“Pas këtij virusi bota nuk do të jetë më si më parë. Dhe as Shqipëria…”

Intervistë në Dita me doktor Altin Stafa, mjek Neuroradiolog. Ai punon në Itali dhe është në vijën e parë të mjekëve që përballen me këtë sëmundje

Doktor Altin Stafa është diplomuar për Mjekësi në Universitetin e Bolonjës në vitin 2003 dhe është specializuar në Neuroradiologji Diagnostikuese dhe Terapeutike në të njëjtin Universitet në vitin 2007.

Etapat pas-universitare kanë vazhduar me një master në Menaxhim të Shërbimeve Shëndetësore (Universiteti i Bolonjës) dhe një Master në Neuroradiologji endovaskulare ndërhyrëse (Universiteti San Raffaele Milano).

Ka nisur aktivitetin profesional si mjek neuroradiolog në Bolonja (Spitalet Bellaria dhe Maggiore) në vitin 2008 e deri në vitin 2014, për te vazhduar me pas në Spitalin “Ca’ Foncello” në Treviso ku edhe punon aktualisht.

Stafa, në spitalin ku punon është në vijën të përballjes, së bashku me kolegët e tij, ku ccdo ditë më qindra të sëmurë që presin shërim.

“Çdo ditë e kaluar në spital në këtë periudhë është ditë me një tension psikologjik të paprovuar më parë. Edhe sepse tensioni vazhdon edhe kur kthehesh në shtëpi, me mendimin që po sjell virusin në familje. Shpresojmë të përfundojë së më shpejt..”- shprehet doktor Altini për “Dita” i cili e kalon ditën mes të sëmurëve me Covid 19 në spitalin Ca’ Foncello” në Treviso, Itali.

Më poshtë intervista e mjekut Neuroradiolog, Altin Stafa nga Italia:

-Doktor, Italia po kalon ditë të vështira prej Covid-19, si është perceptimi, pse kemi një shifër kaq të lartë të infektuarish?

Mediat duhet të përdorin gjithmonë burimet zyrtare të informacionit për të informuar në mënyrë korrekte qytetarët, burime që në këtë rast janë Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe Ministria e Shëndetësisë. Çdo informacion i paçertifikuar mbi epideminë rrezikon të gjenerojë një infodemi, një kaos informativ. Gjithsesi, me dëshirën për të ndihmuar sadopak lexuesin shqiptar, unë do t’u përcjell informacionet që organet zyrtare italiane i përcjellin çdo qytetari dhe mjeku në Itali. Natyrisht, në këtë informacion do të ketë edhe një dimension personal bazuar mbi eksperiencën time personale si mjek në këtë periudhë të veçantë.

Bëhet fjalë për një epidemi me veti kryesore shpejtësinë e madhe të përhapjes së virusit. Kjo sjell si pasojë prurje të larta spitalore, d.m.th. një numër të madh pacientësh, të cilët kanë nevojë të gjithë njëkohësisht të marrin trajtim mjekësor, disa prej të cilëve (ata në rrezik jete) kërkojnë trajtim mjekësor intensiv. Kjo do të thotë që kapaciteti i spitaleve, pra numri i pacientëve që spitali mund të kurojë në të njëjtën kohë, mund të mos i bëjë dot ballë nevojave dhe si pasojë shumë pacientë të mos arrijnë të marrin shërbimin e nevojshëm dhe të humbasin jetën. Në këtë kontekst duhet kujtuar qenë këtë periudhë spitalet kanë nën kujdes edhe pacientë të tjerë, me sëmundje të rënda (tumore, trauma, sëmundje kronike, etj.) të cilët kanë nevojë të kurohen. Pra, nevoja kryesore e gjithë sistemit shëndetësor është të ngadalësojë sa më shumë numrin e personave të infektuar. E thëne më thjeshtë: ka nevoje të paguaj pak e nga pak një shumë tepër të madhe, të cilën nuk është në gjendje t’a paguaj menjëherë.

-Ka shumë humbje jete…ka një shpjegim pas kësaj ?

Një nga arsyet mund të jetë virulenca e lartë e virusit (aftësia e një mikro-organizmi për të shkaktuar çrregullime qelizore). Mos të harrojmë që bëhet fjalë për një virus të ri, për të cilin nuk ka ende një vaksinë dhe kur imuniteti masiv në popullsi ende nuk është krijuar. Një tjetër element i cili ndikon në numrin e lartë të viktimave, së paku në Itali,është edhe fakti qe ky virus godet natyrisht më shpejt personat në moshë të thyer prekur nga probleme shëndetësore si dhe personat e çfarëdo moshe të cilët janë në terapi imunosupresive (terapi për sëmundje kronike, p.sh disa lloje tumoresh apo disa lloje sëmundjesh auto-imune). Duke qenë se në botën perëndimore këto grupe popullsie përbehen nga një numër i madh personash, kjo ndikon natyrshëm edhe në rritjen e numrit të viktimave.

