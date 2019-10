Pas Qemal Stafës, duan t’i heqin emrin Asim Vokshit

Isa Ferizaj

Këto kohët e fundit, po qarkullon një ‘nismë’ gjoja e ndërmarrë nga ‘intelektualët’ e ‘populli’ i Tropojës, për heqjen e emrit të “Heroit të Popullit” Asim Vokshi, nga gjimnazi i qytetit Bajram Curri, në rrethin e Tropojës.

Qysh në fillim duhet thënë se, një ‘nismë’ e tillë, në se ekziston dhe, në se buron nga një organizim i tillë, për çka rezervoj të drejtën time për të dyshuar në vërtetësinë e një të ashtuquajture ‘nismë’ për këtë qellim, më shumë se sa është e çuditshme , është paradoksale dhe më tepër se sa është qëllimkeqe, ajo është thellësisht produkt manipulimi e jo ‘nismë’, me prapavijë të dukshme politike, me paraqëllime të caktuara antikombëtare. Kjo lloj ‘nisme’ mund të jetë gatuar në çdo lloj kuzhine, por kurrsesi në atë kombëtare e atdhetare. Asaj që në shfaqjen e saj i vjen era ndotëse, antishqiptarizëm.

Historia e çdo vendi është sa e çuditshme, aq edhe kokëfortë, sa motivuese, aq edhe dekurajuese; sa fisnikëruese, aq edhe turpëruese. Ashtu si jeta njerëzore, kur bëhet fjalë për historinë që e kanë bërë njerëzit, në këndvështrimin dialektik, materialist, shkencor edhe kjo histori ka dy anët e saj të kundërta, si një ‘nerv’ jetik i ekzistencës së saj, si një tregues i ekzistencës e veprimit të ligjit objektiv të natyrës, atij të ‘luftës dhe unitetit të të kundërtave’, si ligji që e ka çuar edhe shoqërinë njerëzore në përsosmëri, në civilizim, në përparim të gjithanshëm.

Në këto pak radhë dua të ndalem tek problemi që ka zgjuar jo pak kureshtje dhe ka lindur jo pak debate, në mjediset intelektuale, popullore, por edhe në ata pseudo-intelektualë të Tropojës, brenda e jashtë saj, por kurrsesi jo, tek shumica e shëndoshë e popullit zemërmadh, mendjeurtë e, mendimthellë.

Edhe pak javë Shqipëria kujton, sepse s’ma merr mendja që ta festojë 75–vjetorin e Çlirimit nga pushtuesit nazifashistë e bashkëpunëtorët e tyre tradhtarë të Atdheut e të lirisë së tij.

Kjo hamendësi më vjen natyrshëm, nisur nga ‘era’ që po fryn, sidomos tash dy vitet e fundit, një ‘erë’ krejt antikombëtare, buruar çuditërisht nga kryeformacioni politik ‘i majtë’ në vend, por që fatkeqësisht, erë kjo e pëlqyeshme plotësisht nga formacioni tjeter politik ‘djathtisht’ e, çuditërisht i pranuar diku në heshtje e, diku edhe hapur edhe nga Organizata e Veteranëve të LANÇ dhe Organizata e Familjeve të Dëshmorëve të Atdheut, pëlqyeshmeri kjo e shprehur edhe nga lëvdatat e përkëdheljet që organizatat në fjalë i bëjnë këtij kryeformacioni ‘majtist’ me veprime allafashiste të hapura. Tashmë dihet qëndrimi e vlerësimi i PS – Rilindase dhe liderit të saj, ndaj dëshmorëve e heronjve, ndaj LANÇ dhe figurave që e udhëhoqën atë Epope lavdie e nderi.

