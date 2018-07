Pas tritolit në banesë, babai i Daçit kërcënon familjen Kolaveri: Do e paguajnë shtrenjtë!

Një sasi lëndë plasëse ka shpërthyer mëngjesin e së premtes në banesën e shtetasit Xhelal Daci, babit të Gazmir Dacit i cili është dënuar për vrasjen e Valmir Kolaverit dhe plagosjen e vëllait të tij Robertit.

Lidhur me ngjarjen e sotme ka reaguar edhe babai i Gazmirit, Xhelal Daçi. Në një lidhje telefonike me Neës24 Daçi akuzoi për ngjarjen familjen Kolaveri.

“Do ia shpërblej në atë lloj forme që ka për tu ikur truri. Me fëmijët e gratë nuk kanë punë, le të merren me mua personalisht. Do e paguajnë shumë shtrenjtë. Tani e mbrapa do ta kemi ndryshe. Nuk e keni idenë se çfarë kam për t’ju bërë. Së shpejti do kthehem në Shqipëri e do më njohin. Në rast se nuk do merren masa kësaj radhe, do t’i marr vetë”, deklaroi ai.

Daci ka dhënë edhe disa sqarime lidhur me nisjen e konfliktit mes dy familjeve.

“Ndodhi një vrasje, vëllezërit Kolaveri erdhën për të më vrarë në banesë. Unë i fala. Por, pas një viti, ata i dolën para djalit, atëherë nuk kishte më se ku të vinte, djali reagoi për vetëmbrojtje. Ata merreshin me trafik qeniesh njerëzore. E donin ta përdornin djalin.”, tha Daci.

Ai tha se i kanë vendosur disa herë tritol dhe ka paralajmëruar se do të reagojë nëse nuk ndalen këto ngjarje.

“Nëse nuk gjenden personat që kanë vendosur tritol, do ti gjej vete. Do marrë hak vet ndaj familjes Kolaveri, nëse nuk ndërhyn shteti. Do ta paguajë shtrenjtë shumë, me diçka që ai nuk do ta marr me mend, me diçka që s’ka ndodhur kurrë në Shqipëri”, tha ai.

Daçi thotë se autor i ngjarjes është Saimir Kolaveri

“Autori është Saimir Kolaveri. I bëj thirrje shtetit që të gjejë personat se është rasti i katërt që na vendosin tritol. Autorët të mos mbrohen nga prokurori Arben Nela se e kanë njeriun e vet. Saimir Kolaverit nuk i kam bo gjë, çfarë kam me i bo. Ne kemi kërkuar mbrojtje dhe nga policia, ata vijnë dhe ikin. Unë nuk kam me njeri konflikte përveç Kolaverit. Ai shkoi të më vrasë djalin në burg. I bëj thirrje kryeministrit dhe qeverisë që të marrë masa. I bëj thirrje dhe familjes Kolaveri se nuk ka punë me fëmijët dhe gratë, por me mua. Do ja shpërble në atë mënyrë që do i ikë truri. Unë kam 7 muaj që kam dalë nga burgu dhe shteti ka thënë se do ju mbroj, por nuk ka bërë asgjë.

Nëse nuk merren masat, do t’i marr vetë. Përplasjet mes nesh kanë nisur për një vrasje, përpara vrasjes kanë tentuar mua të vrasin në lokal. Unë i fala. Ata pas një viti i dolën djalit në rrugë dhe djali për vetëmbrojtje vrau Valmir Kolaverin. Ata e përndiqnin djalin tim, sepse ata punonin me trafikun e qenieve njerëzore. Unë u thashë atyre që nuk ua jap djalin për këtë punë. Do e paguajnë shumë shtrenjtë. Nuk kam frikë le të quhet kërcënim. Do bëjmë vetëgjyqësi kur shteti nuk merr masa. Nuk kam frikë nga ndjekja penale. Djali është i dënuar me 35 vite burg dhe ma ka dënuar prokurori Arben Nela. Po kërcënoj se nuk duroj dot më tritolit e Saimir Kolaverit. Do kthehem së shpejti dhe do mësojnë se kush është Xhelal Daçi“, tha babai i Gazmir Dacit.

l.h/ dita