe nuk mund të ndërhynin ushtarakisht.

Gjatë fushatës elektorale kjo organizatë nuk mundi të grumbullonte numrin e caktuar në ligj për t’u regjistruar si forcë politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe për pasojë nuk mori pjesë në to. Ajo mbeti një grupim politik ilegal. Organizata “Bashkimi demokratik”, e cila survejohej prej kohësh nga Organet e Sigurimit të Shtetit pushoi së ekzistuari. Anëtarët e saj u arrestuan një nga një, u bënë objekt hetimi dhe gjykimi, si tradhtarë dhe terroristë, që kishin dashur të përmbysnin me dhunë pushtetin popullor.

Në bazë të ligjit elektoral për zgjedhjet e Asamblesë Kushtetuese të 2 dhjetorit 1945, në nëntor të këtij viti, në kulmin e atmosferës elektorale që kishte krijuar propaganda e Frontit Demokratik e udhëhequr nga Partia Komuniste, u krijua në Shkodër organizata opozitare ilegale “Bashkimi shqiptar”, në të cilën bënin pjesë priftërinj dhe nxënës të Seminarit Jezuit e Franceskan. Edhe kjo organizatë u formua si një alternativë antikomuniste, sepse kleri katolik nuk pajtohej me regjimin e ri komunist që po vendosej në Shqipëri, për faktin e thjeshtë se ideologjia komuniste ishte ideologji ateiste, antifetare. Priftërinjtë Giovanni Fausti, Daniel Dajani e Gjon Shllaku, personalitete shqiptare me kulturë perëndimore, të orientuar nga Vatikani, filluan të organizonin rezistencë kundër politikës ateiste që propagandonte udhëheqja e PKSH-së në organet e vetme të shtypit qeveritar.

Kjo organizatë, nëpërmjet nxënësve të Seminarit hartoi dhe shpërndau trakte ilegale, në të cilët, ashtu si edhe organizata “Bashkimi demokratik”, i bëri thirrje popullit shkodran që të abstenonte në zgjedhjet që do të zhvilloheshin së shpejti. Në programin e saj parashikonte edhe atentate kundër elementëve që i shërbenin me fanatizëm regjimit komunist. Për këtë qëllim u bisedua edhe për krijimin e një organizate terroriste me emrin “Dora e zezë”, por praktikisht veprime të tilla nuk u ndërmorën, sepse kjo organizatë u zbulua dhe u likuidua shumë shpejt.

Anëtarët e organizatës opozitare e ilegale “Bashkimi shqiptar”, më qendër në Shkodër, në shkurt 1946 u gjykuan si elementë terroristë dhe shumë prej tyre morën dënimin kapital ose privim lirie të përjetshëm, duke u shuar kështu shpresat për një sistem politik shumëpartiak.

Nga të dhënat arkivore që disponojmë, gjatë vitit 1945, në mënyrë të veçantë gjatë periudhës së fushatës elektorale për zgjedhjet e dhjetorit të atij viti, në kuadër te ligjit “Mbi zgjedhjet e Asamblesë Kushtetuese”, në disa qytete kryesore të vendit, si Tiranë, Durrës, Elbasan, u bënë orvatje për organizimin e disa të rinjve të shkollave të mesme në grupime politike të tipit socialist, sipas përvojës së partive socialiste apo social-demokrate perëndimore, por këto tentativa, në kushtet e survejimit të Organeve të Sigurimit të Shtetit, mbetën vetëm një dëshirë e tyre. Organet e diktaturës komuniste ishin gjithë sy e veshë për të zbuluar e asgjësuar qysh në embrion çdo përpjekje të elementëve kundërshtarë për t’u organizuar në parti politike, duke i akuzuar jo vetëm si kundërshtarë politikë, por edhe si terroriste për të rrëzuar me dhunë regjimin komunist, ndonëse nuk u kapën asnjëherë në veprime të tilla.

Përpjekje për të formuar parti politike të pasçlirimit u bënë edhe nga elementë që ishin anëtarë të Frontit Nacionalçlirimtar, apo të Frontit Demokratik, të cilët kishin marrë pjesë aktive në luftën kundër pushtuesve, kishin dhënë një ndihmesë me vlerë për çlirimin e vendit, me shpresë se mbas çlirimit do të vendosej një regjim demokratik, ashtu siç propagandonte udhëheqja e Partisë Komuniste Shqiptare gjatë Luftës. Mirëpo, në praktikë këta anëtarë dhe drejtues të Frontit po shikonin, gjithnjë e më shumë, se udhëheqja e Partisë nuk po lejonte krijimin e partive të tjera, jo vetëm jashtë Frontit, por edhe brenda tij.