Pikërisht, në këtë vit jubile, lufta kundër Epopesë më të lavdishme të Historisë së Kombit tonë, asaj të LANÇ, kundër ngjarjeve të saj heroike e legjendare, kundër dëshmorëve e heronjve që ia falën gjakun e jetën Atdheut e lirisë së tij, në atë luftë çlirimtare me përmasa heroiko-legjendare; kundër figurave historike që e udhëhoqën atë drejt fitores përfundimtare e të madhërishme, shfaqet dukshëm, si në një kor ‘majtisto-djathtist’ prapështia e sheqerosur me tradhti kombëtare të fshehur me propogandë false e kësaj klasës së sotme politike në vend.

Dukuria e heqjes së emrave të heronjve të popullit tonë, nuk është e re, por ajo u shfaq menjëherë pas përmbysjes së Pushtetit Popullor, më 1990, nga forcat e regresit politik e shoqëror që erdhën në skenën e re politike me frymë e natyrë borgjezo-kapitaliste. Mjafton të shikosh sot varrezat e dëshmorëve nëpër rrethet e vendit, se si janë shndërruar ato në disa grumbuj pllakëzash të thyera e, gati në rrënoja varrezash. Ky ka qenë hapi i parë kundër lavdisë e lavdimëdhenjve të ligjshëm. Hapa të tjerë denigrues u ndërmorën nga një vit në tjetrin, nga një politikë ‘djathtiste’ tek një politikë ‘majtiste’. Dalëngadalë, që në hapat e parë të këtij pseudopushteti, thellësisht antipopullor e antikombëtar, Epopeja e lavdishme e LANÇ u mbulua me pluhur harrese, u mbulua me lloj – lloji plehu e vreri, u derdhen mbi të me tonelata gënjeshtra, falsifikime, djallëzi e trillime denigruese e fyese për të.

Gjatë tërë këtyre gati tri dekadave të fundit, qëndrimi ndaj historisë tonë kombëtare e, veçanërisht të asaj të LANÇ e, asaj të ndërtimit e përparimit të Shqipërisë Socialiste, ka qenë guri i provës që ka ndarë kombëtarët, atdhetarët, shqiptarët e ndershëm e të vertëtë, nga jokombëtarët, nga joatdhetarët e ‘shqiptarët’ e pandershëm e të pavërtetë.

Më kujtohet se si vite më parë, por pas vitit 1990, në Tropojë, kishte lindur ‘nëna’ e një nisme identike si kjo e sotmja, pikërisht nga i njëjti formacion djathtist, siç ishte PD e asaj kohe, për t’ia hequr emrin e “Heroit të Popullit” Bajram Curri, qytetit me atë emër nderi e kryelavdie. Edhe asaj botë flitej për një ‘nismë’ por që vinte ‘burrërisht’ nga e djathta, nismë që nuk gjeti kurrë jetësimin e vet, pasi ishte jomorale e, përcillte një antivlerë e turpnajë të përmasave të paimagjinueshme mbi trevën që i kishte dhuruar lirisë në të gjitha kohërat mbi 600 dëshmorë e heronj, si rrallë trevë tjetër e vendit tonë. Ndryshimi i ‘nismës’ së sotme është se brenda nismëtarëve janë futur krejt pa i vënë në dijeni, plot emra burrash të nderuar e të urtë të Malësisë së sotme të Gjakovës, vetëm e vetëm për të përdorur trukun e gjithëpërfshirjes e të gjithëpranimit, pra për t’i dhënë asaj ‘nisme’ natyrë gjithëpopullore, asaj që është krejt e, dukshëm, antimorale e antipopullore. Ky formacion politik, i mësuar tashmë edhe nga përvoja politike djallëzore, ka mundur ta manipulojë grupin ‘nismëtar’, i cili ka gjetur qorrazi ‘folenë’ për ta përkundur në djepin antikombëtar djathtist, një ‘nismë’ me prapavijë përçarëse e antishqiptare. Vertetë, nisma të tilla s’mund të gjëjnë djep tjeter më të përshtatshëm.

