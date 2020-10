Dr.Harxhi: Përgjigje gruas që më shkruan se ka vendosur të divorcohet

Nga Adem Harxhi

Ndoqa një diskutim në një studio televizive dhe u befasova nga lehtësia me të cilën të ftuarit e trajtuan prishjen e martesës.

Opinioni im është pak më ndryshe, ndaj po botoj në DITA përgjigjen që ia kam dërguar disa muaj më parë një zonje te re, e cila më kishte dërguar pyetjen e mëposhtme:

“Doktor, kam një vit e gjysmë që jam martuar. Fatkeqësisht martesa jonë nuk është e lumtur siç kam dëshiruar unë të ishte. Shpesh zihemi dhe shahemi me njëri-tjetrin. Ndonjëherë, ai, edhe më ka qëlluar. Shkaku për këto situata, sipas tij, është se unë nuk ja plotësoj kërkesat e tij seksuale. Kjo situatë u bë edhe më e rëndë, pasi unë linda fëmijën e parë. Ai, tani, e ndjen veten të nënvleftësuar, nga që unë gjithë kohën merrem me fëmijën. Ai është bërë shumë xheloz dhe dyshon në çdo marrëdhënie timen me kolegë të punës. Në këtë situatë, ne kemi menduar se është më mirë të divorcohemi tani, se më vonë. Kam biseduar edhe me një shoqen time që punon në një OJQ për të ndihmuar gratë dhe ajo më rekomandoi divorcin si një zgjidhje për mua. “Ti, një grua e re e realizuar, me arritje të mira në jetë dhe në punë,” më tha ajo, “ nuk ka arsye të vuash dhunën e burrit, e cila do të bëhet edhe më e rëndë me kalimin e kohës. Përpara se ta hedh këtë hap, mendova të kërkoj edhe mendimin tuaj, sepse kam lexuar disa artikujt tuaj për divorcin dhe opinionet tuaja më kanë pëlqyer”.

Me respekt D.

“S’ka asgjë të re nën diell”, ka thënë Mbreti Solomon në Eklesiastes. Ashtu edhe unë, nuk është se do të zbuloj ndonjë gjë të paditur, lidhur me problemet e martesës. Ato nuk janë një fenomen social i ri. Por me që më respektove dhe më pyete, po të them atë që unë mendoj për këtë problem.

Në kohë të vjetra sipas traditës biblike, burri e sillte gruan që e akuzonte për tradhti në tempull, ku kryhej ceremonia e Ujërave të Helmuara. Në qoftë se gruaja ishte fajtore ajo do vdiste para kohe. Në qoftë se ishte e pafajshme, ajo do të ishte e bekuar dhe martesa e saj do të gëzonte një shkëlqim të veçantë në të ardhmen.

Siç e shikon, urtësia na mëson se nuk duhet lënë gur pa kthyer, deri sa të arrihet paqja midis burrit dhe gruas. Kjo do të thotë se, për të ruajtur martesën ia vlen të bëhen të gjitha përpjekjet.

Unë mendoj se, sot, njerëzit vrapojnë shumë shpejt drejt policit, avokatit, institucioneve që mbrojnë gruan, për të kërkuar ndihmë. Shumë të martuar të rinj, menjëherë, pas zënies së parë, (kur dihet se zëniet në çdo martesë janë të paevitueshme), arrijnë në konkluzion të parakohshëm, se ata kanë gabuar që janë martuar. “Ne u zumë!” “Ai më qëlloi.” “Do ta përzë .” Ata nuk e dinë se të gjithë të martuarit, edhe ata që e duan shumë njëri-tjetrin zihen, shahen, ndonjëherë edhe qëllohen.

Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por jam i bindur, se kjo ndodh shumë shpesh. Shkaku për këtë e ka një emër: “Pritshmëri jo-realiste” nga martesa. Shumë njerëz nuk e dinë se disa nga martesat më të mira në botë, në fillim kanë pasur vështirësi. Edhe vetëm ky fakt na thotë, se është krejtësisht normale dhe natyrale, që t’i japim vetes kohë të qetësohemi, deri sa të përshtatemi në martesë.

Pse kërkojmë që martesa të lundrojë në ujëra të qeta e pa lëkundje, kur nuk e kemi këtë kërkesë për fusha të tjera të jetës? Bizneset, thuajse të gjitha, flasin për humbje në vitet e para të aktivitetit. A i mbyllim ata dyqanet? Sigurisht, jo. Ne mblidhemi, mendojmë, gjejmë mënyra të tjera për t’i bërë punët dhe me kohë e përpjekje gjërat në shumicën e tyre rregullohen. Pse atëherë, martesën e ndërpresim me kaq zell që në shenjat e para të tensionit dhe vështirësive? A nuk është edhe martesa një lloj biznesi?