-Gjithashtu, ajo çfarë ndodh me të sëmurët, dhe ku ne do të donim të ndaleshim në këtë bisedë është se kanë një ndjenjë faji që kanë infektuar të tjerët. Brenda familjes, mbesa, nipi… ka infektuar gjyshen, apo babain, nënën… e kështu me radhë, si duhet ta menaxhojnë këtë gjë?

Ndjenja e fajit është ndjesi e natyrshme njerëzore, në shumicën absolute të rasteve gërryese deri në vetë shkatërrim dhe e kotë deri në idiotësi. Por shpesh kjo shprehje nuk i shërben personit që është viktimë e kësaj ndjesie në momentin e vetë ndëshkimit. Zgjidhja është tek dija dhe tek komunikimi, si në shumicën e problemeve të shoqërisë njerëzore… Nuk ka faj asnjë mbesë apo nip që përqafoi gjyshërit, të cilët më pas u sëmurën. Askush prej tyre nuk dinte gjë. Por tani qe ne e dimë që gjyshërit kanë më shumë rrezik të sëmuren dhe që fëmijët janë përcjellës te jashtëzakonshëm të virusit, ajo qe është shumë e rëndësishme është të mos i lejmë dy brezat bashkë, për të mirën e të gjithëve, deri sa te mbarojë epidemia.

-Një nga të këqijat e këtij virusi është se të sëmurët, lihen vetëm, nuk kanë mundësi kontakti me familjen, si mund të ndikoj kjo në gjendjen e tyre?

Ky është një element shumë i rëndësishëm. Në rast sëmundjeje, prania e njerëzve të dashur është gjithmonë faktor psikologjik pozitiv që ndihmon shërimin. Por në rastin e sëmundjeve infektive në përgjithësi dhe sidomos në rastin e infeksionit nga Covid-19 në veçanti, prania e personave të familjes pranë të sëmurit zgjat zinxhirin e infeksionit dhe ndihmon forcimin e epidemisë. Vetmia ndikon negativisht tek njeriu, dhe akoma me negativisht tek njeriu i sëmurë, por besoj se shumë pacientë e kuptojnë që në këtë rast izolimi është jo vetëm pjesë e zgjidhjes dhe e kurimit, por edhe një gjest dashurie ndaj të afërmve të tyre.

-Sa do dëmtoi nga ana psikologjike, qëndrim izoluar për disa ditë me radhë dhe për më tepër me një mungesë informacioni që, kjo situatë nuk dihet se kur dhe si do përfundoi?

Dëmet do të llogariten pasi të kaloje furtuna: viktimat njerëzore, dëmet ekonomike dhe padyshim edhe dëmet psikologjike. Besoj se këto të fundit do të jenë edhe ato më afatgjatat, por ndoshta edhe ato më të “dobishmet”. Shpresoj që kur furtuna të ketë mbetur pas, plagët psikologjike të na ndihmojnë të mendojmë si të ndërtojmë një shoqëri më pak të brishtë, me një tjetër shkallë vlerore, me një sistem shëndetësor të aftë t’i bëjë ballë emergjencave masive, me sistem ekonomik të ekuilibruar dhe me një sistem të fortë të mbrojtjes civile. Besoj se bota nuk do të jetë më si më parë pas kësaj. Dhe as Shqipëria. Shpresoj vetëm që kujtesa të mos fshihet shpejt…

-Njerëzit i ka pushtuar frika dhe pasiguria. Pasi duhet të ruajnë jo vetëm shëndetin, por edhe ekonominë e tyre… pak e vështirë për t’u menaxhuar…

Mendoj se është çështje prioriteti. Në fillim jeta, pastaj ekonomia. Nuk ka ekonomi pa shoqëri, pa bashkësi njerëzore. Ndërsa një bashkësi njerëzore mund ta nisi përsëri nga zeroja ekonominë e saj. Në fund të fundit, Shqipëria e ka kaluar vetëm para 30 vjetësh zeron e vet ekonomike. Rifillimi ndoshta nuk do të jetë më i vështirë se vendet e mëdha…

-Edhe në Shqipëri, ashtu si në disa vende të botës, Covid 19 ka mbërritur dhe po infekton shumë njerëz. Dihet pak për këtë virus, ose informacionet janë kontradiktore, mund të na thoni, çfarë është?