Emri, jeta e vepra e “Heroit të Popullit” Asim Vokshi, në gjimnazin e qytetit Bajram Curri, i bën nder Malësisë së Gjakovës, çdo tropojani të ndershëm e të vërtetë, atdhetar e liridashës. Ai emër ka rrezatuar ndër breza e breza të rinjsh dritën e ëndrrave të brezave të të rinjve të dalë nga dyert e asaj shkolle me histori e emër të madh.

“Heroi i Popullit” Asim Vokshi, ish nxënësi i internatit të Kolgecaj, me 1919, biri i një familjeje emërmadhe atdhetare e me tradita të larta liridashëse nga Gjakova, djali që në damarët e tij i qarkullonte edhe gjaku që e lidhte me një tjetër “Hero të Popullit” me përmasa madhështie e krenarie, siç ishte Sulejman Vokshi, Komandantit ushtarak të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, biri i veprimtares dhe atdhetares së madhe Bije Vokshi, veprimtari i paepur në shërbim të çështjes kombëtare, kundër formave anadollake të regjimit të kohës, krejt me frymë antipopullore, luftëtari për përparim shoqëror e çlirim nga kthetrat e prapambetjes, është nderi e krenaria e Kombit tonë në të gjitha rrjedhat historike të tij.

Një figurë e tillë, që fatmirësisht mban përmasa jashtëkombëtare, përmasa kontinentale, si pjesëmarrës në Luftën e Spanjës, 1936 – 1939, në vitin 1937 bëhet pjesë e grupit të shqiptarëve pjesëmarrës vullnetarë nga Shqipëria në atë luftë, si luftëtar në divizionin e internacionales italiane “Xhuzepe Garibaldi”, me funksionin e komandantit të një kompanie garibaldiane, kundër fashizmit, për lirinë e popullit spanjoll, është më shumë se nder jo vetëm për gjimnazin e qytetit Bajram Curri, por edhe për tërë trevën atdhe e liridashëse të Tropojës. Kjo figurë historike kombëtare ra në altarin e nderit në Spanjë. Ai atje është vlerësuar e vlerësohet si një luftëtar lirie; atje ai ka emrin e madh të lavdisë, bustin e tij, emrin në rrugët e Spanjës, pavarësisht se Spanja, pas rënies së tij atje heroikisht, u sundua nga një regjim fashist, si ai i Frankos. Atëherë, përse ne tropojanët, u dashka t’ia kalojmë edhe një regjimi të huaj fashist në një vend të huaj, në raport me qëndrimin e vlerësimin e kësaj figure të ndritur të kombit tonë?!

Emri i Asim Vokshit, në Malësinë e Gjakovës ka hedhur rrënjë në vetëdijen gjithëpopullore dhe, do të jetë më se çmenduri e një tentativë e marrë, për ta hequr nga panteoni i nderit e lavdisë së Malësisë së Gjakovës. Një përpjekje e tillë, e ndëshkon rëndë moralisht popullin e Tropojës, ia rikthen së prapthi atij ‘rrotën e historisë’, për të disatën herë; një veprim i tillë më shumë e vetëdemaskon Tropojën e çdo tropojan në sytë e bashkëkombasve të tyre, këndej e andej Drinit; i lë edhe një njollë tjetër më shumë në trashëgiminë e tij vlerore.

Krahas emrave të heronjve të mëdhenj të Malësisë së Gjakovës, emri i Asim Vokshit është edhe një yll tjeter drite e lavdie në këtë Malësi vlerash, urtësie, atdhetarie, diturie e dritëdashëse. Ai emër lavdimadhi heroi, është amaneti i të gjithë shqiptarëve që u flijuan për Çështjen Madhore Kombëtare, është një hallkë e fuqishme që lidh shqiptarët në shqiptarinë e tyre, që s’ka ndryshk që ta këputë, qoftë ai edhe ndryshk politik!

