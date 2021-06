Pas rekomandimit të BE, nga nesër Austria heq të gjitha kufizimet për udhëtarët nga Shqipëria, TIA: Asnjë kriter testi apo vaksine

Austria heq të gjitha kufizimet për udhëtarët nga Shqipëria. Shteti i BE ka ndjekur rekomandimin e Këshillit të BE disa ditë më parë për të hequr kufizimet per vendin tonë.

Nga 24 qershori Austria nuk do të kërkojë për shtetasit shqiptarë asnjë kriter testi apo vaksine, kurse vizat vijojnë si më parë.

Ndërkohë i vetmi kriter është maska FFP2 pasi është detyrim për qytetarët që udhëtojnë me avion për në Austri. Ajo mundet të gjendet në farmaci.

STATUSI NGA TIA

Lajm i mirë👏/Austria

Austria heq të gjitha kufizimet për pasagjerët me pasaporta biometrike që udhëtojnë në Austri, duke filluar nga data 24 Qershor 2021.

1) Asnjë kriter testi

2) Asnjë kriter vaksine

3) Vizat për rastet e aplikueshme vazhdojnë si më parë

📌I vetmi kriter, ju lutemi qytetarëve që udhëtojnë në Austri, është maska FFP2, si kjo ne foto. Kompania Austrian Airlines që operon në Austri, e ka të detyrueshme vetëm këtë tip maske, që e gjeni në farmaci.

Ata pasagjerë që janë tranzit në Austri, ju lutemi të kontrollojnë rregullat e udhëtimit Covid-19, që ka destinacioni final i mbërritjes.

Faleminderit për bashkëpunimin,

Tirana International Airport

—————-

✈ Good neës👏 / Austria

Austria removes all restrictions for passengers ëith biometric passports traveling to Austria, starting from 24 June 2021.

1) No test criteria

2) No vaçine criteria

3) Visas for applicable cases continue as before

The only obligation for travelers to Austria, is the FFP2 mask, like the one in the picture. Austrian Airlines has the obligation for the travelers to ëear this type of mask, ëhich you can find in pharmacies.

Those passengers ëho are in transit in Austria, please check the travel rules of Covid-19, ëhich has the final destination of arrival.

Thank you for your cooperation,

Tirana International Airport

#tiatravel #austria Austrian Airlines

o.j/dita