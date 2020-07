Pas Ambasadorëve, Meta thërret Bashën në Presidencë: I kërkova të vazhdojë punën në Këshillin Politik

Presidenti, Ilir Meta, pas takimit me ambasadorët e BE në vendin tonë, ka zhvilluar një edhe me kreun e PD-së Lulzim Basha.

Meta pas takimit me Bashën ka thënë se i kërkoi lideri demokrat që të mos bjerë pre e provokimit të shumicës, por të të vazhdojë punën në Këshillin Politik në frymën e konsensusit.

Reagimi i Metës:

Sapo përfundova një takim me kërkesën time me Kryetarin e Partisë Demokratike dhe liderin e Opozitës së Bashkuar z.Lulzim Basha.

E sigurova se do të dekretoj menjëherë ndryshimet e Kodit Zgjedhor në respekt të Marrëveshjes konsensuale të 5 qershorit.

E falenderova për kontributin konstruktiv në arritjen e Marrëveshjes së 5 qershorit dhe i kërkova të vazhdojnë punën në Këshillin Politik në frymën e konsensusit duke mos rënë pre e asnjë provokimi.

Inkurajova vijimin e bashkëpunimit të ngushtë me të gjithë partnerët e investuar për çeljen sa më parë të negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Europian dhe që kanë mbështetur Këshillin Politik në frymën e konsensusit dhe gjithëpërfshirjes.

