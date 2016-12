Pas heqjes së mandatit, Rroshi ka një mesazh urimi: Ja si mund t’ia dilni…!

Përmes një postim në faqen e tij në FB, Rroshi falenderon Zotin, uron shqiptarët dhe ka edhe një mesazh sugjerues se si mund të dilet përballë vështirësive.

“Faleminderit Zotit per cdo te mire qe ka sjelle per ju ne 2016:) Ju uroj nje vit sa me te mbare, me sa me shume paqe dhe qetesi ne shpirtin tuaj. Te jete nje vit i begate, të keni shendet ne familje ju dhe njerëzit tuaj me te dashur. Mendoni sa me shume pozitivisht dhe dashamiresi me shumë ne jetet tuaja dhe do t’ja dilni”, shkruan Rroshi.