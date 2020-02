Pas Këshillit të Europës, OSBE dërgon paketën Anti-shpifje në “Venecia”

Pas Këshillit të Europës, tashmë është OSBE-ja që ka dërguar paketën Anti-shpifje në Komisionin e Venecias për opinion.

Përfaqësuesi i OSBE-së për liri të mediave, Harlem Désir ka njoftuar në një postim në profiling e tij në “Twitter” se paketa është dërguar në Venecia.

Ndërkohë që socialistët në seancën e javës së kaluar, të enjten vendosën që të shtyjë shprehjen për dekretin e Presidentit për ndryshimet në ligjin për Median Audiovizuale, pra pjesë e paketës anti-shpifje, ndërsa përsa i përket dekretit për Komunikimet Elektronike (AKEP-i) që ktheu presidenti u rrëzua.

Tashmë pritet fjalë e Komisionit të Venecias.

I sent to Venice Commission @VeniceComm @CoE our legal reviews on #Albania draft laws on Audiovisual Media & Electronic Communications, after Parliament postponed the vote last week. This is an important opportunity to make further improvements before a new vote of the Parliament

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) February 3, 2020