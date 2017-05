Pas Trumpit, Basha nis të kopjojë edhe… Presidentin filipinas

E ndërsa është munduar të kopjojë modelin e fushatës së presidentit amerikan Donald Trump me sulmet ndaj medias, por edhe me fjalorin agresiv, kreu i PD-së, Lulzim Basha, ka vendosur të kopjojë një tjetër president për nga retorika dhe fabula.

Duke folur sot për drogën Basha ka kopjuar presidentin filipinas Rodrigo Duterte.

Kreu i PD-së me një gjuhë si Duterte ka paralajmëruar kultivuesit dhe shpërndarësit e kanabis sativës në vend, se në” Republikën e Re do të ketë dënime shumë të ashpra ndaj tyre”.

Me fjalë të ashpra, Basha kërcënoi shpërndarësit e kanabisit që të heqin dorë nga shitja e drogës nëpër shkolla.

“Nuk do të ketë asnjë investim më të rëndësishëm për shqiptarët, sesa shkolla për fëmijët. Nuk do të ketë kurrë me drogë për fëmijët, ndryshe e pret burgu i gjatë dhe i vështirë. I bëj thirrje, kriminelëve që helmojnë fëmijët shqiptarë, hiqni dorë, se e zeza do ju pijë! Do t’i dënojmë njëlloj si ata që i drejtojnë pistoletën policit, edhe ata që i drejtojnë drogën fëmijëve. Do t’ju asgjësojmë”, tha kryetari i opozitës Lulzim Basha.

Presidenti filipinas Rodrigo Duterte është bërë i famshën në mediat perëndimore për fjalorin e tij në fushatën e tij të ashpër kundër drogës.

“Hitleri masakroi 3 milionë hebrenj. Këtu ka 3 milionë të varur nga lëndët narkotike. Do të isha i lumtur t’i masakroja ata”, u shpreh para disa kohësh Duterte.

Pasi erdhi në pushtet, Duterte nisi një fushate të përgjakshme kundër përdoruesve e trafikantëve të drogës.

Trupat e viktimave lihen shpesh ne ambiente publike, me shenja që përcaktojnë krimet për të cilat akuzohen.

Ai pati thënë se do të vriste 100 mijë kriminelë për të reduktuar krimin në Filipine.