Zgjerimi i radhëve të Frontit me kundërshtarë politikë apo me neutralë udhëheqja e PKSH-së e shikonte një rast të mirë për të vënë nën tutelën e saj sa më shumë anëtarë të Frontit e për të votuar për kandidatët e tij për në Asamblenë Kushtetuese, kurse elementët kundërshtarë brenda Frontit bënin të tjera llogari.

Ata gjykonin se sa më shumë kundërshtarë politikë të kishte brenda tij, aq më të mëdha do të ishin shanset për krijimin e një organizate politike opozitare, që do të kishte individualitetin e vet politik e do të shpaloste programin e vet për zhvillimin e vendit në rrugën e ekonomisë së tregut të lirë, me orientim perëndimor.

Për realizimin e këtij objektivi ata gjykonin se do të kishin ndihmën e qeverive angleze –amerikane, sepse, sipas tyre, këto shtete demokratike “nuk mund të toleronin një gjendje të tillë as në Shqipëri, as në Ballkan”, që do të thoshte se nuk do të pranonin vendosjen e diktaturës komuniste. Me këto ide e mendime në kokë, ata dhanë sinjalin e parë për formimin e një partie opozitare në tetor të vitit 1944, pas Mbledhjes së Dytë të Këshillit në Berat, ku u duk qartë se Qeveria që u zgjodh atje, ishte komuniste.

Nën kryetari i Këshillit të Përgjithshëm Antifashist, tregtari Shefqet Beja, i pakënaqur që deri atëherë nuk kishte pozita në pushtet, në një takim që pati me disa kolegë e tij u tha atyre: ”Prandaj është e nevojshme që nacionalistët të merren vesh sa më parë, të krijojnë shpejt një organizatë të tyren”. Këtë mendim ai e shprehu edhe njëherë në shkurt të vitit 1945 në një mbledhje që u organizua me elemente nacionalistë brenda Frontit, në një shtëpi tiranase. Në fund të mbledhjes të pranishmit ranë dakord për formimin e organizatës ilegale më emrin “Nacional-demokratike“, e cila pas procesit gjyqësor, shtator 1947, hyri në histori me emrin “Grupi i deputetëve” . Pas themelimit të kësaj organizate ilegale, anëtarët e saj u lidhën me grupe dhe organizata të tjera opozitare, zgjeruan radhët me elementë të organizatave politike të shkatërruara gjatë luftës, me elemente të goditur nga ligjet dhe reformat e ndërmarra nga regjimi komunist, si dhe me organizatat politike antikomuniste që ishin krijuar nga bashkëpunëtorë të fashizmit në emigracion. Organizata nacionale demokratike krijoi edhe degët e saj në qendrat e mëdha administrative të vendit .

Nga një vështrim i kujdesshëm i dokumentacionit arkivor të procesit hetimor e gjyqësor të kësaj organizate, del qartë se ajo nuk ka hartuar e publikuar ndonjë program politik që t’i kundërvihej Partisë Komuniste. Ajo punonte në ilegalitet për aq kohë sa nuk ishin zhvilluar zgjedhjet për në Asamblenë Kushtetuese. Ata, edhe pse e dinin që rolin udhëheqës në Front e luante PKSH-ja dhe që po vendosej diktatura e saj, në kushtet kur mungonte liria e vërtetë e fjalës dhe e mendimit, nuk e thoshin hapur këtë.

I vetmi delegat që doli hapur kundër udhëheqjes së Partisë ishte nënkryetari i Këshillit të përgjithshëm të Frontit, Shefqet Beja. Ai në raportin e tij “Mbi disa çështje organizative të Frontit u shpreh hapur se rolin udhëheqës të popullit duhet ta luante Fronti dhe jo PKSH-ja. Raporti i Sh.Bejës ishte një thirrje direkte për udhëheqjen e PKSH-së që ajo të hiqte dorë nga roli i saj udhëheqës në Front dhe ta konsideronte atë si një organizatë të gjerë masash, që të përfshinte në gjirin e saj të gjitha organizatat dhe grupet politike, pavarësisht nga bindjet e tyre. Në të njëjtën kohë, ai ishte një sinjal për udhëheqjen e PKSH-së se brenda Frontit kishte kundërshtarë që në momentin e përshtatshëm do të dilnin si opozitë legale kundër saj. Me këtë pikësynim ata e mbështetën ligjin “Mbi Asamblenë Kushtetuese” , pranuan të kandidonin e të zgjidheshin si deputetë të Asamblesë Kushtetuese me qëllim që të shprehnin brenda saj pikëpamjet e tyre politike .

