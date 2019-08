Partizanët i shkruajnë “Rama Agë Kukaleshit”

Nga Ylli Meçe

E kërkonte etika e mirësjelljes institucionale, që një Kryeministri t’i drejtoheshim në mënyrë të sjellshme edhe pse përfaqson në ekzekutiv figurën më të lartë, gati si ajo e Sulltan Mehmetit të lV.

Por me një ndryshim. Se tashmë, megjithëse mban ende veshur ato çitjanet sulltanore, është kthyer në një teneqepunues për tepsira dhe kazanë, paçka se e mban veten me të madh.

Në këto kushte, ju z.Kryministër bëtë transformimin te vetja dhe për hir të këtij populli, u bëre sundimtar islamik me origjinë krishtere, governator me shije oksidentale, kalorës i pamposhtur në duele pa kundërshtarë me fund të ditur që në fillim, fitimtar i shkëlqyer i çdo beteje, veçanërisht në ato që i ka fituar në fakt Europa dhe Amerika.

Na ke dhënë urdhëra se duhet të heshtim, të ulim kokën e t’ju nënshtrohemi juve pa asnjë rezistencë, duke pushuar sulmet ndaj Larmadhërisë tuaj . Mbretëritë kanë madhëri, por ju jini më lart se ato e pra “lartmadhëri” jo nga mëndja, por nga boja dhe kallëpi.

Gjithë solemnitet na deklaroni se kini mbështetjen ndërkombëtare e se mjeranëve të Shqipërisë që ju votojnë mjafton tu thuash që “e do Europa” dhe pranojnë çdo kamzhik kurrizit; tallesh zotrote me miliarda që I lëshon pa teklif e pastaj ankohesh se nuk kemi para; e sikur mos mjaftonin këto më keq se para-ardhësi i juaj, një farë Sulltan Sali Kasapi, kërkon të çkulësh me themel jo vetëm arritjet gjysëm shekullore, por edhe historinë e këtij populli.

I kërkojmë ndjesë jo zotrisë tuaj, por gjithë popullit shqiptar dhe njerzve kudo të ndershëm, se për sa më lart, ne partizanët fitimtarë por dhe bijtë e tyre, mbasi i morëm dhe i shqyrtuam me kujdes të gjitha bëmat dhe kërkesat tuaja, po ju nisim nga mali ( mos u tremb se “Mali” nuk është pseudonim i Enver Hoxhës, sepse ai vetëm një javë po të ngrihej …) pra po ju nisim E-Malin tonë si më poshtë :

Ne dimë mirë, se Ju dhe gjithë shpura juaj që kini drejtuar këtë vend për 30 e kusur vite, u çfaqët gjithë mallkime kundër çdo gjëje që kish vulën tonë, duke u kthyer nga ëngjëj të urtë, sikurse ju kishim fillimisht,në servilë të pakufizuar, e pastaj në djaj, që ja kalonit dhe vetë djajve.

Këto gjëra ju i mësuat nga historia, e cila krahas Gjergjit nxorri dhe Hamzanë, sikurse dhe i përndrituri pishtari Abdyl , në fund nxorri dhe katranin Mithat, apo dhe të tjerë derivatë të parë e të dytë, të cilët çuditërisht më të shumtët ishin të dytë nga mëndja, se sa nga rradha që mbajnë në rrathët e hierarkisë tuaj. Ne e dimë mirë se çfarë brumi jini, ndaj dhe ju na sulmuat aq egër.

Nuk është e para herë që bijtë plangprishës shkelin mbi etrit e tyre, ( si duket do ti tregosh Sulltanit paraardhës se nuk i pranon akuzat e tij) kjo dihet që është e rëndë, por më rëndë është kur sulmohet krenaria e Atdheut, lufta e jonë gjaku i dëshmorëve tanë, amaneti i tyre.

Ju dhe para-ardhësi juaj u çfaqët si një mallkim, teksa shqiptarët kishin shpresë se do e bënit Shqipërinë si një “Zvicër të dytë” por ju që pë pritur në vend që të hidheshit në sulm për lulëzimin e Atdheut e nxorrët atë në shitje për “një Euro” e në të mëvonshmen u hodhët të gjithë në sulm frontal kundër ne partizanëve, luftës tonë dhe gjithë dëshmorëve.

Mos mendoni se na hidhni hi syve, duke çuar në vorrezat e Nënës Shqipëri nga një kurorë. Joooo aspak! Ju e poshtëruat “Nënën” dhe sot ajo ecën si e marrë në udhëkryqet e Evropës në kërkim të bijve të saj të mirë.

