Pasaktësi dhe mospërputhje mes titullit dhe përmbajtjes në një shkrim mbi Nartën

Pak ditë më parë gazeta që ju drejtoni, një nga më të mëdhatë që botohen në vend, saktësisht më 27 nëntor 2017, botoi një shkrim të Zylyftar Hoxhës me titull “Nartiotet, greko-shqiptarët që s’e vrasin mendjen për origjinën e tyre”.

Duke lexuar përmbajtjen e tij në asnjë rrjesht ai nuk shprehet se “nartiotet nuk e vrasin mendjen për origjinën e tyre”. Por në çastin kur e dëgjova këtë titull në një emision të leximit të shtypit në televizor, si nartiot nuk mund të mos ndihesha tepër i fyer.

Një njeri e, ca më pak, një fshat shumë i madh që nuk e vret mendjen se nga e ka origjinën, ai sigurisht është një qenie a vend pa identitet, pa rrënjë, madje as si një grur i rrokullisur nga kushedi se ku. Ndoshta është rasti që kjo gazetë me aq shumë lexues edhe mes nartiotëve, të kërkoj ndjesë për këtë.

Nuk flas për përmbajtjen e shkrimit, autori i të cilit, me gjithë dashamirësinë e tij, nuk u ka shpëtuar edhe pasaktësive.

Kështu përshembull, ndërsa flitet për karnavalet që festohen çdo vit në Nartë. të cilat autori i vendos më 21-25 dhjetor (?!!!) e njëherësh saktësohen me solsticitin veror, në të vërtet ato janë të lidhura, ndryshe nga vendet e tjera, me tri ditët e Pashkëve Ortodokse, por që janë shumë më të vjetra se sa vetë krishtërimi.

Për pasojë ato nuk kanë ndonjë date të caktuar, sikundër Pashkët nuk festohen në të njejtën ditë të vitit, por ndryshojnë mes marsit dhe fillimit të majit.

Sigurisht Narta, apo Arta, ka një histori të veçantë e shumë interesante, ajo është një enklavë greke në tokën shqiptare, por autori nuk e tregon se kur ata mund të kenë mbërritur.

Eshte e vërtetë gjithashtu se (n)artiotët nuk kanë bërtitur kurrë me nacionalizëm primitiv për origjinën e tyre, as kanë thënë se janë ndonjë zgjatim i vendit të origjinës, por, ashtu siç thotë edhe autori, me emër e mbiemër shqiptar, ata “ e duan dhe e nderojnë origjinën e tyre, gjuhën e tyre të vjetër greke, kulturën dhe traditat nga janë, janë krenarë për gjithë kontributet e filozofisë, letërsisë, arteve dhe demokracisë së lashtë greke. Këtë e pranojnë jo vetëm historianët grekë të vjetër e të rinj, por edhe ata shqiptarë”.

Atëhere përse duhet të fyhen këta njerëz fisnikë?

I nderuar z.Qilleri

Vërejtja juaj, tashmë e botuar, do të analizohet në konsultë me autorin dhe redaktorin e shkrimit. Në emailin tuaj do t’ju njoftojmë mbi rezultatet e kësaj konsulte dhe vendimin e redaksisë.