Udhëheqja e lartë e Partisë Komuniste, edhe pse e dinte se disa personalitete politike brenda Frontit, mbas përfundimit të zgjedhjeve dhe konstituimit të parlamentit do të dilnin në opozitë, do të krijonin një grupim politik më vete, kishte interesa të theksuara politike, që në listën e deputetëve, krahas komunistëve të viheshin edhe personalitete të tjera të Luftës që nuk ishin komunistë, me qëllim që fitorja e saj në zgjedhje të ishte sa më bindëse dhe sa më e thellë.

Në kuadrin e përpjekjeve të të dy palëve u arrit që në listën e deputetëve të viheshin disa personalitete pa parti, siç qenë: tregtari Shefqet Beja, mjeku Enver Sazani, industrialist Kol Kuqali, politikani e pronari Riza Dani, avokati Andrea Sahatçi, ekonomisti Konstandin Boshnjaku, kleriku bektashi Sheh Ibrahim Karbunara, intelektualët Kol Prela, Zef Haxhija etj, të cilët pas përfundimit të zgjedhjeve u zgjodhën deputetë të Asamblesë Kushtetuese .

Për të tërhequr sa më shumë votues për kandidatët e Frontit Demokratik, për të mos krijuar qejfmbetje tek disa personalitete që kishin dhënë kontribut të veçantë në luftën për çlirimin kombëtar nga nazi-fashistët, ajo në disa zona elektorale vuri dy kandidatë të Frontit, njëri anëtar i PKSH-së, kurse tjetri jo. Votat e të dy kandidatëve do të shkonin në favor të Frontit Demokratik, kurse deputet do të zgjidhej kandidati komunist.

Këta deputetë opozitarë, të pashpallur si të tillë, sepse mendonin se ende nuk kishte ardhur momenti, ishin kundërshtarë të regjimit njëpartiak që po kristalizohej në Shqipëri, ishin për një sistem demokratik, si në rrafshin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Për të vënë në jetë pikëpamjet e tyre pluraliste anëtarët e organizatës “Nacional-demokratike” punuan në dy drejtime. Së pari, kundërshtuan çdo ligj e mendim totalitar që u paraqit në mbledhjet e Asamblesë. Së dyti, jashtë Asamblesë Kushtetuese punuan për të grumbulluar rreth vetes kundërshtarë të regjimit, me qëllim që të kundërshtonin politikën e brendshme e të jashtme të Qeverisë komuniste e çdo reformë me karakter socialist të saj.

Në takimet dhe bisedat që zhvillonin anëtarët e organizatës “Nacional-demokratike”, me njerëz të pakënaqur nga regjimi, kundërshtonin shuma të caktuara për tatimet mbi fitimet e jashtëzakonshme të luftës, shtetëzimin e Bankës së Shtetit, likuidimin e pronës private. Objekti i veprimtarisë së tyre ilegale antikomuniste u bë Reforma Agrare dhe ajo Arsimore.

Objekti i veprimtarisë së saj kjo organizatë bëri edhe ushtrinë. Nëpërmjet elementëve të pakënaqur në ushtri, ajo u përpoq të organizonte agjitacion e propagandë kundër regjimit komunist, të mbillte farën e çmobilizimit e të dezertimit dhe të krijonte çeta të armatosura.

Veprimtarinë e brendshme antikomuniste të kësaj organizate ilegale, opozitare, e nxitën dhe faktorë ndërkombëtare, siç ishte lufta civile në Greqi dhe mbështetja e forcave monarkiste greke nga Londra e Washingtoni, nga provokacionet e herë pas hershme të forcave monarkiste në kufijtë tonë tokësore, detarë e ajrorë, si dhe nga përpjekjet e diplomacisë angleze për të shqyrtuar rivendikimet tokësore të Greqisë kundër Shqipërisë dhe për ta trajtuar këtë si “shtet të mundur” . Ato pra, u vunë në lidhje me të djathtën monarkiste greke, edhe pse ajo mbante një qëndrim të hapur antishqiptar.

