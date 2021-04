Pas SHBA, OSBE përgëzon Ramën për fitoren: Urime, presim bashkëpunim të ngushtë

Kryesuesja e OSBE-së, ministrja e Jashtme suedeze Ann Linde ka përgëzuar Edi Ramën për fitoren e zgjedhjeve të 25 Prillit në Shqipëri.

“Urimet e mia më të ngrohta kolegut tim të dashur Edi Rama Edi Rama mbi rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Në pritje të bashkëpunimit tonë të ngushtë të vazhdueshëm në OSBE”, shkruan Linde.

Pak më parë reaguan DASH dhe ambasadorja Yuri Kim, duke përgëzuar Ramën për fitoren dhe procesin e zgjedhjeve në përgjithësi.

My warmest congratulations to my dear colleague Edi Rama @ediramaal on the results of the parliamentary elections in Albania. Looking forward to our continued close cooperation in @OSCE Troika! pic.twitter.com/VXQgtocSOf

— Ann Linde (@AnnLinde) April 28, 2021