Ju hibritet e këqija të këtij Kombi, mund të thoni se nuk është e vërtetë. Po si nuk qenka e vërtetë kur skandalet me miliarda ju plasin përditë? Kur njëherazi vazhdoni rehabilitoni kriminelët e luftës banditë e divesantë dhe të gjithë ata që i kanë ende duart me gjak? Dhe pastaj duke bërë pirueta rruspish na thoni se do na shikoni ne të gjallëve që ngelem mbas lufte.

Ne e ndaluam të futej në Shqipëri, atë që e braktisi që në ditët e para të pushtimit atdheun, ju i ngritët përmendoren . Hahahahahahaha përmendore e një Zogu përballë , shqipes Avni Rustemi !

Ju reabilituat Markagjonër e Bajraktarë- përballë Ndrec Ndue Gjokës, Bardhok Bibës dhe Cucave të Malsisë e në të pastajmen, për ta institucionalizuar dhe vërtetuar apo dhe mbushur mëndjen këtij populli, na ngritët një palo “instit-muth”( gjermanisht) për të hetuar dhe krimet tona gjatë lufte.

Ju e shitët krenarinë e Nënës Shqipëri dhe bëtë ujë gjakun e dëshmorëve, sikurse ngarkuat vite më parë me kamion “Pesë e Heronjtë e Vigut” duke bërë të ngërdheshen banditët e Llesh Marashit.

Mbas kaq e kaq anatemimesh, insinuatash, çpifjesh e deri në shtrëmbërime të historisë, në emër të të “dhimekracisë” propzuat t’i hiqnit emrin dhe univesitetit të Vlorës, i cili e kish për nder plakun e vet Ismail Qemali( sepse mendja juaj e cekët e kërkonte që Iamaili o të ish mësues, ose edukator kopështi që të mbante emrin e atij universiteti).

Vlorë moj të qofsha falë ,

Ulu pak të ta puth ballin

Je legjendë si në parrallë

kur shoh ty e shuaj mallin

Në vazhdën e tradhëtive dhe paudhësive tuaja, tashmë mbasi mbaruat me shpifjet për Enverin e vdekur se ai na qenkish personi që çoi drejt vrasjes Qemalin, ju kthyet këtij të fundit, se nuk na qënkish marrë me sport ,prandaj dhe stadiumi Qemal Stafa nuk ka pse mba atë emër! Besoj se Mao Ce Duni do ketë qenë me kombëtaren kineze (e bukur llogjikë)!

Po mirë o kryeministri ynë, nëse do të ecnim me llogjikën tuaj, mos u dashkej që Marksi të kish pas qenë në të gjitha vendet e botës, që shumë rrugë sheshe dhe shëtitore kanë dhe mbajnë emrin e tij? Si e shpiegoni ju këtë ?! E di ti, që dhe sot ne e kemi një statujë partizani në Austri (Mathauzen) “Fitimtari” e cila për nga kuptimi simbolik dhe rradhitet më e mira? Si thoni ju, mos vallë duhej të shkonin pa tjetër partizanët tanë në Austri, që ta mbanin atë?! Po sikur austriakët të kishin mëndjen tënde dhe ta hiqnin ? Jam i sigurt se ju do gëzonit.

Po sikur ajo vepër të mos ish e Odise Paskalit ,por e Kristaq Ramës ?! E di fort mirë që ju nuk do t’ju të hante shumë meraku, sepse ju ishit nga ata, që kur Gërdeci u hodh në erë sëbashku me 26 viktima , ju në vend të shkonit e të ngushëllonit viktimat, ngushëlluat Sulltan Sali Kasapin, sepse kishe hall mos ndrronte mendje për ndryshimet kushteuese të 2008 që ju bënë të dyve mbretër mbi sovranin.

Që jini prishës i monumenteve dihet (sepse i kini lënë të prishura dhe në mëshirë të fatit ata që dhane jetën për liri). Por meqënse jemi në këtë “dhimekracinë tuaj” pse nuk u ngritët përmendore, atyre që luftuan për të drejtën e puntorisë, të cilët me atë rast juve ju sollën dhe juve në pushtet? Ne dimë fort mirë sepse jo se nuk ta mba, por ti je po aq i egër ndaj tyre, sikurse ndaj gjithë gjakut të heronjve dhe dëshmorëve tanë.

Por mos u merakosni do vijë dhe një tjtër kohë dhe ne, në mos ne bijtë tanë dhe në mos ata niprit e mbasat e disa brezave pasardhës nuk është çudi që të ndërtojnë dhe ata një shesh të madh me bustet tuja duke e emërtuar “Sheshi Tradhëtia”..Deomos Saliu Juve dhe ca e ca të tjerë sigurisht do jini në ballë të monumentit, vetëm bëni kujds me njëri tjtrin mos u grindni, për pozicionet sepse ato do jua u caktojë populli.

Vdekje fashizmit- Liri popullit !

Nga PARTIZANËT E MBETUR GJALLË, por amanet dhe bijve tanë !