Opozitarizmi i Riza Danit, prapa të cilit qëndronin edhe asamblistë të tjerë, u shfaq qartazi gjatë diskutimit të Projekt-statutit të Republikës Popullore të Shqipërisë, të cilën ai e cilësoi “plot me ngjyrë ideologjike, si politikisht, ashtu dhe nga pikëpamja social-ekonomike“. Opozitarizmi brenda Asamblesë Kushtetuese synonte që të devijohej, sa të ishte e mundur, vija e PKSH-së për vendosjen e diktaturës së saj dhe zhvillimin e vendit në rrugën e socializmit, gjë që binte ndesh me pikëpamjet e asamblistëve komunistë. Prandaj, nëpërmjet asamblistit komunist, Nako Spiru, Riza Dani u cilësua “pararojë e reaksionit “, kurse liria dhe demokracia që kërkonte ai ,sipas tij, s’ishte gjë tjetër, veçse “ liri dhe demokraci për kriminelët”. Këto etiketime shkaktuan pakënaqësi të madhe tek ai dhe deputetët e tjerë opozitarë.

Në këto rrethana të brendshme dhe të jashtme , deputetet opozitarë , arritën në përfundimin se krijimi i partive apo grupeve politike legale ishte i pamundur edhe brenda Kuvendit Popullor, sepse konsideroheshin “armiq të popullit e të partisë“ dhe si të tillë jepnin llogari në organet gjyqësore të regjimit komunist, prandaj, si të vetmen rrugë për vendosjen e shtetit demokratik në Shqipëri shihnin rrëzimin me dhunë të regjimit komunist nëpërmjet bandave të armatosura antikomuniste që rezistonin nëpër pyje e male, veçanërisht në zonën Veriore të vendit, epiqendra e të cilës, për një varg arsyesh tashmë të njohura, ishte qyteti i Shkodrës.

Në një kohë kur marrëdhëniet politike të Qeverisë komuniste midis Anglisë dhe SHBA-së ishin tepër të acaruara për shkak të mosnjohjes të Traktateve të paraluftës dhe largimit të misioneve të tyre nga Shqipëria për shkaqe politike, dhe kur delegacioni qeveritar shqiptar, i kryesuar nga kryeministri Enver Hoxha ndodhej në Konferencën e Paqes në Paris, u përgatit dhe shpërtheu më 9 shtator 1946 kryengritja e Postribës .

Për organizimin e kësaj kryengritjeje u formua një Komitet Drejtues, në përbërje të të cilit kishte katolikë, myslimanë, tregtarë, pronarë tokash, intelektualë e të tjerë kundërshtarë të regjimit komunist, kurse si forcë e armatosur e tij ishte banda e ballistit, bashkëpunëtorit të fashizmit, Jup Kazazi, që vepronte në ilegalitet në rrethinat e Shkodrës, Postribë, Shllak e Gur i Zi. Komiteti Drejtues brenda në qytet dhe Jup Kazazi në rrethinat e Shkodrës, bënë një propagandë antikomuniste që ishte jashtë realitetit.

Sipas tyre, Shkodra nuk do të rezistonte, repartet ushtarake të saj ishin të shthurura e, si pasojë, do të dorëzoheshin sapo forcat e armatosura të Jup Kazazit do të hynin në garnizonin ushtarak . Mirëpo një gjë e tillë nuk ndodhi . Forcat qeveritare të garnizonit ushtarak u gjendën në gatishmëri të plotë dhe hapën zjarr kundër forcave të Jup Kazazit, të cilat, në pjesën më të madhe, u gjendën të paarmatosura dhe u shpartalluan. Disa prej tyre mbetën të vrarë, disa u larguan në pyje e male, kurse disa të tjerë u arrestuan dhe iu dorëzuan gjykatës për t’u gjykuar si terroristë. Midis tyre edhe anëtari i Komitetit Drejtues të Shkodrës, Cim Serreqi dhe pronari Dule Kali. Këta të fundit, gjatë procesit gjyqësor dhe hetimor, deklaruan se organizator i Komitetit Drejtues dhe i Kryengritjes së Postibes ishte deputeti Riza Dani, i cili, sipas tyre, kishte organizuar në ilegalitet disa mbledhje dhe kishte mbajtur lidhje të vazhdueshme me kreun e bandës, Jup Kazazi, që hynte e dilte në Shkodër ilegalisht. Atij iu hoq imuniteti dhe u arrestua, si kundërshtar i regjimit komunist, si terrorist që kishte organizuar rrëzimin me dhunë të regjimit. Veprimtaria antikomuniste e organizatës “Nacional-demokratike” ishte vënë me kohë nën vëzhgimin e Organeve të Sigurimit të Shtetit. Prandaj në fillim të vitit 1947, atëherë kur Riza Dani ndodhej nën procesin hetimor të prokurorëve, u arrestuan dhe anëtarë të tjerë të kësaj organizate që nuk ishin deputet, siç ishte Hysen Shehu e Sulo Konjari, të cilët dëshmuan në hetuesi se kryesuesit e kësaj organizate ishin deputetë në Kuvendin Popullor. Gjatë procesit hetimor e gjyqësor deputetët e arrestuar pranuan se ishin kundërshtarë të regjimit komunist, të sistemit politik njëpartiak, të reformave të tij ekonomike dhe pranuan se ishin për demokraci të tipit perëndimor, por nuk pranuan se kishin punuar për ta rrëzuar regjimin komunist me dhunë.