Ka të tjerë, që janë të martuar prej shumë vitesh dhe e vazhdojnë martesën pa dashuri. Ata nuk kanë shpresë për një jetë më të mirë, por e dorëzojnë jetën e tyre në “dëshpërimin e qetë”.

Ju, ashtu si dhe unë, me siguri, keni dëgjuar e njohur jo pak njerëz të martuar, që në fillim të martesës kishin patur vështirësi, të vogla ose të mëdha, por që më pas vazhduan në një marrëdhënie të bukur, të ndjeshme dhe të pjekur.

Të gjithë duhet të dimë:

Martesat me telashe mund të ndihmohen. Ka konsulentë të kualifikuar kudo dhe ata duhet të bëjnë detyrën e tyre profesionale për të ndihmuar njerëzit. Nuk është detyra e psikologut t’i drejtojë gratë e burrat me probleme martesore tek polici, apo avokati i divorceve, ashtu siç kemi dëgjuar, shpesh, të na këshillojnë nga studiot televizive, këto kohët e fundit.

Nuk duhet të hezitojmë për të kërkuar ndihmë. Kur jemi të sëmurë me grip ne shkojmë tek doktori. Gripi është një sëmundje që kurohet. Kështu është edhe një marrëdhënie martesore e sëmurë.

Kurrë nuk është vonë. Unë kam njohur njerëz, që kanë nisur një rrugë të re edhe pas 18 ose 25 vjetësh martesë.

Të rregullohet marrëdhënia ekzistuese, ky është opsioni më i mirë për të gjithë. Pse është ky opsioni më i mirë? Për t’iu përgjigjur kësaj pyetje, bëjini vetes ndershmërisht këto pyetje: A është divorci dhe pas tij, lidhja me dikë tjetër zgjidhja më e mirë për mua? Pse mendoj, se do të jetë më e mirë martesa me një të divorcuar, që ka mbi shpinë një bagazh të rëndë?

Të qëndroni pamartuar, gjithashtu, nuk është mirë. Vetmia pas divorcit nuk është gjë e lehtë. Mos mendoni, se “ishi juaj mizerie” do zhduket nga faqja e dheut pasi ju ta keni divorcuar. Ju akoma do të keni të bëni me atë, burrin ose gruan, për çështjet e familjes, veçanërisht, kur keni fëmijë. Kokëçarjet do të jenë më të mëdha dhe divorci do t’u heqë fare pak, ose aspak prej tyre.

Specialistët e martesës thonë se, duhet shumë punë për të filluar dhe mbajtur një marrëdhënie të re pas divorcit. Ndërkohë, thonë ata, mjafton gjysma e kësaj pune që marrëdhënia ekzistuese të bëhet e mrekullueshme dhe të evitohet divorci me gjithë pasojat e tij.

Një grua që unë e njoh, tani, jeton në martesën e saj të tretë. Pa hezitim, ajo e pranon se, po ta dinte, atëherë, atë që di sot, ajo, kurrë, nuk do ishte divorcuar me burrin numër një. “Gabimet e tij më dukeshin atëherë aq të mëdha”, thotë ajo, “por sot kur e krahasoj me burrin numër dy dhe numër tre, ai ishte si një engjëll!”

Martesa dhe familja janë pjesë dhe dhuratë e jetës. Ato sjellin kënaqësi dhe lumturi tek secili nga ne. Ne duhet të punojmë që t’i pasurojmë dhe t’i mbushim me kënaqësi të mëdha jetët tona. Për këtë duhet të kërkojmë ndihmë, nga ata që dinë të ndihmojnë. Kjo do të përmirësojë ecurinë e marrëdhënies.

Ka plot mënyra që e mbajnë gjallë marrëdhënien martesore. Këto mënyra, edhe pse kanë influencë pozitive të thellë, nuk duhet t’i shohim si një ilaç farmacie që i shëron të gjitha sëmundjet e martesës. Të thellohemi. Të kërkojmë konsulentin më të mirë të martesës. Të mos drejtohemi me njëherë tek polici, tek gjykatësi, tek përmbaruesi, tek shoqëria civile. Ata nuk e mbajnë e as nuk e mbrojnë martesën. Ata, vetëm, pengojnë rregullimin e marrëdhënieve. Le të tregojmë më tepër respekt, për betimin (zotimet) e martesës. Ne duhet të dëgjojmë këshillat e njerëzve të mençur e të shquar, të prindërve tanë, që bëjnë kaq shumë për ne çdo ditë dhe që, fatkeqësisht, kur jemi të rinj nuk i vlerësojmë shumë .

Në qoftë se do të investojmë më shumë kohë dhe mund për marrëdhënien ekzistuese, me siguri, do të shpërblehemi me lumturi dhe gëzim. Pas këtyre përpjekjeve familjet do të jenë më të plota dhe më të vlefshme.

Paç fat! Doktori

———

Marrë nga rubrika e Dr. Adem Harxhit në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë apo i pjesshëm pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të autorit