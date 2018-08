Pas “Fadil Vokrrit”, një tjetër stadium kombëtar në Kosovë

Krahas ndërtimit të stadiumit “Fadil Vokrri”, një impiant tjetër pritet të ndërtohet në Kosovë.

Ndërtimi i stadiumit të ri që do të presë të gjitha ndeshjet e përfaqësueses së Kosovës, do të ndërtohet në Mitrovicë dhe punimet do të fillojnë në vitin 2019.

“Ky është një nga modelet më të bukura. Kjo do të vazhdojë në të gjithë Republikën e Kosovës. Do të vazhdojë edhe në Mitrovicë. Stadiumi kombëtar do të fillojë vitin e ardhshëm”, tha kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, nga një inspektim i fundit në impiantin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Ndërsa ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit premtoi të tjera projekte për të stimuluar talentet e reja, por dhe për të nxitur masivizimin e futbollit.

Kujtim Gashi u shpreh se mbikëqyrësit e UEFA-s e kanë dhënë tashmë “dritën jeshile” për Prishtinën.

s.a/dita