Programin politik ilegal të organizatës “Nacional –demokratike “ , apo “Grupi i Deputetëve“ e dha në mënyrë të sintetizuar kreu i saj, Shefqet Beja. Përpara trupit gjykues ai deklaroi: “Kam qënë dhe jam armik i pushtetit të sotëm në Shqipëri. Kam dashur dhe dua përmbysjen e këtij pushteti. Në rast të një ndërhyrje të jashtme anglo-amerikane, ata që janë në pushtet do të luftojnë për mbrojtjen e tij, kurse ata që janë të pakënaqur do të luftojnë kundër tyre… Unë nga ana ime do të merrja anën e anglo-amerikanëve…Jam për demokraci perëndimore“ .

Duke iu përgjigjur pyetjes së trupit gjykues se “Ç’dinte për Kryengritjen e Postribës?“ për të cilën akuzoheshin deputetët opozitarë, ai bëri kujdes që të mos jepte të dhëna për të dhe iu përgjigj pyetjes në mënyre lakonike: “Ajo ishte fatalitet “. Ai la të kuptohej se nuk kishte gisht në atë ngjarje. Madje, jo vetëm ai, por edhe deputetët e tjerë që akuzoheshin .

Mirëpo deputeti Riza Dani akuzohej jo vetëm nga Cim Serreqi e Dulo Kali, por edhe nga 2-3 të akuzuar të tjerë, pjesëtare të organizatës “Nacional-demokratike” si organizator kryesor i Kryengritjes së Postribës. Prandaj organet drejtuese të prokurorisë dhe të gjyqësorit të regjimit komunist vendosën që ai dhe disa të akuzuar të tjerë për ngjarjen e Postribës, të veçoheshin nga të tjerët dhe të gjykoheshin si grup më vete edhe për arsye sigurie, procesi gjyqësor të zhvillohej me dyer të mbyllura. Prandaj, procesi hetimor e gjyqësor i tij zgjati 1 vit (dhjetor 1946-dhjetor 1947). Ai në themel nuk e pranoi akuzën. Sidoqoftë ai dhe 6 të akuzuar të tjerë, të implikuar në Kryengritjen e Postribës, morën dënimin kapital, ashtu si Shefqet Beja dhe 13 të akuzuar të tjerë, në shtator 1947.

Likuidimi i tre organizatave opozitare ilegale në vitet 1945-1947 i preu përfundimisht shpresat e kundërshtarëve politikë të regjimit komunist për t’u organizuar në parti politike, brenda apo jashtë Frontit Demokratik, me synim që t’i prisnin rrugën sundimit të një partie të vetme dhe vendosjes së diktaturës së saj. Por një gjë e tillë nuk ndodhi. Likuidimi i këtyre organizatave opozitare ilegale, tregoi se, në kushtet e diktaturës komuniste, forcat opozitare e kishin të vështirë, madje të pamundur, të krijonin parti të tjera politike. Proceset gjyqësore ndaj tyre qenë një paralajmërim serioz për cilindo që do te guxonte të shprehte mendime të kundërta e të jepte mendim alternativ për sistemin politik dhe ekonomik të vendit .

Në kushtet kur kundërshtarët politikë ishin likuiduar apo ishin në proces likuidimi, udhëheqja komuniste, për të zbutur sadopak, kundërshtitë brenda vendit, por dhe të qeverive perëndimore, se në Shqipëri ishte instaluar një regjim totalitar, në dhjetor të vitit 1946 i paraqiti Kuvendit Popullor Projektligjin “Mbi partitë politike“, sipas të cilit ligjërohej e drejta e formimit të partive të tjera dhe e drejta e organizimit të mbledhjeve dhe konferencave politike. Por tashmë, kjo ishte vetëm një fasadë demokratike, sepse në praktikë nuk mund të merrej dhe nuk u mor një iniciativë e tillë. Në këtë mënyrë PKSH-ja mbeti e vetmja forcë politike e vendit dhe, duke qenë kështu, ajo e pati të lehtë për të qeverisur me duar të forta për mëse 45 vjet.