Pas takimit me Lu, Basha paralajmëron protesta

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha pas takimit me ambasadorin e SHBA dhe atë të OSBE paralajmëroi për protesta.

Basha tha se zhvillimet e fundit politike brenda koalicionit kanë treguar se ky koalicion qeverisës është asgjësuar de facto.

“Çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri është e lidhur me problemin e madh të politikës, të krimit të organizuar, të drogës. Këto janë probleme që opozita i ka denoncuar prej tre vitesh. Këto janë probleme që opozita ka luftuar dhe ka arritur të ndryshojë ligje, siç është ligji për dekriminalizimin, por që për fat të keq nuk po gjen zbatim për shkak të vullentit politik. Vullneti politik mungon sepse Rama e ka lidhur fatin e tij me krimin, me drogën. Kjo u pa qartësisht edhe nga lëvizjet e fundit politike brenda koalicionit të cilët kanë asgjësuar de facto një koalicion politik dhe kanë shpalosur para shqiptarëve një qeveri që diktohet nga bandat e krimit të organizuar. Nuk ka asgjë të re nga zhvillimet e fundit brenda qeverisë, por ka diçka për shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Është dëshmia e dy anëtarëve të mazhorancës së lidhjet me krimin, Edi Rama i ka në funksion të kapjes dhe të prishjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Kjo është arsye pse nuk pranon votimin elektronik, ndonëse votimi elektronik nuk zgjidh çdo problem, por në masë të madhe skemën e përdorimit të bandave, votimi elektronik është një masë që jep besim”, tha Basha.

Mbështet nga ndërkombëtarët?

Basha: Nuk ka fare rëndësi çfarë mendojnë individët, zgjidhjet që kemi shtruar në tavolinë janë të mundshme dhe unë kam pasur rastin ta diskutoj edhe sot me bashkëbiseduesit. Por mesazhi që kam për qytetarët është se koha për zgjidhje institucionale po mbaron me shpejtësi, qeveria po luan me kohën. Nuk ka vullnet. Koha po vjen për një aksion politik mbarë qytetar

E keni fjalën për protesta?

Basha: Sigurisht, një aksion politik mbarë qytetar. PD po nis shqyrtimin e të gjitha opsioneve të aksioneve qytetare, për të arritur atë që kjo qeveri e korruptuar ka refuzuar ta bëjë përmes rrugës institucionale. Qytetarët duhet të marrin në dorë fatet e tyre dhe opozitën do ta kenë në ballë të kësaj beteje.