Nuk dua të ndalem në emra të përveçëm që mendësia e sëmurë mendon së mund t’ia zënë vendin kësaj figure krenarie e lavdie të Kombit tonë, pasi nuk është qëllimi i këtij reagimi. Çdokush që i ka shërbyer Atdheut e Çështjes kombëtare, ka hapësira të tjera ku mund të vlerësohet e nderohet, për çka jam plotësisht dakord që të nxitet e të bëhet një gjë e tillë.

Heqja e emrave të Heronjve, si kjo e Asim Vokshit, fsheh një prapaskenë të ligë me qëllime e veprime antikombëtare. Popujt e qytetëruar, kur nuk i kanë të tillë heronj, i ‘krijojnë’ e, ne që i kemi, në këtë kohën e pseudodemokracisë, u jemi vërsulë që t’i fshijmë nga faqet e historisë. Fatmirësisht, historinë tonë e njohin edhe popuj e pushtete të këtij kontinenti të vjetër sa lashtësia jonë.

Vetëpërdhosja e vlerave dhe e historisë së Tropojës tonë, na ngarkon me një barrë të lagur mbi kurrizin tonë, si tropojan, kurriz, që as u përkul nga kohërat që derdhen mbi të stuhi urrejtjesh e luftërash e, që s’u pa kurrë nga hasmi i tij në fushëbetejat e lavdishme liridashëse.

Sot Tropoja nuk e ka luksin që të merret me vetëpërdhosjen e saj, pasi ka mjaft plagë e dukuri që duhet t’i kapërcejë. Ky ‘grup’ nismëtarësh intelektual, më mirë do të kishte qenë, pse jo, do të ishte në nderin e në dinjitetin e tyre njerëzor, si malësorë mandjehapur, që të projektonin daljen e kësaj zone nga varfëria e tejskajshme, nga kthetrat e makutërisë që grabit çdo ditë vlerat e saj natyrore e ekonomike; të merrte nisma që t’ia ngrinin Tropojës e tropojanëve emrin në lartësitë e ndritura të nderit, vend që e ka merituar historikisht, vetëm në saje të gjakut e të jetëve të vëna në themelet e lirisë, si pakkush nga trevat e tjera kombëtare.

Intelektualet tropojanë, kudoqofshin, nuk duhet të manipulohen nga interesat e ngushta të rrymave politike të ditës sepse, rrymat ikin nga skena politike e, faqja e zezë ngelet e shkruar në faqet e historisë, ashtu si edhe faqja e bardhë dhe e nderit.

Intelektuali i vërtetë e din dhe e ndjen se ku i preket zemra e ndjesia popullit që e ka lindur, krijuar e formuar, ndaj ai duhet të kthehet në mbrojtës të flaktë të interesave e ndjesive të popullit të vet, në misionin e vërtetë që i takon.

Përkujtimi i 60-vjetorit të hapjes së gjimnazit të qytetit Bajram Curri nën peshën e rëndë vetëvrasëse me një veprim të tillë, do ta çnderonte atë institucion me emër të mirë, do ta përdhoste rrugën e tij të nderit e të suksesit 60-vjeçar. Me atë emër janë shkruar faqet e nderit e të arritjeve të asaj shkolle; janë ngulitur vlerat morale atdhetare tek qindra e mijëra nxënës që kanë dalë nga dyert e atij institucioni suksesor.

Lojërat politike që i përdorin intelektualët si mish për top, për qëllimet e tyre krejt antikombëtare, përçarëse e sunduese, nuk duhet të bëhen djepet ku ‘përkunden’ intelektualët e vërtetë. Intelektualët e vërtetë që s’e ndjejnë veten e tyre pjesë të grupit nismëtar të kësaj nisme, futur aty pa dijeninë e tyre, për t’u përdorur politikisht, duhet të distancohen publikisht e, ta denoncojnë e demaskojnë një veprim e qellim të tillë dashakeq. Intelektualët e vërtetë nuk kthehen kurrë në sejmenë të verbër të taborreve politike me mendësi anadollake e obskurantiste, pasi kështu e humbasin emrin e misionin e tyre urtënor e atdhetar.