Nuk jam virolog dhe ajo që mund t’ju them është ajo çka studiuesit e fushës përkatëse kanë komunikuar deri tani nëpërmjet publikimeve shkencore dhe që po përcillen nga institucionet ndërkombëtare si OBSH, Ministritë e Shëndetësisë apo Institutet e Shëndetit publik të vendeve të ndryshme: bëhet fjalë për një tip të familjes Coronavirus të panjohur deri më sot, i zbuluar në Kinë në dhjetor 2019 dhe që mendohet me shumë mundësi të jetë përcjellë nga kafshët tek njeriu. Hipotezat e tjera, për mendimin tim, i shërbejnë fantazisë njerëzore për të ushqyer dhe mbajtur gjallë konfuzionin dhe thashethemet ndërkombëtare, por nuk besoj se i shërbejnë zgjidhjes së problemit.

-Ndërkohë, në Shqipëria jemi në një fazë ku kemi për momentin 123 persona që rezultojnë pozitiv me koronavirus, si e parashikoni në ditët në vazhdim?

Kjo është pyetja të cilës këto ditë po përpiqen t’i japin përgjigje specialistët më të mirë të shëndetit publik dhe të epidemiologjisë në institucionet dhe universitetet më te famshme të botës, që po zhvillojnë modele parashikuese bazuar mbi të dhënat e deritanishme dhe mbi ndryshore të shumta biologjike, epidemiologjike dhe sociale. Parashikimi im personal në këtë moment do të kishte të njëjtën vlerë që ka horoskopi. Por unë besoj se ajo që ka më shumë rëndësi, madje një rëndësi ekstreme, është fakti që sot më shumë se në çdo emergjencë tjetër shëndetësore masive, sjellja e secilit prej nesh kanë efekt direkt në përmirësimin apo përkeqësimin e situatës. Jam i bindur që nëse secili prej nesh do të respektojë karantinën, epidemia do të shuhet shpejt, ndoshta brenda pranverës.

– Cili është rreziku i personelit shëndetësor në këtë periudhë?

Çështja është shumë e rëndësishme. I gjithë personeli shëndetësor në këtë moment është pjesë themelore e zgjidhjes së problemit, por në të njëjtën kohë edhe ata vetë janë viktima potenciale të virusit. Madje rreziku i tyre është shumë më i lartë se ai i popullsisë normale, pasi ata punojnë në ambientet ku përqendrimi i të infektuarve është natyrshmërisht i lartë. Problemi i infektimit të një mjeku apo një infermieri është i trefishte: së pari ai/ajo shndërrohet në një të sëmurë më shumë që kërkon kujdes; së dyti profesionisti shndërrohet në përcjellës të virusit nëpërmjet kontakteve familjare edhe kur nuk ka shqetësime (ata nuk mund të qëndrojnë në karantinë paraprake) dhe së treti, një mjek apo infermier më pak do të thotë burime njerëzore më të pakta në spital dhe mungesë shërbimi për të sëmurët e tjerë. Për këtë arsye, si në çdo urgjencë tjetër masive, apo si në lufte, personat esencialë dhe të domosdoshëm për mbijetesën kolektive duhen mbrojtur me prioritet. Një mjek i mbrojtur mire, sot vlen dy herë më shumë.

-Mund të na tregoni rastin më i vështirë më të cilën jeni përballur këto ditë?

Është një periudhë e vështirë çdo ditë: 8-10 orë në ditë me maska filtruese dhe me doreza, distancë fizike, mbledhje të shpeshta në video, ekzaminime, vizita dhe ndërhyrje vetëm urgjente (janë ndërprerë aktualisht të gjitha aktivitetet e programuara). Por rasti më i vështirë ishte ndoshta ai i para pak ditësh: një pacient 60-vjeçar me iktus cerebral akut (mbyllja e me njëhershme e një arterie të trurit që e le një pjesë të trurit pa oksigjen dhe që rrezikon paralizë ose vdekje te pacientit) u soll me urgjencë tek ne nga një spital tjetër. Kura konsiston në zhbllokimin e arteries së bllokuar nëpërmjet sondave milimetrike që përcillen nëpërmjet arterieve periferike deri në tru. Por në të njëjtën kohë kolegët na komunikuan edhe dyshimin që pacienti mund të ishte i infektuar nga Covid-19. Ishe një procedurë e vështirë për arsye të masave mbrojtëse (maska të dyfishta e tuta mbrojtëse) qe e benin manovrimin e sondave më të vështirëse zakonisht dhe gjendjen psikologjikisht të tendosur. Pacienti shpëtoi fatmirësisht nga dëmtimi cerebral, por aktualisht ai është i shtruar në pneumologji për tu trajtuar për polmonit nga Covid-19. Çdo ditë e kaluar në spital në këtë periudhë është ditë me një tension psikologjik të paprovuar më parë. Edhe sepse tensioni vazhdon edhe kur kthehesh në shtëpi, me mendimin që po sjell virusin në familje. Shpresojmë të përfundojë së më shpejt…

-Në fund, keni një këshilla?

Qëndroni në shtëpi! Respektoni karantinën dhe mbani larg nipërit nga gjyshërit. Jeta para çdo gjëje tjetër…!

