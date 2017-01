Pas 15 vitesh martesë, Artiola Toska: Dua të bëhem nënë, por s’ka qenë kismet

Me njeriun me të cilin lidhi jetën, ajo u njoh fillimisht në Prizren, në një darkë familjare të miqve të Adit: “Isha dashuri me shikim të parë” – thotë ajo pasi tregon shkëndijën e parë që lindi atë mbrëmje dhe që nuk do të shuhej më. Ndaj, sot, pas 15-vjetësh, Prizreni mbetet pas Tiranës, qyteti i dytë i preferuar i Artiolës. Jo vetëm sepse atje është njohur me bashkëshortin, por edhe sepse ai mbart shumë kujtime të çiftit dhe kohë të bukura atje.

E pyetur pse është treguar kaq diskrete me daljet dhe me prezantimin në publik, Arjola thotë se jetën private ka synuar që ta mbajë gjithmonë për vete, por edhe për arsye se bashkëshorti i saj nuk është pjesë e muzikës: “Adi nuk ka lidhje me muzikën. Vjen nga një familje që e njeh artin dhe e vlerëson atë, por vetë nuk janë pjesë e tij. Megjithatë, ka një vesh absolut dhe është kritik shumë i mirë për mua. Ndoshta e ka edhe trashëgim këtë pjesë, sepse babai i vet ka qenë regjisor…” – tregon ndër të tjera Artiola.

Por nuk është larg bashkëshortes gjithmonë sa herë ajo merr rrugë të gjata nëpër koncerte. Artiola tregon se ndonjëherë, kur ajo është një koncert të ri, ku nuk i njeh organizatorët apo edhe kur është vetëm, Adi e shoqëron, ndërsa në raste kur është në grupe dhe me kolege të tjera, jo.

Por nuk është e thjeshtë për ta menaxhuar kohën pa të: “Është e vështirë për të, e di që i mungoj. Unë, edhe pse jam larg, kam kolege dhe nuk e ndiej aq shumë. Edhe pse ai është gjithmonë këtu, me familjen, me shoqërinë e vet, sërish e ka më të vështirë…”

Pas hiteve e këngëve të panumërta, pas dedikimeve të dashurisë, Artjola dy vjet më parë i dedikoi edhe një këngë njeriut me të cilin ka lidhur jetën. Dhe këtë sekret e zbuloi sot. Kënga “Për ty”, që ajo publikoi për Shën Valentin dy vjet më parë, ishte këngë për Adin.

Këtë vit, mes shumë planeve për koncerte e hite, Artiola në jetën familjare ka edhe një ëndërr. E ka pasur gjithmonë, por ndoshta akoma nuk ka qenë ora: “Unë e kam dëshiruar prej kohësh, por s’ka qenë kismet. Nuk ka ardhur ora. Nganjëherë vijnë gjërat atëherë kur nuk i pret…” – tregon ajo pas pyetjes se a kanë në plan që të bëhen prindër së shpejti, duke shtuar se nuk ka pasur asnjëherë pengesë nga puna, siç mund të mendohet, por thjeshtë nuk ka qenë akoma momenti i tyre.