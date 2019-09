Pas Qyteti Studentit, Rama monitoron edhe konviktet në Korçë

Në prag të nisjes së vitit të ri akademik, kryeministri Edi Rama monitoroi nga afër rikonstruksionin e konviktit në qytetin e Korçës. Rama tha se godiona do të rinovohet në të gjithë ambientet e brendshme, ndërsa theksoi se nuk do të jetë ndërtesa e vetme ku do të punohet.

Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritan Agolli shprehu bindjen se pas përfundimit të këtij projekti, numri i studentëve do të jetë në rritje.

Janë rreth 76 dhoma që do rikonstruktohen, me dy studentë për dhomë. Me rehabilitimin e godinës dhe krijimin e një standardi të ri mendojmë që do rritet dhe fluksi i studentëve që do fillojë të akomodohen në godinat publike, që kuptohet është dhe më ekonomik këtu, sepse edhe çmimi që paguajnë është shumë i ulët, tha Agolli.

Deputeti i zonës Niko Peleshi tha se përmes investimit, qyteza do të rivitalizohet.

Më herët, kryeministri Edi Rama monitoroi dhe konviktin që po rikonstruktohet në Tiranë, për të pritur student nga i gjithë vendi.

